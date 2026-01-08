CGTN: China e Coreia do Sul fortalecem os intercâmbios sobre bem-estar social para mulheres e crianças

PEQUIM, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A CGTN publicou um artigo focado no fortalecimento dos intercâmbios China-Coreia do Sul no bem-estar de mulheres e crianças. Destacando uma conversa durante um chá entre Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, e Kim Hea Kyung, esposa do presidente da República da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, o artigo destaca as impressionantes conquistas internas da China e seu compromisso firme com a causa global.

Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, conversou durante um chá com Kim Hea Kyung, esposa do presidente da República da Coreia do Sul (ROK), Lee Jae Myung, em Pequim, na segunda-feira. Kim está acompanhando o presidente Lee em sua primeira visita de Estado à China.

Durante a conversa, os dois trocaram opiniões sobre intercâmbios entre pessoas e compartilharam preocupações sobre o desenvolvimento de mulheres e crianças. Peng destacou a importância de laços estreitos entre os povos nas relações entre Estados, expressando esperança de que os dois povos fortaleçam o entendimento mútuo por meio de interações mais frequentes. Kim elogiou a dedicação de longo prazo de Peng ao avanço do bem-estar de mulheres e crianças e expressou sua disposição para impulsionar ainda mais os intercâmbios bilaterais nesse campo.

Esse foco compartilhado no desenvolvimento infantil foi refletido no nível governamental no mesmo dia, com China e Coreia do Sul assinando um memorando de entendimento sobre a proteção dos direitos das crianças e promoção do bem-estar delas. Testemunhado pelos líderes de ambos os países, o acordo delineia colaboração por meio do diálogo político, intercâmbio de pessoal e programas de capacitação.

Para Peng, o bem-estar das mulheres e crianças há muito tempo é um foco central de seu trabalho. Em 2014, foi nomeada Enviada Especial da UNESCO para o Avanço da Educação de Meninas e Mulheres, em reconhecimento aos seus esforços para empoderar meninas e mulheres por meio de uma educação de qualidade. Em 2023, ela colançou a iniciativa "Corações Calorosos das Crianças", uma Ação Conjunta China-África" com a Organização das Primeiras-Damas Africanas para o Desenvolvimento, que já forneceu assistência relacionada à saúde para crianças em mais de 50 países na África.

Compromissos mais amplos da China

Os extensos esforços da China para avançar no desenvolvimento de mulheres e crianças estabeleceram um padrão exemplar para o progresso global nesse campo. O país está entre os países de renda média-alta com melhor desempenho no mundo em indicadores-chave de saúde materna e infantil, como taxas de mortalidade materna, infantil e menores de cinco anos. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a China como um dos 10 países de melhor desempenho em resultados de saúde materna e infantil.

No âmbito internacional, a China revelou compromissos adicionais para apoiar o desenvolvimento global das mulheres. Na Cúpula Global das Mulheres em Pequim, em outubro de 2025, o Presidente Xi anunciou uma série de novas iniciativas: Nos próximos cinco anos, a China doará mais 10 milhões de dólares para a ONU Mulheres e destinará uma cota de 100 milhões de dólares no Fundo de Desenvolvimento Global e Cooperação Sul-Sul da China para a implementação de projetos de cooperação para mulheres e meninas em colaboração com organizações internacionais. O país também apoiará 1.000 programas de subsistência "pequenos e bonitos" que terão mulheres e meninas como beneficiárias prioritárias, convidarão 50.000 mulheres para a China para programas de intercâmbio e treinamento e estabelecerá um Centro Global para o Desenvolvimento de Capacidades Femininas, segundo o presidente chinês.

As contribuições da China receberam reconhecimento de organizações internacionais. Amakobe Sande, representante da UNICEF na China, observou que a China fez progressos notáveis na melhoria do bem-estar das crianças no Sul Global por meio de uma série de programas de cooperação para o desenvolvimento. Gertrude Mongella, secretária-geral da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, saudou a China como uma participante importante e colaboradora para o desenvolvimento global das mulheres, graças à sua cooperação prática e orientada para resultados.

