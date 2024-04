CGTN: Čína a Nemecko sa budú spoločne usilovať o upevnenie bilaterálnych vzťahov

PEKING, 17. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Podľa nedávneho prieskumu podnikateľskej dôvery, ktorý zverejnila Nemecká obchodná komora v Číne, prevláda dôvera vo vyhliadky čínsko-nemeckej hospodárskej a obchodnej spolupráce. Spomedzi 566 členských spoločností, ktoré sa zúčastnili prieskumu, 91 % vyjadrilo zámer pokračovať vo svojom podnikaní v Číne, pričom viac ako polovica uviedla, že plánuje zvýšiť investície na čínskom trhu.

Minulý rok niekoľko významných nemeckých spoločností vrátane Siemens, Mercedes-Benz, BASF, Volkswagen a BMW pokračovalo vo zvyšovaní investícií v Číne, čo podčiarklo ich dôveru v čínsky trh.

„Spolupráca medzi Čínou a Nemeckom je prínosom nielen pre obe strany, ale aj pre celý svet," povedal čínsky prezident Xi Jinping na stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, ktorý prišiel na trojdňovú oficiálnu návštevu Číny.

Čím je vo svete väčšia nestabilita, tým je potrebnejšie posilniť odolnosť a vitalitu bilaterálnych vzťahov, povedal Xi a vyzval k spoločnému úsiliu o udržanie celkového smerovania spolupráce a rozvoja v rastúcich bilaterálnych vzťahoch.

Čínsko-nemecká spolupráca nie je „riziko", ale príležitosť

Počas cesty do čínskeho Chongqingu a Šanghaja navštívil Scholz čínsko-nemecký spoločný podnik Bosch Hydrogen Powertrain Systems (Chongqing) Co., Ltd. a pozrel si montáž napájacích modulov vodíkových palivových článkov, ako aj ázijsko-pacifické inovačné centrum nemeckej spoločnosti Covestro.

„Skvelý dojem na mňa urobila úzka a zdravá spolupráca medzi nemeckými a čínskymi podnikmi," povedal Xi Jinpingovi.

Hospodárska a obchodná spolupráca zohrávala v čínsko-nemeckých vzťahoch vždy dôležitú úlohu. Nemecko venuje väčšiu pozornosť rozširovaniu spolupráce s Čínou v oblasti inovácií, najmä v oblasti vozidiel poháňaných novou energiou (NEV).

Čína sa stala vlastným úsilím centrom inovácií NEV, čo prilákalo nemecké automobilové spoločnosti, pokračovať v rozširovaní svojich investícií v Číne.

V Pekingu bol zaregistrovaný nový spoločný podnik, ktorý založili spoločnosti Mercedes-Benz Group China Ltd. a BMW Brilliance Automotive Ltd. Volkswagen Group China oznámila 11. apríla, že investuje 2,5 miliardy eur (približne 2,68 miliardy dolárov) do rozšírenia svojho inovačného centra v Hefei, východočínskej provincii Anhui, aby zvýšila svoje tempo inovácií v Číne.

Ako povedal prezident Xi kancelárovi Scholzovi, vzájomne prospešná spolupráca medzi Čínou a Nemeckom nie je „rizikom", ale zárukou stabilného bilaterálneho vzťahu a príležitosťou pre budúcnosť.

Keďže Čína aj Nemecko sú krajiny založené na priemyselných odvetviach a podporujú voľný obchod a hospodársku globalizáciu, ako uviedol Xi, je dôležité, aby obe krajiny zostali ostražité voči nárastu protekcionizmu, zaujali objektívny a dialektický pohľad na otázku výrobnej kapacity z hľadiska trhovej a globálnej perspektívy a zákonov ekonomiky, a zároveň venovali viac úsilia diskusii o spolupráci.

Pevný, udržateľný pokrok v bilaterálnych vzťahoch

Tento rok si pripomíname 10. výročie nadviazania všestranného strategického partnerstva medzi oboma krajinami.

Konsolidácia a rozvoj ich vzťahov má význam, ktorý presahuje bilaterálny rozsah a má veľký vplyv na euroázijský kontinent aj celý svet, poznamenal Xi.

V roku 2023 dosahoval objem bilaterálneho obchodu 253,1 miliardy eur, pričom Čína si už ôsmy rok po sebe udržiavala pozíciu vedúceho obchodného partnera Nemecka.

V júni minulého roka sa uskutočnili siedme medzivládne konzultácie medzi Čínou a Nemeckom, v rámci ktorých sa krajiny dohodli na väčšej spolupráci v oblasti reakcie na klimatickú zmenu, inovácií, pokročilej výroby a odborného vzdelávania.

Obe strany uskutočnili v októbri vo Frankfurte tretí čínsko-nemecký finančný dialóg na vysokej úrovni, pričom dosiahli 25 konsenzov o spolupráci. 11. apríla 2024 sa v Pekingu uskutočnilo čínsko-nemecké dialógové fórum o finančnej spolupráci s cieľom prehĺbiť finančnú spoluprácu a dosiahnuť vzájomne prospešnejšie výsledky.

„Kým obe strany zachovávajú vzájomný rešpekt, hľadajú spoločnú reč a zároveň rešpektujú rozdiely, posilňujú výmeny a vzájomné učenie a usilujú sa o obojstranne výhodnú spoluprácu, čínsko-nemecké vzťahy sa budú naďalej trvalo upevňovať," povedal Xi.

https://news.cgtn.com/news/2024-04-16/China-Germany-eye-more-resilience-and-vitality-in-ties-1sQJZm3g8da/p.html