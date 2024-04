CGTN: China e Alemanha buscam mais resiliência e vitalidade nos laços bilaterais

PEQUIM, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Uma recente pesquisa de confiança empresarial divulgada pela Câmara de Comércio Alemã na China revela confiança nas perspectivas de cooperação econômica e comercial China-Alemanha. Entre as 566 empresas membros pesquisadas, 91 por cento manifestaram a intenção de continuar as suas operações na China e mais de metade afirmaram que planeiam aumentar os investimentos no mercado chinês.

No ano passado, várias grandes empresas alemãs, incluindo Siemens, Mercedes-Benz, BASF, Volkswagen e BMW, continuaram a aumentar o investimento na China, realçando ainda mais a sua confiança no mercado chinês.

"A cooperação entre a China e a Alemanha beneficia não apenas os dois lados, mas também o mundo em geral", disse o presidente chinês, Xi Jinping, na terça-feira, durante uma reunião com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que está em visita oficial de três dias à China.

Quanto mais instabilidade houver no mundo, maior será a necessidade de os dois lados fortalecerem a resiliência e a vitalidade das suas relações, disse Xi, apelando a esforços conjuntos para manter a direção geral da cooperação e do desenvolvimento nos crescentes laços bilaterais.

A cooperação China-Alemanha não é um "risco", mas uma oportunidade

Scholz visitou a joint venture sino-alemã Bosch Hydrogen Powertrain Systems (Chongqing) Co., Ltd. e observou a montagem de módulos de energia de células de combustível de hidrogênio, bem como o centro de inovação Ásia-Pacífico da empresa alemã Covestro, durante uma viagem a Chongqing e Xangai, na China.

"Fiquei impressionado com a cooperação estreita e sólida entre as empresas alemãs e chinesas", ele disse a Xi.

A cooperação económica e comercial sempre desempenhou um papel vital nos laços China-Alemanha. A Alemanha está a prestar mais atenção à expansão da cooperação com a China no domínio da inovação, particularmente em veículos de novas energias (NEV).

Através de iniciativas, a China tornou-se um centro para a inovação dos NEVs, atraindo empresas automóveis alemãs para expandir ainda mais o seu investimento na China.

Uma nova joint venture criada pela Mercedes-Benz Group China Ltd. e BMW Brilliance Automotive Ltd. foi registrada em Pequim. O Grupo Volkswagen China anunciou em 11 de abril que investirá 2,5 bilhões de euros (cerca de US$ 2,68 bilhões) na expansão do seu centro de inovação em Hefei, província de Anhui, no leste da China, para aumentar o seu ritmo de inovação na China.

A cooperação mutuamente benéfica entre a China e a Alemanha não é um "risco", mas uma garantia para uma relação bilateral estável e uma oportunidade para o futuro, disse Xi a Scholz.

Observando que tanto a China como a Alemanha são países construídos sobre indústrias e apoiam o livre comércio e a globalização econômica, Xi disse que é importante que os dois países permaneçam vigilantes contra o aumento do protecionismo, adotem uma visão objetiva e dialética sobre a questão da capacidade produtiva, através de uma perspectiva de mercado e global e com base nas leis da economia, além de dedicar mais esforços à discussão sobre cooperação.

Progresso sólido e sustentado dos laços bilaterais

Este ano marca o 10º aniversário do estabelecimento de uma parceria estratégica abrangente entre os dois países.

A consolidação e o desenvolvimento das suas relações têm um significado que vai além do âmbito bilateral e tem um grande impacto no continente euroasiático e no mundo inteiro, observou Xi.

O volume de comércio bilateral situou-se em 253,1 bilhões de euros em 2023, durante o qual a China manteve a sua posição como principal parceiro comercial da Alemanha pelo oitavo ano consecutivo.

Em junho passado, os dois países realizaram a sétima consulta intergovernamental China-Alemanha, concordando em aumentar a cooperação nas áreas de resposta às alterações climáticas, inovação, produção avançada e educação profissional.

Os dois lados realizaram o terceiro diálogo financeiro de alto nível China-Alemanha em Frankfurt em outubro passado, alcançando 25 consensos de cooperação. Em 11 de abril de 2024, o Fórum de Diálogo China-Alemanha sobre Cooperação Financeira foi realizado em Pequim, com o objetivo de aprofundar a cooperação financeira para trazer resultados mais benéficos para ambos.

"Enquanto os dois lados defenderem o respeito mútuo, buscarem um terreno comum enquanto reservam as diferenças, melhorarem os intercâmbios e a aprendizagem mútua e buscarem uma cooperação ganha-ganha, as relações China-Alemanha continuarão a desfrutar de um progresso sólido e sustentado", disse Xi.

