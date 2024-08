CGTN: Chińscy pływacy z prawidłowymi wynikami badań: ponad 600 kontroli, zero naruszeń

PEKIN, 7 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Reprezentanci Chin w pływaniu na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu zostali poddani dużej ilości kontroli antydopingowych, które nie wykazały żadnych naruszeń pomimo krążących w niektórych mediach oskarżeń.

Faktem jest, że chińscy pływacy są najdokładniej przebadanymi sportowcami w paryskich basenach.

Łączna liczba kontroli chińskiej kadry pływackiej przekroczyła 600 od stycznia 2024 r., a każdy z reprezentantów został przebadany ok. 21 razy, podczas gdy ich najwięksi rywale odbyli tylko cztery do sześciu kontroli, jak wynika z oficjalnych statystyk World Aquatics opublikowanych 23 lipca br. World Aquatics to międzynarodowa federacja uznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w zakresie organizacji międzynarodowych zawodów w sportach wodnych.

Jak stwierdził na konferencji prasowej 2 sierpnia Mark Adams, dyrektor ds. komunikacji MKOl, chińscy pływacy „są w pełni przebadani".

Niektóre z kontroli przeprowadzono tylko po to, żeby zapewnić spokój innych sportowców, powiedział Pau Gasol, członek MKOl i dwukrotny mistrz NBA.

„Wielokrotne badania wcześnie rano i wieczorem nie są łatwe dla sportowców, szczególnie że zaburzają czas odpoczynku, treningu i inne plany" - zauważył Gasol.

„Jako sportowiec doceniam współpracę chińskich pływaków w tej sprawie" - dodał. „Mam nadzieję, że nie będzie się to zdarzać częściej w przypadku innych sportowców z innych krajów".

Kontrole nie wykazały żadnych naruszeń.

Intensywne badania chińskiej kadry „to dobry sposób, żeby pokazać, że nie mamy nic do ukrycia" - powiedział CGTN Dong Jun, komentator sportowy z Pekinu. „Wyniki mówią same za siebie".

Niektóre media przytaczały pozytywne wyniki kontroli 23 chińskich pływaków z 2021 r., na siedem miesięcy przed Olimpiadą w Tokio. Tymczasem śledztwo wykazało, że pływacy przyjęli zakazane substancje przypadkowo poprzez zjedzenie zanieczyszczonej żywności, co nie zdarza się na świecie tak rzadko.

„Nie doszło do żadnych naruszeń zasad antydopingowych [w tym przypadku]" - powiedział David Lappartient, członek Rady Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Lappartient, który jest członkiem IOC i prezesem Francuskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Sportowego, powiedział CGTN, że taki jest „klarowny wniosek" WADA i zaangażowanych w sprawę niezależnych kontrolerów.

„Nie ma powodu, żeby wątpić w stanowisko WADA w tym zakresie" - stwierdził Lappartient.

Działania antydopingowe Chin

Chiny mocno angażują się w działalność antydopingową. Chińska Agencja Antydopingowa (CHONADA) ogłosiła 25 lipca, że będzie współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić uczciwe zarządzanie globalną kontrolą antydopingową.

To stanowisko zostało poparte przez chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik Ministerstwa, Lin Jian, powiedział w czerwcu, że chiński rząd przyjął podejście „zero tolerancji" wobec dopingu i ściśle przestrzega Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz stanowczo stoi na straży zdrowia sportowców i zasad fair play.

Działania antydopingowe są też ważną częścią chińskich planów rozwoju sportu w ramach 14. Planu Pięcioletniego (2021-2025). Plan obejmuje aktualizację systemu antydopingowego, rewizję odpowiednich przepisów i innowacyjne technologie antydopingowe do wykrywania niedozwolonych substancji.

