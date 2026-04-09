Certa é nomeada líder no primeiro Magic Quadrant™ do Gartner® para ferramentas de gestão de riscos de terceiros

SARATOGA, Califórnia, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Certa foi nomeada líder na edição inaugural do Magic Quadrant™ do Gartner® para ferramentas de gestão de risco de terceiros voltadas a líderes de assurance*. O Magic Quadrant avalia os fornecedores de software com base em dois critérios: completude da visão e capacidade de execução. Como destaca o Gartner, "os líderes combinam capacidades avançadas, como detecção de risco nativa em IA e monitoramento contínuo", além de "anteciparem necessidades emergentes do mercado, muitas vezes introduzindo novos recursos antes mesmo da demanda".

Magic Quadrant do Gartner para ferramentas de gestão de risco de terceiros (PRNewsfoto/Certa)

Esta é a primeira vez que o Gartner publica um Magic Quadrant para gestão de risco de terceiros. Para a Certa, isso indica que a gestão de risco de terceiros deixou de ser uma atividade de conformidade restrita ao back office e passou a ocupar uma função estratégica no nível do conselho. A Certa foi posicionada como líder apesar de ser a empresa mais jovem representada neste Magic Quadrant.

A maioria das empresas ainda leva de dois a três meses para integrar um terceiro, um atraso inaceitável na era da inteligência artificial. A Certa reduz esse prazo para menos de 10 dias. E o impacto vai além da equipe de risco. "Com as integrações e automações oferecidas pela Certa, a Honeywell consegue devolver 50 mil horas por ano à sua equipe de vendas", afirma Dion Azordegan, diretor global de operações de compliance da Honeywell.

"Todas as empresas enfrentam o mesmo problema: o número de terceiros dos quais dependem está crescendo, as regulamentações estão se multiplicando, e a equipe não está aumentando na mesma proporção. Criamos a Certa para resolver essa equação. A plataforma não se limita a monitorar riscos. Ela gerencia todo o ciclo de vida de terceiros, para que sua equipe possa se concentrar nas decisões, e não nos processos." -Jag Lamba, CEO da Certa

Acesse uma cópia gratuita do relatório completo em www.certa.ai/gartnermq

Sobre a Certa

A Certa, plataforma nativa em IA para gestão de risco de terceiros com sede em Saratoga, Califórnia, unifica todo o ciclo de vida do TPRM, do onboarding à conformidade contínua. A Certa atende organizações dos setores de serviços financeiros, saúde, ciências da vida, manufatura e outros segmentos regulados naAmérica do Norte, Europa e Ásia. Saiba mais em www.certa.ai.

*Gartner®, Magic Quadrant™ para Ferramentas de Gestão de Risco de Terceiros para Líderes de Assurance Risk, Antonia Donaldson e Nicholas Sworek (6 de abril de 2026)

O gráfico do relatório foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado no contexto do documento completo. O relatório do Gartner está disponível mediante solicitação à Certa em www.certa.ai/gartnermq.

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FONTE Certa