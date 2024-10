CCTV+: Xi promete maiores conquistas nacionais, contribuições para a paz e o desenvolvimento da humanidade

PEQUIM, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O presidente Xi Jinping disse na segunda-feira que o povo chinês alcançará conquistas mais notáveis e fará maiores contribuições à nobre causa da paz e do desenvolvimento da humanidade.

Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez os comentários em uma recepção realizada no Grande Salão do Povo, em Pequim, para comemorar o 75º aniversário da fundação da República Popular da China (RPC), que ocorre em 1º de outubro.

O primeiro-ministro Li Qiang presidiu a recepção. Outros líderes estatais, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng, participaram do evento junto com cerca de 3.000 convidados chineses e estrangeiros.

Em seu discurso, Xi transmitiu grande consideração e calorosas saudações a pessoas de todas as esferas da vida em todo o país e sincero apreço aos países amigos e amigos internacionais que apoiam o esforço de modernização da China.

Na nova jornada da nova era, a tarefa central do Partido e do país é transformar a China em um país forte e alcançar o rejuvenescimento nacional em todas as frentes, buscando a modernização chinesa, disse Xi.

O presidente chinês enfatizou que realizar o grande rejuvenescimento da nação chinesa é a aspiração comum de todo o povo chinês, incluindo compatriotas em Hong Kong, Macau e Taiwan. Ele pediu a salvaguarda e promoção da prosperidade e estabilidade de longo prazo em Hong Kong e Macau, e ressaltou que a reunificação completa da pátria é uma tendência inevitável, uma questão de justiça e a vontade do povo.

Observando que os seres humanos compartilham o mesmo planeta Terra e que os destinos dos povos de todo o mundo estão interligados, Xi disse que devem ser promovidos os valores comuns a toda a humanidade, e que se deve defender um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica inclusiva. Ele pediu a implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global, Iniciativa de Segurança Global e Iniciativa de Civilização Global.

Xi também alertou sobre os desafios e obstáculos no curso do avanço da modernização chinesa e pediu que a nação permaneça vigilante em tempos de paz e se prepare para perigos potenciais. Nenhuma dificuldade pode deter o progresso do povo chinês, disse ele.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=iGhvOrl1V7E

FONTE CCTV+