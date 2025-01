CGTN: Celebrando a chegada de 2025, a China promete trazer mais sorrisos ao seu povo

PEQUIM, 1 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publica artigo sobre o discurso anual de Ano Novo do presidente chinês Xi Jinping. Ao relembrar as conquistas da China em melhorar o bem-estar das pessoas e promover a amizade e a cooperação com outros países, o artigo destaca as importantes observações de Xi e mostra os compromissos da China em proporcionar uma vida melhor para as pessoas e aprofundar a solidariedade e a cooperação entre o Sul Global.

Na véspera de Ano Novo, o presidente chinês Xi Jinping fez seu discurso anual de Ano Novo no seu escritório em Pequim.

Xi descreveu 2024 como um "ano extraordinário", durante o qual o país avançou a passos largos na busca pela modernização nacional.

O discurso também incluiu a promessa de fazer o povo chinês sorrir mais e de se esforçar para criar um futuro melhor para o mundo no ano que se inicia.

"Benefícios verdadeiros" para o povo

Xi disse que as preocupações das pessoas com emprego e renda, os cuidados com idosos e crianças, a educação e os serviços médicos estão sempre em sua mente.

Durante suas viagens pela China em 2024, Xi visitou pessoas comuns para saber mais sobre suas vidas, desde sua renda e condições de moradia até cuidados de saúde, educação infantil e serviços de assistência a idosos.

De acordo com o Ministério das Finanças da China, 70% dos gastos do governo em 2024 foram destinados a garantir o bem-estar do povo.

Um conjunto de medidas eficazes foi lançado ao longo do ano para melhorar a vida das pessoas. As reformas de mais de 50.000 comunidades residenciais urbanas antigas começaram em 2024. Dezenas de milhões de pessoas em toda a China se beneficiaram de um programa multibilionário de troca de bens de consumo. E a redução das taxas de juros das hipotecas ajudou 50 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 150 milhões de pessoas.

Nos primeiros três trimestres de 2024, a renda per capita disponível em todo o país foi de 30.941 yuan (cerca de US$ 4.178), um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior.

Diante dos desafios de uma população envelhecida, com mais de um quinto dos cidadãos chineses agora com mais de 60 anos, o governo central em 2024 alocou 300 milhões de yuan para apoiar programas de assistência alimentar para idosos em todo o país, enquanto iniciativas adicionais levaram à instalação de 358.000 leitos de cuidados domiciliares.

"De todas as tarefas que temos pela frente, a mais importante é garantir uma vida feliz para o nosso povo", disse Xi em seu discurso.

"Um grande país responsável"

"Em um mundo de transformação e turbulência, a China, como um grande país responsável, está promovendo ativamente a reforma da governança global e aprofundando a solidariedade e a cooperação entre o Sul Global", disse Xi em seu discurso.

Em 2024, o compromisso inabalável da China de abraçar o mundo através de uma abertura em alto nível e cooperação vantajosa para todos trouxe amplas oportunidades para outros países em sua busca pela modernização.

Os principais parceiros comerciais da China aumentaram de mais de 140 países e regiões para mais de 150 nos 12 meses até 31 de dezembro, e cidadãos de 54 países agora podem aproveitar as isenções de visto de trânsito de 240 horas da China.

A China se envolveu com parceiros e amigos do Sul Global ao longo de 2024. Na reunião que marcou o 70º aniversário dos Cinco Princípios e da Coexistência Pacífica, Xi apresentou oito medidas para apoiar a cooperação do Sul Global, abrangendo treinamento, intercâmbio de jovens, desenvolvimento econômico, livre comércio, cooperação agrícola, economia digital, desenvolvimento verde e conservação ambiental.

Enquanto isso, a China estabeleceu cinco quadros de cooperação com os estados árabes em inovação, finanças, energia, economia e comércio, e intercâmbios entre pessoas. Também aprofundou a sinergia das estratégias de desenvolvimento com os países da América Latina e Caribe, e aprimorou ainda mais a cooperação com os países insulares do Pacífico.

Além disso, a Cúpula de Pequim do Fórum de Cooperação China-África viu o anúncio de uma comunidade China-África para todas as estações com um futuro compartilhado para a nova era. Assim, a China se comprometeu a avançar conjuntamente a modernização com a África implementando 10 ações de parceria nos próximos três anos.

Desde a promoção da adoção da primeira resolução de cessar-fogo do Conselho de Segurança da ONU em Gaza em março e a assinatura da Declaração de Pequim sobre o fortalecimento da unidade palestina em julho, até o lançamento do grupo "Amigos pela Paz" sobre a crise na Ucrânia com outros países do Sul Global, a busca da China por soluções pacíficas por meio do diálogo e consenso se destacou em 2024 em meio ao aumento das tensões geopolíticas e à escalada da instabilidade global.

"A China trabalhará com todos os países para promover a amizade e a cooperação, aprimorar o aprendizado mútuo entre diferentes culturas e construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade", prometeu Xi.

