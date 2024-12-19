CCTV+: Пекинский форум по оперативному реагированию на жалобы населения 2024 года открылся в Пекине

ПЕКИН, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В среду в столице Китая открылся Пекинский форум по оперативному реагированию на жалобы населения 2024 года, на котором ведущие мировые ученые и представители обмениваются идеями и изучают стратегии модернизации городского управления.

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Двухдневное мероприятие на тему «Модернизация для ориентированного на людей городского управления», проходившее в среду и четверг, собрало более 700 участников, включая внутренних и зарубежный гостей, представителей Специального административного района Китая (САР) Гонконг, САР Макао и провинции Тайвань, ученых из университетов и представителей рядовых рабочих.

Пекин — город с давней историей и богатым культурным наследием, а также яркий, современный международный мегаполис. Занимаемая мегаполисом площадь составляет более 16 000 кв. км, а постоянное население — 21 858 млн человек.

В ответ на трудности городского управления Пекин в 2019 году начал реформу для оперативного реагирования на жалобы населения, обеспечив быстрое реагирование и эффективное решение проблем граждан через Горячую линию центра обслуживания населения 12345.

За последние пять лет город обработал 150 млн обращений граждан, достигнув показателя разрешения вопросов 96,5 % и уровня удовлетворенности 96,9 %.

Участники были приглашены посетить Горячую линию центра обслуживания населения 12345 в Пекине на полях форума, чтобы получить собственное представление об исследованиях и инновациях Пекина в управлении мегаполисами.

Форум, спонсорами которого выступили Китайская академия социальных наук, медиагруппа China Media Group, Пекинский муниципальный комитет Коммунистической партии Китая и Народное правительство пекинского муниципалитета, включает основное собрание и шесть параллельных сессий.

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