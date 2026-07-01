CFS benoemd tot eerste internationale partner in het LIBRTI-programma van UKAEA

Commonwealth Fusion Systems (CFS), 's werelds grootste fusie-energieonderneming, is de eerste internationale onderneming die zich aansluit bij het vlaggenschipprogramma van het Britse nationale fusielaboratorium om nieuwe blankettechnologieën te testen.

CFS krijgt vroegtijdig toegang tot een wereldwijd toonaangevende testinfrastructuur voor de beproeving van blankets, waaronder een op maat ontwikkelde grootschalige neutronenbron.

De overeenkomst bouwt voort op het momentum dat is ontstaan na de toespraak van de koning voor het Amerikaanse Congres in april.

OXFORD, Verenigd Koninkrijk, 2 juli 2026 /PRNewswire/ -- De UK Atomic Energy Authority (UKAEA) heeft vandaag aangekondigd dat Commonwealth Fusion Systems (CFS), de grootste fusie-energieonderneming ter wereld, als eerste internationale onderneming zal deelnemen aan het vlaggenschipprogramma Lithium Breeding Tritium Innovation (LIBRTI) van UKAEA.

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LIBRTI is een initiatief van de Britse overheid ter waarde van £220 miljoen dat tot doel heeft netto tritiumproductie aan te tonen – een essentiële capaciteit voor de commercialisering van fusie-energie, waarmee fusiecentrales voldoende van deze brandstofcomponent kunnen produceren om in hun eigen behoefte te voorzien.

Binnen het programma wordt op de Culham Campus van UKAEA een unieke technologische faciliteit gebouwd, na de recente verwerving van een neutronenbron met hoge flux.

In een fusiecentrale is een blanket het gebied waar neutronen uit het fusieproces lithiumatomen raken, die vervolgens worden omgezet in tritium, een vorm van waterstof die als fusiebrandstof wordt gebruikt. Dit productieproces wordt breeding genoemd. De nieuwe LIBRTI-faciliteit stelt industriële partners in staat hun blankettechnologieën te ontwikkelen en te valideren in fusieomgevingen die representatief zijn voor installaties op volledige schaal.

CFS is een particuliere onderneming uit Devens, Massachusetts, die in 2018 is voortgekomen uit het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderneming heeft meer dan US$ 3 miljard aan privaat kapitaal aangetrokken en is daarmee wereldwijd de best gefinancierde fusie-energieonderneming. CFS bouwt momenteel zijn SPARC-fusiedemonstratie-installatie en verwacht begin jaren 2030 elektriciteit op te wekken met zijn eerste ARC-fusiecentrale in de Amerikaanse staat Virginia.

CFS en UKAEA zullen samenwerken aan het ontwerp van de experimentele opstelling, de ontwikkeling van testprotocollen en de uitvoering van experimenten in de LIBRTI-faciliteit. CFS zal de testobjecten bouwen die tijdens de eerste onderzoeksfase worden gebruikt.

Tim Bestwick, CEO van UKAEA, verklaarde:

"De Britse fusiestrategie benadrukt de positie van het Verenigd Koninkrijk als koploper op het gebied van fusieonderzoek en onderstreept tegelijkertijd het belang van voortdurende internationale samenwerking."

Amanda Quadling, Senior Responsible Officer van LIBRTI, verklaarde:

"De komst van CFS is een mijlpaal voor LIBRTI. Hun deelname geeft onze inspanningen extra momentum en versnelt de wereldwijde ontwikkeling van technologie voor fusiecentrales op volledige schaal."

Brandon Sorbom, medeoprichter en Chief Science Officer van CFS, verklaarde:

"De gespecialiseerde testfaciliteiten van LIBRTI stellen ons in staat netto tritiumproductie aan te tonen en het vertrouwen in het ontwerp van ons ARC-blanketsysteem verder te vergroten. Dankzij deze samenwerking zal CFS praktijkervaring opdoen met het ontwerpen en bouwen van blanketsystemen die rechtstreeks representatief zijn voor onze commerciële fusiecentrale. Wij zijn verheugd om als een van de eerste gebruikers samen te werken met UKAEA en het LIBRTI-team."

