Cell Impact signe un accord principal avec F.C.C.

KARLSKOGA, Suède, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Cell Impact a conclu un accord principal avec la société japonaise F.C.C., qui régit la collaboration continue entre les deux sociétés afin d'obtenir des contrats principalement au Japon, en Inde et en Chine.

L'accord principal tire parti des forces de Cell Impact et de F.C.C., en définissant leurs responsabilités respectives dans les différentes phases des transactions à venir.

Cell Impact has entered into a main agreement with Japanese company F.C.C., an agreement that governs the continued collaboration between the two companies to secure business primarily in Japan, India, and China. Based on Cell Impact Forming™, a unique and patented technology for shaping flow plates, the companies can address customers’ needs regarding design of flow plates and optimization of the production processes.

« En tirant parti de notre expertise et de Cell Impact Forming™, notre technologie unique et brevetée de mise en forme des plaques d'écoulement, nous assumons la responsabilité de la coopération initiale avec le client, de la conception et de l'optimisation du produit et du processus dans les affaires à venir. Cela signifie que nous aidons le client à optimiser la conception du modèle et à développer des outils et des montages pour l'analyse et la vérification, adaptés à la production », a déclaré Daniel Vallin, PDG par intérim de Cell Impact.

F.C.C. est un fournisseur mondialement établi de l'industrie automobile. La taille, l'infrastructure et les réseaux établis de longue date au sein de l'industrie automobile sont quelques-uns des atouts de l'entreprise.

« Nous sommes heureux de collaborer avec un fabricant prospère qui dispose d'un réseau de contacts aussi bien établi, en particulier au Japon, en Inde et en Chine, où il existe une demande de plaques d'écoulement pour les piles à combustible. Cet accord renforce notre position vis-à-vis des leaders mondiaux de l'industrie automobile », a ajouté Daniel Vallin.

La collaboration entre F.C.C. et Cell Impact a évolué progressivement depuis août 2022, date à laquelle les entreprises ont décidé conjointement d'installer une ligne de démonstration sur le site de Hamamatsu, au Japon. L'objectif était de démontrer l'efficacité de la technologie de formage brevetée de Cell Impact à des clients potentiels au Japon et dans d'autres parties de l'Asie.

Plus tôt dans la journée, Cell Impact a annoncé la conclusion d'un contrat de location qui lui permettra, en collaboration avec F.C.C., de continuer à faire la démonstration de la technologie de formage Cell Impact aux clients et aux autres parties prenantes de l'industrie automobile.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Vallin

PDG et responsable des relations industrielles, Cell Impact AB (publ)

+46730686620 ou [email protected]

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques d'écoulement avancées pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs. La société a développé et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Forming™, qui est nettement plus évolutive et rentable que les méthodes de formage classiques. Cell Impact Forming est une technologie de formage écologique qui ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée sur le marché Nasdaq First North Growth et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié (CA) de la société.