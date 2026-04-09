Certa est nommé Leader dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® pour les outils de gestion des risques tiers

SARATOGA, Californie, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Certa vient d'être nommé Leader dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner®™ pour les outils de gestion des risques tiers pour les responsables de l'assurance*. Le Magic Quadrant évalue les fournisseurs de logiciels sur l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution. Comme le note Gartner : « Les Leaders combinent des capacités avancées, telles que la détection des risques par l'IA et la surveillance continue » et « anticipent les besoins émergents du marché en lançant souvent de nouvelles fonctionnalités avant l'apparition de la demande ».

Gartner Magic Quadrant for Third-Party Risk Management Tools

C'est la première fois que Gartner publie un Magic Quadrant pour la gestion des risques tiers. Pour Certa, c'est le signe que la gestion des risques tiers est passée d'un exercice de conformité du back-office à une fonction stratégique du conseil d'administration. Certa a été nommé Leader bien qu'il soit la plus jeune entreprise représentée dans ce Magic Quadrant.

La plupart des entreprises mettent encore deux à trois mois pour intégrer un tiers, ce qui représente un délai inacceptable à l'ère de l'IA. Certa réduit ce délai à moins de dix jours. Et l'impact va au-delà de l'équipe chargée de la gestion des risques. « Grâce aux intégrations et aux automatisations réalisées par Certa, Honeywell est en mesure de restituer 50 000 heures par an à ses vendeurs », déclare Dion Azordegan, responsable mondial des opérations de conformité chez Honeywell.

« Toutes les entreprises sont confrontées au même problème : le nombre de tiers dont vous dépendez augmente, les réglementations se multiplient et votre équipe ne s'agrandit pas. Nous avons créé Certa pour résoudre ce problème mathématique. La plateforme ne se contente pas de suivre les risques. Elle gère l'ensemble du cycle de vie des tiers, de sorte que votre équipe peut se concentrer sur les décisions, et non sur les processus. » -Jag Lamba, CEO de Certa

Pour obtenir gratuitement une copie du rapport complet, rendez-vous sur www.certa.ai/gartnermq

À propos de Certa

Plateforme de gestion des risques des tiers basée à Saratoga, en Californie, Certa unifie l'ensemble du cycle de vie de la gestion des risques des tiers, de l'intégration jusqu'à la conformité continue. Certa opère dans les domaines des services financiers, de la santé, des sciences de la vie, de la fabrication et d'autres secteurs réglementés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site www.certa.ai.

*Gartner®, Magic Quadrant™ for Third-Party Risk Management Tools for Assurance Risk Leaders, Antonia Donaldson & Nicholas Sworek (6 avril 2026).

Le graphique du rapport a été publié par Gartner, Inc. dans le cadre d'un document d'étude et doit être évalué dans le contexte de l'ensemble de ce document. Le document de Gartner est disponible sur demande auprès de Certa à l'adresse suivante : www.certa.ai/gartnermq.

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