Cell Impact recebe medalha de ouro da EcoVadis

Cell Impact AB

12 nov, 2025, 16:52 GMT

KARLSKOGA, Suécia, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- No ano passado, a Cell Impact recebeu a medalha de prata da EcoVadis. Neste ano, a empresa conquistou a medalha de ouro.

A EcoVadis, a fornecedora de classificações de sustentabilidade mais confiável do mundo, avaliou as práticas operacionais de sustentabilidade da Cell Impact. A pontuação geral melhorou de 72 para 79 pontos de um total de 100, posicionando a empresa entre as 5% mais bem avaliadas.

EcoVadis top 5% rating for Cell Impact. (PRNewsfoto/Cell Impact AB)
Press release Cell Impact has been awarded gold medal by EcoVadis.
"O aumento se deve principalmente a melhorias nos relatórios, mas também nas rotinas e no acompanhamento em diversas áreas. Não é um bicho de sete cabeças: estabelecemos metas, monitoramos e melhoramos continuamente", disse Daniel Vallin, CEO da Cell Impact.

"Como nossas placas de fluxo são essenciais para a transição energética global, também é ótimo ter recebido a classificação ouro da EcoVadis". Daniel Vallin conclui.

Para mais informações, contate:
Daniel Vallin
CEO e contato de RI, Cell Impact AB (publ)
+46730686620 ou [email protected]

Sobre a Cell Impact
A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células a combustível e eletrolisadores. A empresa desenvolveu e patenteou um método exclusivo para moldagem em alta velocidade, Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos convencionais de moldagem. A Cell Impact Forming é uma tecnologia de moldagem ecologicamente correta que não consome água e consome muito pouca energia elétrica.

As ações da Cell Impact estão listadas no Nasdaq First North Growth Market e a FNCA Sweden AB é a consultora certificada (CA) da empresa.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819968/EcoVadis_Rating.jpg
PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2819969/Cell_Impact_Pressrelease.pdf
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2816030/5615566/Cell_Impact_Logo.jpg

