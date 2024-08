CGTN : un bilan de santé positif pour les nageurs chinois : plus de 600 tests réalisés, zéro infraction

PÉKIN, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- Les nageurs de l'équipe chinoise aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été soumis à une pléthore de tests antidopage, et aucune violation n'a été découverte, malgré les accusations circulant dans certains médias.

Il s'avère que les nageurs chinois sont les athlètes les plus testés pour la piscine de Paris.

Le nombre total de tests effectués sur l'équipe chinoise de natation a dépassé les 600 depuis janvier 2024, chaque nageur ayant été testé environ 21 fois, alors que leurs principaux rivaux ont été testés en moyenne quatre à six fois, selon les statistiques officielles de World Aquatics publiées le 23 juillet. World Aquatics est la fédération internationale reconnue par le Comité international olympique (CIO) pour l'administration des compétitions internationales dans les sports aquatiques.

« Ils font l'objet de tests rigoureux », a déclaré Mark Adams, directeur de la communication du CIO, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 2 août.

Certains de ces tests ont été effectués dans le seul but de rassurer les autres athlètes, a déclaré Pau Gasol, membre du CIO et double champion de la NBA.

« Plusieurs fois aux premières heures du jour et de la nuit, ce qui n'est pas facile pour les athlètes, surtout parce que cela perturbe leur repos, leur entraînement et d'autres emplois du temps », a noté Gasol.

«En tant qu'athlète, j'apprécie la coopération des nageurs chinois dans cette situation », a-t-il ajouté. « Espérons que cela n'arrivera pas plus souvent à d'autres athlètes d'autres pays. »

Les tests n'ont révélé aucune infraction

Les tests intensifs auxquels est soumise l'équipe chinoise « sont un bon moyen de prouver son intégrité », a déclaré Dong Jun, commentateur sportif basé à Pékin, à CGTN. « Le résultat sera éloquent. »

Certains médias ont fait état des résultats positifs de 23 nageurs chinois en 2021, sept mois avant les Jeux olympiques de Tokyo. Cependant, une enquête a démontré que les nageurs avaient absorbé les substances interdites en mangeant accidentellement des aliments contaminés, un phénomène qui n'est pas si rare dans le monde.

« Il n'y a pas eu d'infraction ou de violation des règles antidopage [dans cette affaire] », a confirmé David Lappartient, membre du conseil de fondation de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

M. Lappartient, qui est également membre du CIO et président du Comité national olympique et sportif français, a déclaré à CGTN que c'était « clairement la conclusion » de l'AMA et des procureurs indépendants impliqués.

« Il n'y a aucune raison de douter de la position de l'AMA dans cette affaire », a ajouté M. Lappartient.

Les efforts de la Chine en matière de lutte contre le dopage

La Chine s'efforce de lutter contre le dopage. L'Agence chinoise antidopage (CHINADA) a déclaré le 25 juillet qu'elle travaillerait avec toutes les parties concernées pour garantir l'intégrité de la gouvernance mondiale antidopage.

Cette position a été reprise par le ministère des Affaires étrangères du pays. Le porte-parole du ministère, Lin Jian, a déclaré en juin que le gouvernement chinois adoptait une attitude de « tolérance zéro » à l'égard du dopage, qu'il se conformait strictement au code mondial antidopage et qu'il protégeait résolument la santé des athlètes et le fair-play dans le sport.

La lutte contre le dopage constitue également un élément important du plan chinois de développement du sport pour la période du 14e plan quinquennal (2021-2025). Ce plan prévoit la modernisation du système antidopage, la révision des lois correspondantes et le développement de technologies innovantes pour la détection des drogues.

