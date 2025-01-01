CGTN -- Вступая в 2025 год, Китай обещает принести больше улыбок своему народу

ПЕКИН, 1 января 2025 г. /PRNewswire/ -- CGTN публикует статью о ежегодном новогоднем обращении председателя КНР Си Цзиньпина. Оглядываясь на достижения Китая в улучшении благосостояния людей и содействии дружбе и сотрудничеству с другими странами, статья освещает важные высказывания Си Цзиньпина и демонстрирует обязательства Китая по обеспечению лучшей жизни для людей и углублению солидарности и сотрудничества между странами Глобального Юга.

В канун Нового года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с ежегодным новогодним обращением из своего офиса в Пекине.

Си Цзиньпин описал 2024 как «экстраординарный год», в течение которого Китай крупными шагами продвигалась вперед по пути модернизации.

В послании также содержалось обещание принести больше улыбок китайскому народу и стремиться создать лучшее будущее для мира в предстоящем году.

«Реальная польза» для людей

Си Цзиньпин сказал, что он всегда думает о проблемах людей, связанных с работой и доходами, уходом за престарелыми людьми и детьми, образованием и медицинским обслуживанием.

Во время своих поездок по Китаю в 2024 году председатель КНР посещал простых людей, чтобы узнать об их жизни, доходах, жилищных условий и здравоохранении, образовании детей и услугах по уходу за пожилыми людьми.

По данным Министерства финансов Китая 70 процентов государственных расходов в 2024 году пошли на обеспечение благосостояния людей.

В течение года был выпущен пакет эффективных мер по улучшению жизни людей. В 2024 году началась реновация более 50 000 старых городских жилых кварталов. Десятки миллионов людей по всему Китаю воспользовались многомиллиардной программой трейд-ин на потребительские товары. А снижение процентных ставок по ипотечным кредитам помогло 50 миллионам домохозяйств, что эквивалентно примерно 150 миллионам человек.

За первые три квартала 2024 года располагаемый доход на душу населения по всей стране составил 30 941 юань (около 4 178 долларов США), что на 5,2 процента больше, чем в предыдущем году.

Столкнувшись с проблемами старения населения, когда более одной пятой граждан Китая в настоящее время старше 60 лет, Центральное народное правительство в 2024 году выделило 300 миллионов юаней на поддержку программ помощи пожилым людям на питание по всей стране, в то время как дополнительные инициативы привели к установке 358 000 коек по уходу на дому.

«Из всех стоящих перед нами задач самая важная – обеспечить счастливую жизнь для наших людей», – сказал Си Цзиньпин в своем обращении.

«Большая ответственная страна»

«В мире трансформации и турбулентности Китай, как крупная ответственная страна, активно продвигает реформу глобального управления и углубляет солидарность и сотрудничество между странами Глобального Юга», – сказал Си Цзиньпин в своем обращении.

В 2024 году непоколебимая приверженность Китая быть открытым миру на высоком уровне посредством взаимовыгодного сотрудничества дала широкие возможности для других стран в их стремлении к модернизации.

За 12 месяцев до 31 декабря число основных торговых партнеров Китая увеличилось с более чем 140 стран и регионов до более чем 150, а граждане 54 стран теперь могут пользоваться 240-часовыми транзитными визами Китая.

В течение 2024 года Китай взаимодействовал с партнерами и друзьями из стран Глобального Юга. На встрече, посвященной 70-летию «Пяти принципов мирного сосуществования», Си Цзиньпин выдвинул восемь мер по поддержке сотрудничества между странами Глобального Юга. Это – обучение, молодежный обмен, экономическое развитие, свободная торговля, сельскохозяйственное сотрудничество, цифровая экономика, зеленое развитие и охрана окружающей среды.

Между тем Китай создал пять форматов сотрудничества с арабскими государствами в области инноваций, финансов, энергетики, экономики и торговли, а также обмена между людьми. Он также углубил синергию стратегий развития со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и еще больше укрепил сотрудничество с островными государствами Тихоокеанского региона.

Кроме того, на Пекинском саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству было объявлено о неизменном китайско-африканском сообществе с общим будущим для новой эпохи. Таким образом, Китай обязался совместно с Африкой продвигать модернизацию, реализуя 10 партнерских действий в течение следующих трех лет.

От усилий по принятию первой резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе в марте, подписания Пекинской декларации об укреплении палестинского единства в июле до создания группы «Друзья за мир» по украинскому кризису с другими странами Глобального Юга. Стремление Китая к мирным решениям путем диалога и консенсуса выделялось в 2024 году на фоне растущей геополитической напряженности и эскалации глобальной нестабильности.

«Китай будет работать со всеми странами в целях содействия дружбе и сотрудничеству, расширения взаимного обучения между различными культурами и создания сообщества с общим будущим для человечества», – торжественно пообещал Си Цзиньпин.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2024-12-31/Ringing-in-2025-China-vows-to-bring-more-smiles-to-its-people-1zMIHMbpntS/p.html