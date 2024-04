CGTN: Chiny i Niemcy dążą do zwiększenia odporności i intensywności wzajemnych relacji

PEKIN, 17 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Wyniki badania zaufania przeprowadzonego w ostatnim czasie przez Niemiecką Izbę Handlową w Chinach wskazują na duże zaufanie do przyszłej chińsko-niemieckiej współpracy w zakresie biznesu i handlu. Aż 91% spośród 566 badanych firm wyraziło chęć kontynuowania współpracy z Chinami, a ponad połowa twierdzi, że planuje zwiększenie inwestycji na chińskim rynku.

W ostatnim roku wiele dużych niemieckich firm, w tym Siemens, Mercedes-Benz, BASF, Volkswagen i BMW, kontynuowało zwiększanie swoich inwestycji w Chinach, co jeszcze bardziej podkreśla ich zaufanie do chińskiego rynku.

„Chińsko-niemiecka współpraca przynosi korzyści nie tylko obu krajom, ale również całemu światu" - powiedział prezydent Chin Xi Jinping na wtorkowym spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, który przebywa obecnie w Chinach w ramach trzydniowej oficjalnej wizyty.

Xi podkreślił, że im bardziej niestabilna jest sytuacja na świecie, tym większe jest zapotrzebowanie dla obu państw na zwiększanie odporności i intensywności wzajemnych relacji, wzywając tym samym do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz utrzymania zasadniczego kierunku współpracy i rozwoju w ramach rozszerzonej współpracy.

Chińsko-niemiecka współpraca to nie „ryzyko", lecz szansa

Scholz odwiedził chińsko-niemiecką spółkę joint venture Bosch Hydrogen Powertrain Systems (Chongqing) Co., Ltd., gdzie przyjrzał się procesowi montażu modułów zasilania wodorowych ogniw paliwowych, a także centrum innowacji niemieckiej firmy Covestro w regionie Azji i Pacyfiku podczas podróży do chińskiego Chongqing i Szanghaju.

„Byłem pod wrażeniem ścisłej i rzetelnej współpracy między niemieckimi i chińskimi podmiotami" - powiedział Xi Jinpingowi.

Współpraca gospodarcza i handlowa zawsze odgrywała istotną rolę w stosunkach chińsko-niemieckich. Niemcy skupiają się w coraz większym stopniu na poszerzaniu współpracy z Chinami w zakresie innowacji, zwłaszcza w obszarze pojazdów opartych na nowych źródłach energii (NEV).

Dzięki podejmowanym wysiłkom Chiny stały się centrum innowacji w obszarze NEV, co zachęca niemieckie firmy motoryzacyjne do dalszego rozszerzania swoich inwestycji w Chinach.

W Pekinie powstała nowa spółka joint venture, utworzona przez Mercedes-Benz Group China Ltd. i BMW Brilliance Automotive Ltd. Volkswagen Group China ogłosiła w dniu 11 kwietnia, że zainwestuje 2,5 mld euro (około 2,68 mld dolarów) w rozbudowę swojego centrum innowacji w Hefei, w prowincji Anhui we wschodnich Chinach, aby zwiększyć tempo innowacji w Chinach.

Xi podkreślił w rozmowie z Scholzem, że przynosząca obustronne korzyści chińsko-niemiecka współpraca nie jest „ryzykiem", lecz gwarancją stabilnych, dwustronnych relacji i szansą na przyszłość.

Zauważając, że zarówno Chiny, jak i Niemcy są krajami opartymi na przemyśle, które wspierają wolny handel i globalizację gospodarczą, Xi powiedział, że oba kraje powinny zachować czujność wobec wzrostu protekcjonizmu. Powinny również przyjąć obiektywne i dialektyczne stanowisko w kwestii zdolności produkcyjnych z perspektywy rynkowej i globalnej oraz w oparciu o prawa ekonomii, a także podejmować większe wysiłki w ramach dyskusji na temat współpracy.

Stabilne i trwałe zacieśnianie relacji dwustronnych

W tym roku przypada 10. rocznica ustanowienia wszechstronnego, strategicznego partnerstwa między dwoma państwami.

Jak podkreślił Xi, konsolidacja i zacieśnianie relacji są istotne nie tylko dla obu krajów, ale też wywierają ogromny wpływ na kontynent euroazjatycki i cały świat.

W 2023 roku obroty w ramach dwustronnej wymiany handlowej wyniosły 253,1 mld euro, a Chiny ósmy rok z rzędu utrzymały pozycję wiodącego partnera handlowego Niemiec.

W czerwcu ubiegłego roku oba kraje przeprowadziły siódmą turę konsultacji międzyrządowych, zgadzając się na ściślejszą współpracę w dziedzinach takich jak: reakcja na zmiany klimatyczne, innowacja, zaawansowana produkcja i kształcenie zawodowe.

Obie strony przeprowadziły trzeci chińsko-niemiecki dialog finansowy wysokiego szczebla we Frankfurcie w październiku ubiegłego roku, osiągając konsensus w kwestii 25 obszarów współpracy. W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Pekinie odbyło się forum chińsko-niemieckiego dialogu na temat współpracy finansowej, którego celem było pogłębienie współpracy finansowej przynoszącej korzystniejsze rezultaty dla obu stron.

„Tak długo, jak obie strony będą darzyć się wzajemnym szacunkiem, znajdować wspólny język, jednocześnie zachowując różnice, usprawniać wymianę i uczyć się od siebie nawzajem oraz dążyć do współpracy korzystnej dla obu stron, relacje chińsko-niemieckie będą notować stabilny i trwały rozwój" - powiedział Xi.

https://news.cgtn.com/news/2024-04-16/China-Germany-eye-more-resilience-and-vitality-in-ties-1sQJZm3g8da/p.html