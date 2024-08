CGTN: Atestado de saúde dos nadadores chineses: mais de 600 testes, zero violações

BEIJING, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Os atletas de natação da equipe chinesa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram submetidos a uma infinidade de testes antidoping, e nenhuma violação foi encontrada, apesar das acusações que circulam em alguns meios de comunicação.

Os nadadores chineses são os atletas mais testados para a piscina em Paris.

Desde janeiro de 2024, já foram realizados mais de 600 testes na equipe de natação chinesa, sendo que cada nadador foi testado aproximadamente 21 vezes, enquanto seus principais rivais foram testados em média de quatro a seis vezes, de acordo com estatísticas oficiais da World Aquatics divulgadas em 23 de julho. A World Aquatics é a federação internacional aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para organizar competições internacionais de esportes aquáticos.

"Eles foram exaustivamente testados", de acordo com Mark Adams, diretor de comunicações do COI, em uma coletiva de imprensa em 2 de agosto.

Alguns dos testes foram aplicados apenas para "tranquilizar" os demais atletas, disse Pau Gasol, membro do COI e bicampeão da NBA.

"Isso foi feito várias vezes, nas primeiras horas do dia e da noite, e não é fácil para os atletas, sobretudo porque atrapalha o descanso, o treinamento e outras programações", observou Gasol.

"Como atleta, agradeço a cooperação dos nadadores chineses nessa questão", disse Gasol. "Torcemos para que isso não aconteça com mais frequência com atletas de outros países."

Os testes não detectaram violações

Os testes intensivos da Equipe da China "são uma boa maneira de provar sua transparência", disse Dong Jun, comentarista esportivo de Pequim, à CGTN. "O resultado falará por si só."

Algumas matérias da mídia citaram os resultados positivos dos testes de 23 nadadores chineses em 2021, sete meses antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas uma investigação mostrou que os nadadores tomaram as substâncias proibidas ao ingerir acidentalmente alimentos contaminados, o que não é incomum ao redor do mundo.

"Não foram cometidas infrações ou violações das regras antidoping [nesse caso]", disse David Lappartient, membro do Conselho de Fundação da Agência Mundial Antidoping (WADA).

Lappartient, que também é membro do COI e presidente do Comitê Olímpico e Esportivo Nacional da França, disse à CGTN que essa foi " a conclusão clara" da WADA e dos promotores independentes envolvidos.

"Não há razão para duvidar da posição da WADA sobre esse caso", disse Lappartient.

Medidas antidoping da China

A China tem se desdobrado em seu trabalho de combate ao doping. A Agência Antidoping da China (CHINADA) declarou em 25 de julho que trabalhará com todas as partes envolvidas para garantir a integridade da governança global antidoping.

Essa posição foi reiterada pelo Ministério das Relações Exteriores do país. O porta-voz do ministério, Lin Jian, comentou em junho que o governo chinês adota uma postura de "tolerância zero" em relação ao doping, cumpre rigorosamente o Código Mundial Antidoping e protege com determinação a saúde dos atletas e o fair play nos esportes.

O antidoping também é uma parte importante do projeto de desenvolvimento esportivo da China durante o período do 14º Plano Quinquenal (2021-2025). O projeto envolve a atualização do sistema antidoping, a revisão das leis pertinentes e o desenvolvimento de novas tecnologias para a detecção de drogas.

Link: https://news.cgtn.com/news/2024-08-06/Green-light-for-Chinese-swimmers-over-600-tests-zero-violations-1vQBLaIz41a/p.html

