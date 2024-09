CCTV+: Als Champion bei den 23. „Chinese Bridge"-Weltmeisterschaften gekrönt

BEIJING, 6. September 2024 /PRNewswire/ --Die 23. „Chinese Bridge"-Chinesisch-Sprachwettbewerbe für ausländische College-Studenten hielten ihre globalen Endrunden und Preisverleihungen am 2. September im Inselkreis Pingtan in Fuzhou, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Fujian, ab.

Die Veranstaltung fand unter der Schirmherrschaft des Bildungsministeriums und der Provinzregierung von Fujian statt und wurde vom Zentrum für Sprachunterricht und Zusammenarbeit organisiert. Das Bildungsministerium der Provinz Fujian, die Fujian Media Group, die Fujian Normal University und die Fujian Tourism Development Group fungierten als Mitveranstalter.

Zu den anwesenden Würdenträgern gehörten Zhao Long, Gouverneur der Provinz Fujian, Chen Jie, Vizeminister des Bildungsministeriums und Leiter der Nationalen Sprachkommission, Zhang Yan, Mitglied des Ständigen Ausschusses und Leiter der Werbeabteilung des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Fujian, und Li Xinghu, Vizegouverneur der Provinz Fujian.

Ebenfalls anwesend waren führende Vertreter verschiedener interessierter Organisationen, Teilnehmer, Beobachter, internationale und chinesische Studenten sowie Medienvertreter.

Die Teilnehmer Arujiang aus Kasachstan, Moli aus Ägypten, An Lihua aus Venezuela, He Jieming aus Belgien und Wang Xiaoshuai aus Neuseeland haben sich als kontinentale Meister durchgesetzt und sind auf der Weltbühne angetreten. He Jieming aus Belgien wurde Weltmeister.

Das Finale bestand aus vier Runden, in denen Elemente der „Fu"-Kultur Fujians, der maritimen Kultur und der Geschichte des internationalen Austauschs in die Wettbewerbssegmente integriert wurden.

Jeder der fünf Kontinentalmeister, unterstützt von einem der 30 besten Teilnehmer, führte ein Programm auf, das die nationalen Besonderheiten mit der traditionellen chinesischen Kultur verband und einen künstlerischen Ausdruck des kulturellen Austauschs darstellte, bei dem verschiedene Kulturen in Harmonie miteinander erstrahlen.

Der 23. „Chinese Bridge"-Wettbewerb um die besten Chinesischkenntnisse für ausländische College-Studenten wurde offiziell im Februar dieses Jahres gestartet.

Nach einer Reihe strenger Auswahlverfahren während der Vorrunden in Übersee traten 147 Kandidaten aus 130 Ländern und Regionen in den globalen Endrunden in der Landeshauptstadt Peking und in der Provinz Fujian gegeneinander an. Die Endrunden umfassten die Vorrunde, das Halbfinale und das Finale.

Die Reihe „Chinese Bridge" wird seit ihrer Gründung im Jahr 2002 vom Zentrum für Sprachunterricht und Zusammenarbeit des Bildungsministeriums organisiert und hat weltweit über 1,7 Millionen junge Menschen angezogen, die Chinesisch lieben.

Während der diesjährigen Veranstaltung besuchten die Teilnehmer Peking, Nanping, Ningde, Quanzhou, Fuzhou und Pingtan und erhielten dabei einen tiefen Einblick in die lokale Geschichte, Kultur, regionalen Besonderheiten, ethnischen Bräuche und zeitgenössischen Merkmale.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2497368/111.mp4