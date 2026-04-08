Certa wurde im ersten Gartner® Magic Quadrant™ for Third-Party Risk Management Tools als Leader ausgezeichnet

SARATOGA, Kalifornien, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Certa wurde im ersten Gartner® Magic Quadrant™ for Third-Party Risk Management Tools for Assurance Leaders* als Leader ausgezeichnet. Der Magic Quadrant bewertet Softwareanbieter nach der Completeness of Vision und Ability to Execute. Wie Gartner feststellt, „kombinieren Marktführer fortschrittliche Funktionen wie KI-gestützte Risikoerkennung und kontinuierliche Überwachung" und „antizipieren neue Marktbedürfnisse – oft führen sie neue Funktionen ein, noch bevor die Nachfrage entsteht."

Gartner Magic Quadrant for Third-Party Risk Management Tools

Dies ist das erste Mal, dass Gartner einen Magic Quadrant zum Thema Third-Party-Risikomanagement veröffentlicht hat. Für Certa bedeutet dies, dass sich TPRM von einer reinen Compliance-Aufgabe im Backoffice zu einer strategischen Funktion auf Vorstandsebene entwickelt hat. Certa wurde als Leader eingestuft, obwohl es das jüngste Unternehmen ist, das in diesem Magic Quadrant vertreten ist.

In den meisten Unternehmen dauert die Einbindung eines Drittanbieters immer noch zwei bis drei Monate – eine in Zeiten der KI inakzeptable Verzögerung. Certa verkürzt sie auf unter 10 Tage. Und die Auswirkungen gehen über das Risikoteam hinaus. „Dank der von Certa bereitgestellten Integrationen und Automatisierungen kann Honeywell unseren Vertriebsmitarbeitern jedes Jahr 50.000 Stunden Zeit einsparen", erklärt Dion Azordegan, Global Head of Compliance Operations bei Honeywell.

„Jedes Unternehmen steht vor dem gleichen Problem: Die Zahl der Drittanbieter, auf die Sie angewiesen sind, wächst, die Vorschriften werden immer zahlreicher, und Ihr Team wird nicht größer. Wir haben Certa entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Die Plattform erfasst nicht nur Risiken. Sie verwaltet den gesamten Lebenszyklus Ihrer Drittanbieter, sodass sich Ihr Team auf Entscheidungen konzentrieren kann – und nicht auf den Prozess." - Jag Lamba, CEO von Certa

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts finden Sie unter www.certa.ai/gartnermq

Informationen zu Certa

Certa, eine KI-basierte Plattform für das Risikomanagement bei Drittanbietern mit Sitz in Saratoga, Kalifornien, deckt den gesamten TPRM-Lebenszyklus ab – vom Onboarding bis zur kontinuierlichen Compliance. Certa betreut Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Fertigung und anderen regulierten Branchen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.certa.ai.

*Gartner®, Magic Quadrant™ for Third-Party Risk Management Tools for Assurance Risk Leaders, Antonia Donaldson & Nicholas Sworek (6. April 2026)

Die Grafik aus dem Bericht wurde von Gartner, Inc. als Teil einer umfassenderen Forschungsstudie veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei Certa unter www.certa.ai/gartnermq erhältlich.

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