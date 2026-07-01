CFS zum ersten internationalen Partner im LIBRTI-Programm der UKAEA ernannt

Commonwealth Fusion Systems (CFS), das weltweit größte Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie, ist das erste internationale Unternehmen, das sich dem Vorzeigeprogramm des britischen nationalen Fusionslabors anschließt, in dessen Rahmen neue Tritium-Blanket-Technologien getestet werden sollen.

CFS erhält frühzeitig Zugang zu einer weltweit führenden Infrastruktur für umfassende Tests, zu der auch eine maßgeschneiderte großtechnische Neutronenquelle gehört.

Die Vereinbarung knüpft an die Dynamik an, die durch die Rede des Königs vor dem US-Kongress im April entstanden ist.

OXFORD, Vereinigtes Königreich, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die britische Atomenergiebehörde (UKAEA) gab heute bekannt, dass Commonwealth Fusion Systems (CFS), das größte Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie, als erstes internationales Unternehmen am Vorzeigeprogramm Lithium Breeding Tritium Innovation (LIBRTI) der UKAEA teilnehmen wird.

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LIBRTI ist eine Initiative der britischen Regierung im Umfang von 220 Millionen Pfund. Ihr Ziel ist es, die Netto-Tritiumproduktion zu demonstrieren – eine entscheidende Voraussetzung für die Kommerzialisierung der Fusionsenergie, die es Fusionskraftwerken ermöglicht, genügend von diesem Brennstoffbestandteil zu produzieren, um ihren eigenen Bedarf zu decken.

Im Rahmen des Programms entsteht auf dem Culham-Campus der UKAEA eine in ihrer Art einzigartige Technologieeinrichtung, nachdem dort kürzlich eine Hochfluss-Neutronenquelle erworben wurde.

In einem Fusionskraftwerk ist eine Blanket der Bereich, in dem Neutronen aus dem Fusionsprozess auf Lithiumatome treffen, die sich daraufhin in Tritium umwandeln, eine Form von Wasserstoff, die als Fusionsbrennstoff verwendet wird. Die Produktionstechnik wird als Breeding bezeichnet, und die neue LIBRTI-Anlage wird es den Industriepartnern ermöglichen, ihre Blanket-Technologien in Fusionsumgebungen zu entwickeln und zu überprüfen, die den realen Anlagen entsprechen.

CFS ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Devens, Massachusetts, das 2018 aus dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) hervorgegangen ist. Das Unternehmen hat mehr als 3 Milliarden US-Dollar an privatem Kapital eingeworben und ist damit weltweit das am besten finanzierte Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie. CFS baut derzeit seine SPARC-Fusionsdemonstrationsanlage und rechnet damit, Anfang der 2030er Jahre in Virginia (USA) Strom aus seinem ersten ARC-Fusionskraftwerk zu erzeugen.

CFS und UKAEA werden zusammenarbeiten, um den Versuchsaufbau zu entwerfen, Testprotokolle zu entwickeln und Experimente in der LIBRTI-Anlage durchzuführen. CFS wird die Testobjekte fertigen, die bei den ersten Untersuchungen zum Einsatz kommen sollen.

Tim Bestwick, Geschäftsführer der UKAEA, sagte:

„Die britische Fusionsstrategie unterstreicht die führende Rolle Großbritanniens in der Fusionsforschung und erkennt gleichzeitig den Wert einer fortgesetzten weltweiten Zusammenarbeit an."

Amanda Quadling, leitende Verantwortliche bei LIBRTI, sagte:

„Die Aufnahme von CFS ist ein entscheidender Meilenstein für LIBRTI. Ihre Beteiligung verleiht unseren eigenen Bemühungen zusätzlichen Schwung und beschleunigt den weltweiten Weg hin zu einer ausgereiften Technologie im Maßstab von Fusionskraftwerken."

Brandon Sorbom, Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter bei CFS, sagte:

„Dank der speziellen Testmöglichkeiten von LIBRTI werden wir die Netto-Tritiumproduktion nachweisen und das Vertrauen in das Design unseres ARC-Blanket-Systems stärken können. Durch diese Zusammenarbeit wird CFS praktische Erfahrungen bei der Konstruktion und dem Bau von Blanket-Systemen sammeln, die direkt auf unser kommerzielles Fusionskraftwerk zugeschnitten sind. Wir freuen uns sehr, als Early-Adopter mit der UKAEA und dem LIBRTI-Team zusammenzuarbeiten."

