إعلان شركة Certa رائدة في أول تقارير Magic Quadrant™ من Gartner® لأدوات إدارة مخاطر الجهات الخارجية

ساراتوجا، كاليفورنيا ، 9 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تم إعلان شركة "سيرتا" (Certa) كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant™ من شركة "جارتنر" (Gartner®) الافتتاحي لإدارة مخاطر الجهات الخارجية لروّاد الطمأنة*. يقيّم تقرير Magic Quadrant مقدمي البرامج بناءً على اكتمال الرؤية والقدرة على التنفيذ. كما تشير "جارتنر"، "يجمع القادة بين القدرات المتقدمة ، مثل الكشف عن المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعي والمراقبة المستمرة" و "يتوقعون احتياجات الأسواق الناشئة؛ حيث غالبًا ما يقدمون ميزات جديدة قبل الطلب".

هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها "جارتنر" تقرير Magic Quadrant لإدارة مخاطر الجهات الخارجية. بالنسبة سلى "سيرتا" ، يشير ذلك إلى أن إدارة مخاطر الجهات الخارجية انتقلت من ممارسة الامتثال على مستوى المكتب الخلفي إلى وظيفة استراتيجية على مستوى مجلس الإدارة. تم وضع "سيرتا" كـ "قائد" على الرغم من كونها أصغر شركة ممثلة في هذه النسخة من تقرير Magic Quadrant.

لا تزال معظم الشركات تستغرق 2-3 أشهر لتأهيل جهة خارجية؛ وهو تأخير غير مقبول في عصر الذكاء الاصطناعي. تخفض "سيرتا" المدة إلى أقل من 10 أيام. ويتجاوز التأثير فريق المخاطر. يقول "ديون أزورديجان"، الرئيس عمليات الامتثال على المستوى العالمي، شركة "هاني ويل" (Honeywell): "مع التكاملات والأتمتة التي تقدمها "سيرتا" ، أصبح بمقدور هاني ويل" استعادة 50،000 ساعة كل عام لمندوبي المبيعات لدينا كانوا يستهلكونها في العمليات اليدوية سابقًا".

"كل مؤسسة لديها نفس المشكلة؛ حيث إن عدد الجهات الخارجية التي تعتمد عليها ينمو، واللوائح تتضاعف، وفريقك لا ينمو. لقد بنينا "سيرتا" لحل هذه المعضلة. لا تتتبع المنصة المخاطر فقط. بل تعمل على دورة حياة الجهة الخارجية بأكملها حتى يتمكن فريقك من التركيز على القرارات وليس العملية." - "جاج لامبا"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيرتا"

يمكنك الوصول إلى نسخة تكميلية للتقرير الكامل على صفحة الويب: www.certa.ai/gartnermq

حول Certa

توحّد "سيرتا" ، وهي منصة لإدارة مخاطر الجهات الخارجية يقع مقرها في مدينة ساراتوجا بولاية كاليفورنيا ، دورة حياة إدارة مخاطر الجهات الخارجية الكاملة؛ من التأهيل إلى الامتثال المستمر. تخدم "سيرتا" مؤسسات عاملة في قطاعات الخدمات المالية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتصنيع، وغيرها من الصناعات المنظَّمة في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا. يمكن التعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب: www.certa.ai.

*Gartner®, Magic Quadrant™ for Third-Party Risk Management Tools for Assurance Leaders, Antonia Donaldson & Nicholas Sworek (April 6, 2026)

تم نشر الرسم البياني للتقرير من قبل شركة ""جارتنر إنك" (Gartner ، Inc.) كجزء من وثيقة بحثية أكبر وينبغي تقييمه في سياق الوثيقة بأكملها. تتوفر وثيقة "جارتنر" عند الطلب من "سيرتا" عبر صفحة الويب: www.certa.ai/gartnermq .

(GARTNER) هي علامة تجارية وخدمة مسجلة لشركة "جارتنر إنك" (Gartner ، Inc.) و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودوليًا، و(MAGIC QUADRANT) هي علامة تجارية مسجلة لشركة "جارتنر إنك" (Gartner ، Inc.) و/أو الشركات التابعة لها، ومستخدمة في هذه الوثيقة بإذن. جميع الحقوق محفوظة.

لا ترشح شركة "جارتنر" أي بائع، أو منتَج، أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتألف منشورات "جارتنر" البحثية من آراء مؤسسة "جارتنر" المتخصصة في تقديم رؤى الأعمال والتكنولوجيا وينبغي عدم تفسيرها على أنها تقرير وقائع. تُخلي "جارتنر" مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أيّ ضمانات متعلقة بالقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

للتواصل:

https://www.certa.ai/#contact-form

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2952463/Certa_logo_03__1_Logo_Logo.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2952464/Figure_1_Magic_Quadrant_for_ThirdParty_Risk_Management_Tools_for_Assurance_Leaders__shared.jpg