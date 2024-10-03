CCTV+: Си Цзиньпин обещает рост национальных достижений, вклада в мир и развитие

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CCTV+

Oct 03, 2024, 06:44 ET

ПЕКИН, 3 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник заявил, что китайский народ добьется более выдающихся достижений и увеличит вклад в благородное дело мира и развития человечества.

Си Цзиньпин, также занимающий посты генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя Центрального военного совета, выступил с речью на приеме, состоявшемся в Доме народных собраний в Пекине по случаю 75-й годовщины основания Китайской Народной Республики (КНР), которая приходится на 1 октября.

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На приеме председательствовал премьер-министр Ли Цян (Li Qiang). В мероприятии приняли участие другие государственные лидеры — Чжао Лэцзи (Zhao Leji), Ван Хунин (Wang Huning), Цай Ци (Cai Qi), Дин Сюэсян (Ding Xuexiang), Ли Си (Li Xi) и Хань Чжэн (Han Zheng), а также около 3000 китайских и иностранных гостей.

В своем выступлении Си Цзиньпин выразил высокое уважение и теплые приветствия людям из всех слоев общества по всей стране и сердечную признательность дружественным странам и международным друзьям, поддерживающим усилия Китая по модернизации.

По словам председателя Си, на новом пути в новую эпоху центральной задачей партии и страны является превращение Китая в сильную страну и достижение национального возрождения по всем направлениям путем модернизации Китая.

Председатель КНР подчеркнул, что реализовать великое возрождение китайской нации — общее стремление всего китайского народа, в том числе соотечественников в Гонконге, Макао и Тайване. Он призвал к сохранению и поддержке долгосрочного процветания и стабильности в Гонконге и Макао и подчеркнул, что полное воссоединение родины является неизбежной тенденцией, вопросом справедливости и воли народа.

Отметив, что все люди живут на Земле вместе, а судьбы народов во всем мире взаимосвязаны, Си Цзиньпин сказал, что следует поддерживать общие ценности всего человечества, а также отстаивать равноправие и порядок в многополярном мире и инклюзивную экономическую глобализацию. Он призвал к реализации Инициативы глобального развития, Инициативы глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации.

Председатель Си также предупредил о трудностях и препятствиях на пути развития китайской модернизации и призвал нацию сохранять бдительность в мирное время и готовиться к потенциальным опасностям. По его словам, никакие трудности не смогут остановить прогресс китайского народа.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=iGhvOrl1V7E

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