Heena Mutha, Leiterin des Bereichs Brennstoffkreislauf- und Blanket-Technologie am CFS, sagte:

„Es ist ein unglaublicher Moment für die Fusionsindustrie, dass wir nun die Möglichkeit schaffen, die Leistung von Blankets in einer fusionsrelevanten Umgebung zu untersuchen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der UKAEA und LIBRTI."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mike Bridge, Leiter Medien und Kommunikation, per E-Mail: [email protected]

Christine Dunn, Leiterin der Abteilung für externe Kommunikation bei CFS, per E-Mail: [email protected]

Informationen zur britischen Atomenergiebehörde

Wer wir sind

Die United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) ist die nationale Forschungsorganisation des Vereinigten Königreichs im Bereich der Fusionsenergie. Wir sind eine dem Ministerium für Energiesicherheit und Netto-Null (DESNZ) unterstellte, nicht in Ministerien gegliederte öffentliche Einrichtung.

Unsere Arbeit

Die Mission der UKAEA besteht darin, die Bereitstellung nachhaltiger Fusionsenergie voranzutreiben, um den wissenschaftlichen Nutzen und den wirtschaftlichen Nutzen für Großbritannien zu maximieren. Dies erreichen wir, indem wir als technische Experten fungieren und mit Unternehmen sowie der internationalen Forschungsgemeinschaft zusammenarbeiten.

Im Mittelpunkt der Bemühungen der UKAEA steht der Betrieb weltweit führender Einrichtungen, die eine umfassende Wissensbasis für die Fusionsenergie schaffen. Wir gehen die Herausforderungen über den gesamten Lebenszyklus der Kernfusion hinweg an und finden Lösungen aus verschiedenen Disziplinen, die wir integrieren, um technische Kompetenzzentren einzurichten. Diese dienen als Grundlage für künftige Fusionskraftwerksprogramme.

Die UKAEA arbeitet mit ihren Partnern bei der Entwicklung von Fusionskraftwerken zusammen, indem sie ihnen Zugang zu ihrem Know-how, ihren Einrichtungen und Fachwissen gewährt. Die UKAEA hält im Auftrag der britischen Regierung Anteile an UK Fusion Energy (UKFE). Über UKFE leiten wir das Programm „Spherical Tokamak for Energy Production" (STEP), dessen Ziel es ist, den ersten britischen Prototyp eines Fusionskraftwerks in Nottinghamshire zu entwerfen und zu bauen.

Um das Fusions-Ökosystem auszubauen, konzentriert sich die UKAEA darauf, qualifizierte Fachkräfte auszubilden, die Fusionsbranche zu fördern und „Innovationsscluster" zu schaffen. Wir suchen aktiv nach Möglichkeiten, die Fusionstechnologien voranzubringen und ihr enormes Potenzial sowohl den Interessengruppen als auch der Öffentlichkeit zu vermitteln, um die Zukunft der Fusionsenergie zu beschleunigen – die Energie von morgen, die wir schon heute brauchen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.gov.uk/ukaea. Soziale Medien: @UKAEAofficial

Informationen zur Fusionsenergie

Wenn eine Mischung aus zwei Formen von Wasserstoff (Deuterium und Tritium) erhitzt wird, um ein kontrolliertes Plasma bei extremen Temperaturen zu erzeugen – das zehnmal heißer ist als der Kern der Sonne –, verschmelzen diese miteinander zu Helium und setzen dabei Energie frei, die zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu erreichen. Der Ansatz der UKAEA besteht darin, dieses heiße Plasma mithilfe starker Magnete in einer ringförmigen Anlage namens „Tokamak" einzuschließen und diese Wärme anschließend zur Stromerzeugung zu nutzen, und zwar auf ähnliche Weise wie in bestehenden Kraftwerken.

Informationen zu Commonwealth Fusion Systems

Commonwealth Fusion Systems ist das weltweit größte und führende private Unternehmen im Bereich der Kernfusion. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens im Bereich der Fusionsenergie, SPARC, wird Nettoenergie erzeugen und damit den Weg für unbegrenzte CO₂-freie Energie ebnen. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2018 mehr als 3 Milliarden Dollar an Kapital aufgenommen.

SPARC® und ARC™ sind Marken von Commonwealth Fusion Systems®.

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