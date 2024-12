CCTV+: Fórum de Pequim de 2024 sobre resposta rápida às reclamações do público tem início em Pequim

PEQUIM, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Fórum de Pequim de 2024 sobre resposta rápida às reclamações do público teve início na capital chinesa na quarta-feira, onde os principais acadêmicos e representantes do mundo compartilham suas perspectivas e exploram estratégias para modernizar a governança urbana.

Com o tema "Modernizando para uma governança urbana centrada nas pessoas", o evento de dois dias, de quarta a quinta-feira, reuniu mais de 700 participantes, incluindo convidados nacionais e internacionais, representantes das Regiões Administrativas Especiais da China (Hong Kong SAR e Macau SAR) e da região de Taiwan, acadêmicos de universidades e representantes de trabalhadores da base.

Pequim é uma cidade com história profunda e rica herança cultural, bem como uma metrópole vibrante, moderna e internacional. Cobrindo uma área de 16.000 km², ela possui uma população permanente de 21,858 milhões.

Em resposta aos desafios da governança urbana, Pequim lançou a reforma de resposta rápida às reclamações públicas em 2019, agindo com prontidão e manejo eficiente das preocupações dos cidadãos através da Linha Direta de Serviço ao Cidadão 12345.

Nos últimos cinco anos, a cidade atendeu 150 milhões de reclamações de cidadãos, alcançando uma taxa de resolução de 96,5% e uma taxa de satisfação de 96,9%.

Os participantes foram convidados a visitar o Centro de Linha Direta de Serviço ao Cidadão 12345 em Pequim, paralelamente ao fórum, para obter insights de primeira mão sobre a exploração e inovação de Pequim na governança de mega-cidades.

Patrocinado pela Academia Chinesa de Ciências Sociais, China Media Group, Comitê Municipal de Pequim do Partido Comunista da China e o Governo Popular do Município de Pequim, o fórum conta com uma sessão principal e seis sessões paralelas.

