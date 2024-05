Cell Impact assina contrato principal com a F.C.C.

KARLSKOGA, Suécia, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Cell Impact assinou um contrato principal com a empresa japonesa F.C.C., que rege a cooperação contínua entre as duas empresas para garantir negócios sobretudo no Japão, Índia e China.

O contrato principal aproveita os pontos fortes da Cell Impact e da F.C.C., delineando suas respectivas responsabilidades em várias fases dos próximos negócios.

Cell Impact has entered into a main agreement with Japanese company F.C.C., an agreement that governs the continued collaboration between the two companies to secure business primarily in Japan, India, and China. Based on Cell Impact Forming™, a unique and patented technology for shaping flow plates, the companies can address customers’ needs regarding design of flow plates and optimization of the production processes.

"Aproveitando nossa experiência e a Cell Impact Forming™, nossa tecnologia exclusiva e patenteada para moldar placas de fluxo, assumimos a responsabilidade pela cooperação inicial com o cliente, design e otimização de produtos e processos em futuros negócios. Isto significa auxiliar o cliente na otimização de projeto de padrões e no desenvolvimento de ferramentas e acessórios para análise e verificação, adaptados à produção", disse Daniel Vallin, Diretor Executivo interino da Cell Impact.

F.C.C. é um fornecedor estabelecido a nível mundial para a indústria automotiva. Alguns dos pontos fortes da empresa são o porte, a infraestrutura e as redes definidos há muito tempo no setor automotivo.

"Temos o prazer de colaborar com um fabricante de sucesso que possui uma rede de contatos tão bem estabelecida, especialmente no Japão, Índia e China, onde há demanda inicialmente por placas de fluxo para células de combustível. O contrato reforça nossa posição diante dos principais atores mundiais da indústria automotiva", disse Daniel Vallin.

A cooperação entre a F.C.C. e a Cell Impact evoluiu gradualmente desde agosto de 2022, quando as empresas decidiram em conjunto instalar uma linha de demonstração no local em Hamamatsu, Japão. A finalidade era demonstrar a eficiência da tecnologia de formação patenteada da Cell Impact para clientes potenciais no Japão e em outras partes da Ásia.

Hoje cedo, a Cell Impact anunciou um contrato de locação que permitirá à empresa, junto com a F.C.C., continuar demonstrando a Cell Impact Forming a clientes e outras partes interessadas na indústria automotiva.

Sobre a Cell Impact

A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora mundial de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrolisadores. A empresa desenvolveu e patenteou um método exclusivo para conformação de alta velocidade, Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação aos métodos de conformação convencionais. A Cell Impact Forming é uma tecnologia de conformação ecologicamente correta que não utiliza água e consome muito pouca energia elétrica.

As ações da Cell Impact estão cotadas na Nasdaq First North Growth Market , sendo a FNCA Sweden AB a consultoria certificada da empresa.

