Certa es nombrada líder en el primer Magic Quadrant™ de Gartner® sobre herramientas de gestión de riesgos de terceros

SARATOGA, California, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Certa ha sido nombrada líder en la primera edición del Magic Quadrant™ de Gartner® sobre herramientas de gestión de riesgos de terceros para responsables de control de calidad*. El Magic Quadrant evalúa a los proveedores de software en cuanto a integridad general de la visión y capacidad de ejecución. Como señala Gartner, "los líderes combinan capacidades avanzadas, como la detección de riesgos nativa de IA y el monitoreo continuo" y "anticipan las necesidades de los mercados emergentes, pues con frecuencia presentan nuevas funciones antes de que surja la demanda".

Magic Quadrant de Gartner para herramientas de gestión de riesgos de terceros (PRNewsfoto/Certa)

Esta es la primera vez que Gartner publica un Magic Quadrant para la gestión de riesgos de terceros. Para Certa, indica que la gestión de riesgos de terceros ha pasado de ser una mera tarea administrativa de cumplimiento normativo a convertirse en una función estratégica a nivel directivo. Certa se posicionó como Líder a pesar de ser la empresa más joven representada en este Magic Quadrant.

La mayoría de las empresas aún tardan de 2 a 3 meses en incorporar a un tercero, un retraso inaceptable en la era de la IA. Certa reduce ese tiempo a menos de 10 días. Y el impacto va más allá del equipo de riesgo. "Con las integraciones y automatizaciones que Certa ofrece, Honeywell puede devolver 50.000 horas cada año a nuestros vendedores", afirma Dion Azordegan, director global de operaciones de cumplimiento normativo de Honeywell.

"Todas las empresas tienen el mismo problema: la cantidad de terceros de los que dependen está creciendo, las regulaciones se multiplican y su equipo no crece. Creamos Certa para resolver ecuación. La plataforma no solo realiza un seguimiento del riesgo. Gestiona todo el ciclo de vida de terceros para que el equipo pueda enfocarse en la toma de decisiones y no en el proceso". -Jag Lamba, director ejecutivo de Certa

Acceda a una copia gratuita del informe completo en www.certa.ai/gartnermq

Acerca de Certa

Certa, una plataforma de gestión de riesgos de terceros nativa de IA con sede en Saratoga, California, unifica todo el ciclo de vida de gestión de riesgos de terceros, desde la incorporación hasta el cumplimiento normativo continuo. Certa presta servicios a organizaciones en servicios financieros, atención médica, ciencias de la vida, fabricación y otras industrias reguladas en todo NorteAmérica, Europa y Asia. Obtenga más información en www.certa.ai.

*Magic Quadrant™ de Gartner® for Third-Party Risk Management Tools for Assurance Risk Leaders, Antonia Donaldson y Nicholas Sworek (6 de abril de 2026)

El gráfico del informe fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a Certa en www.certa.ai/gartnermq.

Gartner es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en EE. UU. y a nivel internacional, y MAGIC QUADRANT es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas, y se utilizan en este documento con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no patrocina a ninguna empresa, proveedor, producto ni servicio descritos en sus publicaciones y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner recogen las opiniones de la organización de análisis empresarial y tecnológico de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Contacto:

https://www.certa.ai/#contact-form

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2952463/Certa_logo_03__1_Logo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952566/Figure_1_Magic_Quadrant_for_ThirdParty_Risk_Management_Tools_for_Assurance_Leaders__shared.jpg

FUENTE Certa