Heena Mutha, Director of Fuel Cycle and Blanket Technology bij CFS, verklaarde:

"Dit is een bijzonder moment voor de fusiesector, omdat wij nu de capaciteit opbouwen om de prestaties van blankets te onderzoeken in een omgeving die representatief is voor fusie. Wij kijken uit naar deze samenwerking met UKAEA en LIBRTI."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mike Bridge, Media & Communications Manager, via e-mail: [email protected]

Christine Dunn, Head of External Communications bij CFS, via e-mail: [email protected]

Over de United Kingdom Atomic Energy Authority

Wie we zijn

De UK Atomic Energy Authority (UKAEA) is de nationale onderzoeksorganisatie voor fusie-energie van het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn een uitvoerend publiekrechtelijk orgaan zonder departementale status dat ressorteert onder het Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ).

Wat wij doen

De missie van UKAEA is leiding te geven aan de ontwikkeling van duurzame fusie-energie en zo de wetenschappelijke en economische voordelen voor het Verenigd Koninkrijk te maximaliseren. Dat doen wij door technische expertise te leveren en samen te werken met bedrijven en de internationale onderzoeksgemeenschap.

Centraal in de activiteiten van UKAEA staat de exploitatie van wereldwijd toonaangevende faciliteiten die een uitgebreide kennisbasis voor fusie-energie opbouwen. Door uitdagingen gedurende de volledige levenscyclus van fusie aan te pakken en op te lossen en oplossingen uit uiteenlopende disciplines te integreren, bouwen wij technische expertisecentra die de basis vormen voor toekomstige programma's voor fusiecentrales.

UKAEA werkt samen met partners aan de ontwikkeling van fusiecentrales door toegang te bieden tot onze expertise, faciliteiten en technische kennis. UKAEA beheert UK Fusion Energy (UKFE) namens de Britse overheid. Via UKFE geven wij leiding aan het Spherical Tokamak for Energy Production (STEP)-programma voor het ontwerp en de bouw van de eerste prototypefusiecentrale van het Verenigd Koninkrijk in Nottinghamshire.

Om het fusie-ecosysteem verder te ontwikkelen, richt UKAEA zich op het opleiden van gekwalificeerd talent, het versterken van de fusie-industrie en het creëren van 'innovatieclusters'. Wij zoeken actief naar mogelijkheden om fusietechnologieën verder te ontwikkelen en het enorme potentieel ervan onder de aandacht te brengen van belanghebbenden en het brede publiek, om zo de toekomst van fusie-energie te versnellen – de energie van morgen die wij vandaag nodig hebben.

Meer informatie: https://www.gov.uk/ukaea. Sociale media: @UKAEAofficial

Over fusie-energie

Wanneer een mengsel van twee vormen van waterstof (deuterium en tritium) wordt verhit tot een gecontroleerd plasma bij extreme temperaturen – tien keer heter dan de kern van de zon – versmelten de atomen tot helium, waarbij energie vrijkomt die kan worden benut voor de opwekking van elektriciteit. Er zijn meerdere manieren om dit te realiseren. De aanpak van UKAEA is om dit hete plasma met behulp van sterke magneten op te sluiten in een ringvormige machine, een zogenoemde tokamak, en deze warmte vervolgens op vergelijkbare wijze als in bestaande elektriciteitscentrales te benutten voor de opwekking van elektriciteit.

Over Commonwealth Fusion Systems

Commonwealth Fusion Systems is 's werelds grootste en toonaangevende particuliere fusieonderneming. Het toonaangevende fusieproject van de onderneming, SPARC, zal netto-energie produceren en daarmee de weg vrijmaken voor onbeperkte koolstofvrije energie. Sinds de oprichting in 2018 heeft de onderneming meer dan US$ 3 miljard aan kapitaal aangetrokken.

SPARC® en ARC™ zijn handelsmerken van Commonwealth Fusion Systems®.

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