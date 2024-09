CCTV+: El campeón fue coronado en la 23.ª final mundial de "Chinese Bridge"

BEIJING, 6 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La 23.ª edición del Concurso de Competencia en Chino "Chinese Bridge" para estudiantes universitarios extranjeros celebró su final mundial y ceremonia de entrega de premios el 2 de septiembre en el condado insular de Pingtan, Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, en el este de China.

El evento se celebró bajo los auspicios del Ministerio de Educación y el Gobierno Provincial de Fujian y fue organizado por el Centro de Educación y Cooperación Lingüística. El Departamento de Educación Provincial de Fujian, el Grupo de Medios de Fujian, la Universidad Normal de Fujian y el Grupo de Desarrollo Turístico de Fujian actuaron como coorganizadores.

Entre los dignatarios que asistieron se encontraban Zhao Long, gobernador de la provincia de Fujian; Chen Jie, viceministro del Ministerio de Educación y jefe de la Comisión Nacional de Idiomas; Zhang Yan, miembro del Comité Permanente y jefe del Departamento de Publicidad del Comité Provincial de Fujian del PCCh y Li Xinghu, vicegobernador de la provincia de Fujian.

También asistieron líderes de diversas organizaciones interesadas, concursantes, observadores, estudiantes internacionales y chinos, así como miembros de los medios de comunicación.

Los concursantes Arujiang de Kazajistán, Moli de Egipto, An Lihua de Venezuela, He Jieming de Bélgica y Wang Xiaoshuai de Nueva Zelanda se destacaron como sus respectivos campeones continentales y compitieron en el escenario mundial. El belga He Jieming se alzó con el título de campeón mundial.

La final constaba de cuatro rondas que integraba elementos de la cultura "Fu" de Fujian, la cultura marítima y la historia de los intercambios internacionales en los segmentos de la competencia.

Cada uno de los cinco campeones continentales, apoyado por uno de los 30 mejores concursantes, realizó un programa que fusionó sus características nacionales con la cultura tradicional china, presentando una expresión artística de intercambio cultural, en la que diversas culturas brillaron juntas en armonía.

El 23.º Concurso de Competencia en Chino "Chinese Bridge" para estudiantes universitarios extranjeros se lanzó oficialmente en febrero de este año.

Después de una serie de rigurosas selecciones durante las rondas preliminares en el extranjero, 147 concursantes de 130 países y regiones compitieron en las finales mundiales celebradas en la capital nacional, Beijing, y la provincia de Fujian, que incluyeron las rondas preliminares, semifinales y final.

Organizada por el Centro de Educación y Cooperación Lingüística del Ministerio de Educación, desde su creación en 2002, la serie "Chinese Bridge" ha atraído a más de 1.7 millones de jóvenes de todo el mundo amantes del chino.

Durante el evento de este año, los concursantes visitaron Beijing, Nanping, Ningde, Quanzhou, Fuzhou y Pingtan, para obtener conocimientos profundos de la historia local, la cultura, las características regionales, las costumbres étnicas y las características contemporáneas.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2497368/111.mp4

FUENTE CCTV+