Le CFS désigné premier partenaire international du programme LIBRTI de l'UKAEA

Commonwealth Fusion Systems (CFS), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans l'énergie de fusion, est la première entreprise internationale à rejoindre le programme phare du laboratoire national britannique de fusion pour tester de nouvelles technologies de couverture tritigène.

Le CFS bénéficiera d'un accès anticipé à une infrastructure de pointe au niveau mondial dédiée aux essais de couverture, comprenant notamment une source de neutrons à grande échelle conçue sur mesure.

Cet accord s'inscrit dans la dynamique lancée par le discours du roi devant le Congrès américain en avril.

OXFORD, Royaume-Uni, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) a annoncé aujourd'hui que Commonwealth Fusion Systems (CFS), la plus grande entreprise spécialisée dans l'énergie de fusion, sera la première entreprise internationale à participer à son programme phare le « Lithium Breeding Tritium Innovation » (LIBRTI).

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LIBRTI est une initiative du gouvernement britannique dotée d'un budget de 220 millions de livres sterling, qui vise à démontrer la faisabilité de la production nette de tritium – une capacité essentielle à la commercialisation de l'énergie de fusion, pour permettre aux centrales à fusion de produire suffisamment de ce composant de combustible en vue de couvrir leurs propres besoins.

Ce programme vise à créer un centre technologique unique en son genre sur le campus de Culham de l'UKAEA, suite à l'acquisition récente d'une source de neutrons à haut flux.

Dans une centrale à fusion, la couverture désigne la zone où les neutrons issus du processus de fusion entrent en collision avec des atomes de lithium, qui se transforment alors en tritium, une forme d'hydrogène utilisée comme combustible de fusion. Cette technique de production est appelée « breeding » et la nouvelle installation LIBRTI permettra aux partenaires industriels de développer et de valider leurs technologies de couverture dans des environnements de fusion représentatifs des machines à grande échelle.

CFS est une entreprise privée basée à Devens, dans le Massachusetts, qui est issue d'une spin-off du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2018. L'entreprise a levé plus de 3 milliards de dollars américains auprès d'investisseurs privés, ce qui en fait la société spécialisée dans l'énergie de fusion la mieux financée au monde. CFS est actuellement en train de construire son réacteur de démonstration de fusion SPARC et prévoit de produire de l'électricité à partir de sa première centrale de fusion ARC, située en Virginie (États-Unis), au début des années 2030.

Le CFS et l'UKAEA collaboreront afin de concevoir le dispositif expérimental, élaborer les protocoles d'essai et mener les expériences au sein du centre LIBRTI. Le CFS fabriquera les échantillons d'essai qui seront utilisés dans le cadre des premières études.

Tim Bestwick, PDG de l'UKAEA, a déclaré :

« La stratégie britannique en matière de fusion souligne la position de leader du Royaume-Uni dans le domaine de la recherche sur la fusion, tout en reconnaissant l'importance d'une collaboration mondiale continue. »

Amanda Quadling, responsable principale chez LIBRTI, a ajouté :

« L'arrivée de CFS marque un tournant décisif pour LIBRTI. Sa participation donne un nouvel élan à nos propres efforts et accélère la progression mondiale vers une technologie éprouvée à l'échelle des centrales à fusion. »

Brandon Sorbom, cofondateur et directeur scientifique de CFS, a déclaré :

« Les capacités d'essai spécialisées de LIBRTI nous permettront de démontrer la production nette de tritium et de renforcer la confiance dans la conception de notre système de couverture ARC. Grâce à cette collaboration, le CFS acquerra une expérience pratique dans la conception et la construction de systèmes de couverture directement représentatifs de notre centrale à fusion commerciale. Nous sommes ravis de nous associer à l'UKAEA et à l'équipe LIBRTI en tant qu'utilisateurs précoces. »

Heena Mutha, directrice du service « Fuel Cycle and Blanket Technology » au CFS, a déclaré :

« C'est un moment formidable pour le secteur de la fusion : nous sommes en train de mettre en place les moyens nécessaires pour étudier les performances des couvertures dans un environnement propre à la fusion. Nous nous réjouissons de cette collaboration avec l'UKAEA et le LIBRTI. »

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Mike Bridge, responsable des médias et de la communication, par e-mail : [email protected]

Christine Dunn, responsable de la communication externe chez CFS, par e-mail : [email protected]

À propos de l'Autorité britannique de l'énergie atomique

Qui sommes-nous ?

L'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) est l'organisme national britannique chargé de la recherche sur l'énergie de fusion. Nous sommes un organisme public exécutif non ministériel relevant du ministère de la Sécurité énergétique et du Zéro net (DESNZ).

Notre activité

La mission de l'UKAEA est de jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre d'une énergie de fusion durable afin d'optimiser les retombées scientifiques et économiques pour le Royaume-Uni. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre expertise technique et nouons des partenariats avec des entreprises et la communauté scientifique internationale.

Au cœur des efforts de l'UKAEA se trouve l'exploitation d'installations de pointe permettant de constituer une base de connaissances exhaustive sur l'énergie de fusion. En relevant et en résolvant les défis qui se posent tout au long du cycle de vie de la fusion, et en intégrant des solutions issues de diverses disciplines, nous mettons en place des pôles d'excellence technique qui serviront de base aux futurs programmes de centrales à fusion.

L'UKAEA collabore avec ses partenaires pour développer des centrales à fusion en leur donnant accès à ses compétences, à ses installations et à son expertise. L'UKAEA détient, pour le compte du gouvernement britannique, la société UK Fusion Energy (UKFE). Par l'intermédiaire de l'UKFE, nous dirigeons le programme STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) dont l'objectif est de concevoir et de construire la première centrale prototype à énergie de fusion du Royaume-Uni dans le Nottinghamshire.

Afin de développer l'écosystème de la fusion, l'UKAEA s'attache à former des talents qualifiés, à développer le secteur de la fusion et à créer des « pôles d'innovation ». Nous recherchons activement des opportunités pour faire progresser les technologies de fusion et faire connaître son immense potentiel tant aux parties prenantes qu'au grand public, afin d'accélérer l'avènement de l'énergie de fusion – l'énergie de demain dont nous avons besoin dès aujourd'hui.

Pour plus d'informations : https://www.gov.uk/ukaea. Réseaux sociaux : @UKAEAofficial

À propos de l'énergie de fusion

Lorsqu'un mélange de deux formes d'hydrogène (le deutérium et le tritium) est chauffé pour former un plasma contrôlé à des températures extrêmes – 10 fois plus élevées que celles du cœur du Soleil – ces deux éléments fusionnent pour former de l'hélium et libérer de l'énergie qui peut être exploitée pour produire de l'électricité. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. L'approche de l'UKAEA consiste à confiner ce plasma à haute température à l'aide d'aimants puissants dans une machine en forme d'anneau appelée « tokamak », puis à exploiter cette chaleur pour produire de l'électricité de manière similaire aux centrales électriques existantes.

À propos de Commonwealth Fusion Systems

Commonwealth Fusion Systems est la plus grande entreprise privée au monde spécialisée dans la fusion nucléaire, et la référence dans ce domaine. SPARC, le projet phare de fusion de l'entreprise, produira de l'énergie nette, ouvrant ainsi la voie à une énergie sans carbone illimitée. Depuis sa création en 2018, l'entreprise a levé plus de 3 milliards de dollars de capitaux.

SPARC® et ARC™ sont des marques déposées de Commonwealth Fusion Systems®.

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