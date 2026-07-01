CFS nomeada primeira parceira internacional no programa LIBRTI da UKAEA

A Commonwealth Fusion Systems (CFS), a maior empresa de energia de fusão do mundo, é a primeira empresa internacional a aderir ao principal programa do laboratório nacional de fusão do Reino Unido para testar novas tecnologias de manta de trítio.

A CFS terá acesso antecipado à maior infraestrutura mundial para testes gerais, que inclui uma fonte de nêutrons personalizada em larga escala.

O acordo aproveita o impulso gerado pelo discurso do rei perante o Congresso dos Estados Unidos, em abril.

OXFORD, Reino Unido, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido (UKAEA) anunciou hoje que a Commonwealth Fusion Systems (CFS), a maior empresa de energia de fusão, será a primeira empresa internacional a participar do principal programa de Inovação na Produção de Trítio a partir do Lítio (LIBRTI) da UKAEA.

UKAEA logo

O LIBRTI é uma iniciativa do governo do Reino Unido de £ 220 milhões que visa demonstrar a produção líquida de trítio – uma capacidade vital para comercializar energia de fusão que significa que as usinas de energia de fusão podem produzir uma quantidade suficiente desse componente de combustível para cobrir seu próprio uso.

O programa está criando uma instalação de tecnologia inédita no Campus Culham da UKAEA após a recente aquisição de uma fonte de nêutrons de alto fluxo.

Em uma usina de fusão, um cobertor é a região onde os nêutrons do processo de fusão atingem os átomos de lítio que então se transformam em trítio, uma forma de hidrogênio usada como combustível de fusão. A técnica de produção é chamada de melhoramento, e a nova instalação LIBRTI permitirá que os parceiros do setor desenvolvam e verifiquem suas tecnologias de cobertura em ambientes de fusão representativos de máquinas em grande escala.

A CFS é uma empresa privada com sede em Devens, Massachusetts, que se separou do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 2018. A empresa levantou mais de US$ 3 bilhões em capital privado, tornando-se a empresa de energia de fusão com maior financiamento do mundo. Atualmente, a CFS está construindo sua máquina de demonstração de fusão SPARC e espera gerar eletricidade a partir de sua primeira usina de fusão ARC, na Virgínia, nos Estados Unidos, no início da década de 2030.

A CFS e a UKAEA trabalharão juntas, projetando a configuração experimental, desenvolvendo protocolos de teste e conduzindo experimentos nas instalações do LIBRTI. A CFS fabricará as amostras de teste a serem utilizadas nas primeiras investigações.

Tim Bestwick, CEO da UKAEA, disse:

"A UK Fusion Strategy enfatiza a posição do Reino Unido como líder em pesquisa de fusão, reconhecendo o valor da colaboração global contínua."

Amanda Quadling, diretora sênior responsável pela LIBRTI, disse:

"Receber a CFS é um momento decisivo para a LIBRTI. A participação deles dá um novo impulso aos nossos próprios esforços e acelera o caminho global rumo à tecnologia comprovada em escala de usinas de fusão."

Brandon Sorbom, cofundador e diretor de ciência da CFS, disse:

"Os recursos de teste especializados do LIBRTI nos permitirão demonstrar a produção líquida de trítio e aumentar a confiança em nosso projeto de sistema de manta de ARC. Por meio dessa colaboração, a CFS adquirirá experiência prática na engenharia e na construção de sistemas de mantas que refletem diretamente nossa usina comercial de energia de fusão. Estamos entusiasmados com a parceria com a UKAEA e a equipe do LIBRTI como um dos primeiros usuários."

Heena Mutha, diretora de Ciclo de Combustível e Tecnologia de Cobertores, CFS, disse:

"É um momento incrível para o setor de fusão nuclear, pois estamos desenvolvendo a capacidade de investigar o desempenho das camadas de isolamento em um ambiente relevante para a fusão nuclear. Aguardamos ansiosamente essa colaboração com a UKAEA e o LIBRTI."

Para mais informações, entre em contato com:

Mike Bridge, gerente de Mídia e Comunicações, por e-mail: [email protected]

Christine Dunn, chefe de comunicações externas da CFS, por e-mail: [email protected]

Sobre a Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido

Quem somos

A Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido (UKAEA) é a organização nacional de pesquisa em energia de fusão do Reino Unido. Somos um órgão público executivo não departamental do Departamento de Segurança Energética e Net Zero (DESNZ).

O trabalho que fazemos

A missão da UKAEA é liderar o fornecimento de energia de fusão sustentável para maximizar os benefícios científicos e econômicos do Reino Unido. Fazemos isso sendo especialistas técnicos, firmando parcerias com empresas e com a comunidade internacional de pesquisa.

No centro dos esforços da UKAEA está a operação de instalações de ponta que contribuem para a construção de uma base de conhecimento abrangente sobre a energia de fusão. Ao abordar e resolver os desafios em todo o ciclo de vida da fusão e integrar soluções de várias disciplinas, estabelecemos centros técnicos de excelência que servem como base para futuros programas de usinas de fusão.

A UKAEA colabora com seus parceiros para desenvolver usinas de fusão, fornecendo acesso às nossas habilidades, instalações e experiência. A UKAEA é proprietária da UK Fusion Energy (UKFE) em nome do governo do Reino Unido. Por meio da UKFE, estamos liderando o programa Spherical Tokamak for Energy Production (STEP) para projetar e construir o primeiro protótipo de usina de energia de fusão do Reino Unido em Nottinghamshire.

Para fazer crescer o ecossistema de fusão, a UKAEA concentra-se no cultivo de talentos qualificados, no crescimento da indústria de fusão e na criação de "clusters de inovação". Buscamos ativamente oportunidades para promover as tecnologias de fusão e divulgar seu vasto potencial tanto às partes interessadas quanto ao público em geral, a fim de acelerar o futuro da energia de fusão — a energia do amanhã de que precisamos hoje.

Mais informações: https://www.gov.uk/ukaea. Mídia social: @UKAEAofficial

Sobre a energia de fusão

Quando uma mistura de duas formas de hidrogênio (deutério e trítio) é aquecida para formar um plasma controlado a temperaturas extremas – 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol – elas se fundem para criar hélio e liberar energia que pode ser aproveitada para produzir eletricidade. Há mais de uma maneira de conseguir isso. A abordagem da UKAEA consiste em conter esse plasma quente por meio de ímãs potentes em uma máquina em forma de anel chamada "tokamak" e, em seguida, aproveitar esse calor para produzir eletricidade de maneira semelhante às usinas de energia existentes.

Sobre a Commonwealth Fusion Systems

A Commonwealth Fusion Systems é a maior e principal empresa privada de fusão do mundo. O principal projeto de fusão da empresa, o SPARC, gerará energia líquida, abrindo caminho para uma energia sem carbono ilimitada. A empresa levantou mais de US$ 3 bilhões em capital desde que foi fundada em 2018.

SPARC® e ARC™ são marcas comerciais da Commonwealth Fusion Systems®.

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FONTE Commonwealth Fusion Systems