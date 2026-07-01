CFS es nombrado primer socio internacional del programa LIBRTI de la UKAEA

Commonwealth Fusion Systems (CFS), la empresa de energía de fusión más grande del mundo, es la primera empresa internacional en unirse al programa insignia del laboratorio nacional de fusión del Reino Unido para probar nuevas tecnologías de mantas de tritio.

CFS obtendrá acceso anticipado a la infraestructura líder mundial para la prueba de mantas, la cual incluye una fuente de neutrones a gran escala personalizada.

El acuerdo aprovecha el impulso generado por el discurso del rey ante el Congreso de los Estados Unidos en abril.

OXFORD, Reino Unido, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido (UKAEA) anunció hoy que Commonwealth Fusion Systems (CFS), la mayor empresa de energía de fusión, será la primera empresa internacional en participar en el programa insignia de Innovación en Tritio mediante Generación de Litio (LIBRTI) de la UKAEA.

UKAEA logo

LIBRTI es una iniciativa del gobierno del Reino Unido de 220 millones de libras que tiene como objetivo demostrar la producción neta de tritio, una capacidad vital para comercializar la energía de fusión, lo que significa que las centrales de energía de fusión podrán producir suficiente de este componente de combustible para cubrir su propio consumo.

El programa crea una instalación de tecnología única en su tipo en el Campus Culham de UKAEA tras la reciente adquisición de una fuente de neutrones de alto flujo.

En una planta de energía de fusión, la manta es la región donde los neutrones del proceso de fusión impactan contra los átomos de litio, los cuales luego se transforman en tritio, una forma de hidrógeno utilizada como combustible de fusión. La técnica de producción se llama regeneración (breeding), y la nueva instalación de LIBRTI permitirá a los socios de la industria desarrollar y verificar sus tecnologías de manta en entornos de fusión representativos de máquinas a gran escala.

CFS es una empresa privada con sede en Devens, Massachusetts, que surgió del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) en 2018. La empresa ha recaudado más de 3.000 millones de dólares en capital privado, lo que la convierte en la empresa de energía de fusión mejor financiada a nivel mundial. CFS construye actualmente su máquina de demostración de fusión SPARC y espera generar electricidad a partir de su primera planta de energía de fusión ARC en Virginia, Estados Unidos, a principios de la década de 2030.

CFS y UKAEA trabajarán juntos, para diseñar la configuración experimental, desarrollar protocolos de prueba y realizar experimentos en las instalaciones de LIBRTI. CFS elaborará los artículos de prueba que se utilizarán en las primeras investigaciones.

Tim Bestwick, director ejecutivo de UKAEA, señaló:

"La Estrategia de Fusión del Reino Unido enfatiza la posición del Reino Unido como líder en la investigación de la fusión, al tiempo que reconoce el valor de la colaboración mundial continua".

Amanda Quadling, responsable sénior de LIBRTI, afirmó:

"Dar la bienvenida a CFS es un momento decisivo para LIBRTI. Su participación da un nuevo impulso a nuestros propios esfuerzos y acelera el camino a nivel mundial hacia una tecnología demostrada a escala de centrales de fusión".

Brandon Sorbom, cofundador y director científico de CFS, afirmó:

"Las capacidades de prueba especializadas de LIBRTI nos permitirán demostrar la producción neta de tritio y aumentar la confianza en el diseño de nuestro sistema de manta ARC. Mediante esta colaboración, CFS obtendrá experiencia práctica en ingeniería y construcción de sistemas de manta directamente representativos de su planta de energía de fusión comercial. Estamos encantados de asociarnos con UKAEA y el equipo de LIBRTI como usuarios pioneros".

Heena Mutha, directora de ciclo del combustible y tecnología de manta de CFS, señaló:

"Es un momento increíble para la industria de la fusión que estemos desarrollando la capacidad de investigar el rendimiento de las mantas en un entorno relevante para la fusión. Esperamos con interés esta colaboración con UKAEA y LIBRTI".

Para más información, comuníquese con:

Mike Bridge, gerente de Medios y Comunicaciones, por correo electrónico: [email protected]

Christine Dunn, jefa de Comunicaciones Externas de CFS, por correo electrónico: [email protected]

Acerca de la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido

Quiénes somos

La Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido (UKAEA) es la organización nacional de investigación de energía de fusión del Reino Unido. Somos un organismo público ejecutivo no departamental del Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas (DESNZ, por sus siglas en inglés).

El trabajo que hacemos

La misión de UKAEA es liderar la entrega de energía de fusión sostenible para maximizar el beneficio científico y económico del Reino Unido. Lo logramos gracias a nuestra experiencia técnica y a nuestras alianzas con empresas y la comunidad internacional de investigación.

En el centro de los esfuerzos de UKAEA se encuentra la operación de instalaciones líderes en el mundo que construyen una base de conocimiento integral para la energía de fusión. Al abordar y resolver los desafíos a lo largo de todo el ciclo de vida de la fusión, e integrar soluciones de diversas disciplinas, establecemos centros técnicos de excelencia que sirven como base para futuros programas de centrales eléctricas de fusión.

UKAEA colabora con sus socios para desarrollar plantas de energía de fusión al proporcionar acceso a nuestras habilidades, instalaciones y experiencia. UKAEA es propietaria de UK Fusion Energy (UKFE) en nombre del gobierno del Reino Unido. Mediante UKFE, encabezamos el programa Spherical Tokamak for Energy Production (STEP) para diseñar y construir el primer prototipo de planta de energía de fusión del Reino Unido en Nottinghamshire.

Para hacer crecer el ecosistema de fusión, UKAEA se centra en cultivar talento calificado, hacer crecer la industria de fusión y crear "clústeres de innovación". Buscamos activamente oportunidades para avanzar en las tecnologías de fusión y comunicar su vasto potencial a las partes interesadas y al público en general para acelerar el futuro de la energía de fusión, la energía del mañana que necesitamos hoy.

Más información en: https://www.gov.uk/ukaea. Redes sociales: @UKAEAoficial

Acerca de la energía de fusión

Cuando una mezcla de dos formas de hidrógeno (deuterio y tritio) se calienta para formar un plasma controlado a temperaturas extremas, 10 veces más calientes que el núcleo del Sol, se fusionan para crear helio y liberar energía que se puede aprovechar para producir electricidad. Hay más de una forma de lograrlo. El enfoque de UKAEA es mantener este plasma caliente utilizando imanes fuertes en una máquina en forma de anillo llamada "tokamak", y luego aprovechar este calor para producir electricidad de manera similar a las centrales eléctricas existentes.

Acerca de Commonwealth Fusion Systems

Commonwealth Fusion Systems es la empresa de fusión privada más grande y líder del mundo. El proyecto de fusión de la empresa, SPARC, generará energía neta, allanando el camino para una energía ilimitada libre de carbono. La empresa ha recaudado más de 3.000 millones de dólares en capital desde su fundación en 2018.

SPARC® y ARC™ son marcas comerciales de Commonwealth Fusion Systems®.

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FUENTE Commonwealth Fusion Systems