CGTN: Navegação extraordinária: como a China avança com confiança

O desenvolvimento movido por inovação está remodelando uma China dinâmica e vibrante. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual divulgou que o país figurou pela primeira vez entre os 10 primeiros colocados no ranking global de inovação em 2025, ano que também marca a conclusão do 14º Plano Quinquenal da China (2021-2025) para o desenvolvimento econômico e social.

A modernização realizada pelo plano trouxe os próximos passos para um foco nítido, à medida que o novo ano inaugura um novo plano de desenvolvimento. Em outubro passado, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh) adotou recomendações para a elaboração do 15º Plano Quinquenal em uma importante reunião plenária do partido, planejando o caminho de desenvolvimento do país de 2026 a 2030.

Enquanto o país e o mundo estão em uma encruzilhada, a China, sob a orientação da filosofia de governança do presidente Xi Jinping, não apenas traçou um caminho claro para seu próprio desenvolvimento, mas também ofereceu insights valiosos para um mundo em busca de estabilidade e direção.

Pronta para o 15º Plano Quinquenal

Xi vê o período do 15º Plano Quinquenal como uma etapa crítica para reforçar as bases sociais e econômicas do país e para avançar em todas as frentes rumo à meta de modernização nacional para 2035.

Uma característica marcante desse processo é a governança inclusiva e consultiva. Em janeiro do ano passado, a liderança do PCCh decidiu criar um grupo de elaboração do plano estratégico do país a ser apresentado na quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh com Xi pessoalmente liderando a equipe estratégica de alto nível. O grupo de redação convocou sua primeira reunião plenária em fevereiro de 2025, marcando o início oficial do processo de elaboração.

Desde reuniões do Bureau Político do Comitê Central do PCCh e simpósios com empreendedores privados até consultas e diálogos de desenvolvimento regional com figuras não pertencentes ao PCCh, a China adotou uma abordagem de portas abertas na formulação de políticas – convidando a ampla contribuição e reunindo sabedoria coletiva.

Enquanto isso, opiniões públicas foram solicitadas sobre o novo plano durante uma campanha de consulta on-line de um mês. Xi analisou um resumo dessas conclusões e o apresentou à liderança do Partido, garantindo que as vozes dos cidadãos fossem ouvidas no mais alto nível.

Nos meses que antecederam o plenário de outubro, Xi realizou visitas de campo a empresas e comunidades durante visitas de inspeção doméstica, focando nas prioridades para o desenvolvimento da China nos próximos cinco anos, e convocou uma série de reuniões de liderança para revisar o projeto, refletindo uma filosofia de governança que valoriza a visão estratégica e permanece ancorada nas realidades práticas.

Durante a quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista Chinês, o documento histórico, oficialmente denominado Recomendações do Comitê Central do Partido Comunista Chinês para a Formulação do 15º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional, foi adotado, após mais de oito meses de elaboração.

As recomendações servem como agenda e roteiro para dar continuidade aos dois milagres: o rápido crescimento econômico e a estabilidade social de longo prazo.

Ressaltando que o ano de 2026 é o início do 15º Plano Quinquenal, Xi, em sua mensagem de Ano Novo, pediu maior empenho para aumentar a confiança, na tomada de medidas concretas para promover um desenvolvimento de alta qualidade, no aprofundamento das reformas e da abertura em todas as áreas, na promoção da prosperidade para todos e na construção de um novo capítulo na história do milagre chinês.

Novo capítulo na história do milagre chinês

O ano de 2025 foi marcado pela incerteza. Em meio a esse cenário, a China colocou o diálogo em primeiro lugar e buscou uma cooperação internacional mutuamente benéfica, servindo como uma âncora de estabilidade para o mundo e refletindo os passos firmes e constantes da nação no cenário global.

O ano registrou um "momento chinês" histórico na governança global, definido pela Iniciativa de Governança Global (GGI) proposta por Xi. Preconizando um sistema de governança global mais justo e equitativo, a GGI recebeu apoio imediato de mais de 140 países e organizações internacionais, consolidando sua posição como um dos momentos decisivos na iniciativa diplomática da China para 2025.

A diplomacia chinesa valeu a pena quando líderes e representantes dos cinco continentes se reuniram em Pequim para comemorar o 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra Mundial Antifascista, em uma demonstração de reconhecimento pelas contribuições da China para a vitória da Segunda Guerra Mundial e pelo compromisso inabalável do país em defender a ordem internacional no pós-guerra.

Além dessas conquistas, a China desempenhou um papel mais proativo na governança global, anunciando suas Contribuições Nacionalmente Determinadas para 2035 no que diz respeito às ações climáticas, renunciando a qualquer novo tratamento especial e diferenciado nas negociações atuais e futuras da Organização Mundial do Comércio e estabelecendo a Organização Internacional para Mediação na Região Administrativa Especial de Hong Kong.

A China está disposta a trabalhar com todos os países para promover a paz e o desenvolvimento mundial, afirmou Xi.

