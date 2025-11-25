Cell Impact é nomeada fabricante de placas de fluxo do ano na Europa
25 nov, 2025, 08:45 GMT
KARLSKOGA, Suécia, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cell Impact foi reconhecida como Fabricante de Placas de Fluxo do Ano na Europa em 2025 pela publicação do setor Energy Tech Review.
O prêmio, baseado no feedback dos fabricantes europeus de células de combustível e eletrolisadores, reflete dois fatores-chave: a tecnologia exclusiva e patenteada Cell Impact Forming™ da empresa e sua linha de produção totalmente integrada.
"Refinamos todo o processo — conformação, corte, soldagem e teste de vazamentos — ao longo de vários anos, entregando mais de 2,5 milhões de placas de fluxo em 80 projetos", afirma Daniel Vallin, CEO da Cell Impact.
Recentemente, a Cell Impact anunciou um acordo de cooperação estratégica com a alemã thyssenkrupp Automation Engineering, bem como o início da produção de placas de fluxo contínuo para um cliente na América do Norte.
"Estamos otimistas ao estabelecer a base para a transição energética global", conclui Daniel Vallin.
Sobre a Cell Impact
A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrólise. A empresa desenvolveu e patenteou um método exclusivo de conformação em alta velocidade, o Cell Impact Forming™, que é expressivamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos convencionais de conformação. A Cell Impact Forming™ é uma tecnologia de conformação ecologicamente responsável que não consome água e utiliza muito pouca energia elétrica.
A ação da Cell Impact está listada na Nasdaq First North Growth Market, e a FNCA Sweden AB é a Consultora Certificada (CA) da empresa.
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2829805/Cell_Impact.pdf
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829804/Cell_Impact_Award.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2816030/Cell_Impact_Logo.jpg
