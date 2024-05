CGTN: China e Guiné Equatorial prometem estreitar os intercâmbios e a cooperação para criar laços mais dinâmicos

PEQUIM, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Na terça-feira, o presidente da China, Xi Jinping, e Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente da República da Guiné Equatorial, anunciaram a ampliação dos laços bilaterais para uma parceria estratégica de cooperação abrangente durante um encontro em Pequim.

Saudando a amizade entre os dois países, Xi disse que a China está pronta para aproveitar a oportunidade de ampliar os laços bilaterais para aprofundar ainda mais o intercâmbio recíproco com a Guiné Equatorial e trocar experiências sobre reforma, desenvolvimento e redução da pobreza a fim de impulsionar de forma duradoura a tradicional amizade entre os dois países.

Preservando o respeito e o apoio mútuos, os dois países alinharam ativamente suas estratégias de desenvolvimento e aprimoraram as relações bilaterais na nova era.

Benefícios mútuos

Na Guiné Equatorial, vários tipos de infraestrutura, como estradas, pontes, portos, aeroportos, usinas de energia e telecomunicações, costumam ser financiados e construídos pela China. Desde 1971, a China enviou 33 equipes médicas com mais de 600 profissionais para prestar assistência médica na Guiné Equatorial, atendendo a mais de um milhão de pacientes.

Com a ajuda de empresas chinesas, a Usina Hidrelétrica de Djibloho é a maior do gênero na Guiné Equatorial e consegue suprir cerca de 90% das necessidades de eletricidade da parte continental do país desde 2011. A obra é conhecida como o "Projeto Três Gargantas" da Guiné Equatorial.

Enquanto isso, a Guiné Equatorial também prestou assistência à China. Durante sua visita à China em abril de 2015, Obiang anunciou a doação da Escola Primária da Amizade China-Guiné Equatorial para o condado de Jinping, na província de Yunnan, no sudoeste da China. Mais de 2.000 crianças se formaram na escola nos últimos nove anos.

"A China e a Guiné Equatorial são bons amigos e parceiros que se tratam com sinceridade", disse Xi a Obiang, acrescentando que a China apoia o desenvolvimento econômico e social da Guiné Equatorial e seus esforços para promover a diversificação econômica e a industrialização.

Xi pediu o aprofundamento dos intercâmbios e da cooperação em setores como medicina, saúde, educação e cultura para transmitir a amizade tradicional entre os dois países e proporcionar mais benefícios aos dois povos.

Salientando que a cooperação entre os dois países sempre se pautou pela igualdade e pelo respeito mútuo, Obiang disse que seu país está disposto a abrir as portas para a China e dar as boas-vindas às empresas chinesas para que invistam e cooperem na Guiné Equatorial para ajudar o país a alcançar um desenvolvimento duradouro e sustentável.

Um novo capítulo na formação de uma comunidade sino-africana com um futuro compartilhado

Sob a estrutura da Belt and Road Initiative (BRI) e do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), a China e a Guiné Equatorial alcançaram uma série de resultados de cooperação.

O Hospital da Amizade China-Guiné Equatorial, que começou a funcionar em 2023, melhorou ainda mais a capacidade de atendimento do sistema médico e de saúde da Guiné Equatorial.

O novo terminal do Aeroporto Internacional de Malabo se tornou um novo marco, promovendo significativamente a conectividade regional e sub-regional.

Em agosto de 2023, a China anunciou a Iniciativa de Apoio à Industrialização da África, o Plano de Apoio da China à Modernização Agrícola da África e o Plano de Cooperação China-África para o Desenvolvimento de Talentos, dando apoio à integração e modernização da África.

"Agradeço a iniciativa do Presidente Xi em ajudar os países africanos. Acredito que é a maneira mais eficaz de a África superar todas as dificuldades que enfrenta hoje, o que não conseguimos alcançar por meio dos países que nos colonizaram", disse Obiang em uma entrevista à Xinhua.

Ressaltando que os países em desenvolvimento precisam mais do que nunca fortalecer a solidariedade e a cooperação, Xi disse que a China está pronta para trabalhar com a África e realizar a nova rodada do FOCAC com o objetivo de discutir conjuntamente os planos de desenvolvimento e cooperação futuros para abrir um novo capítulo na formação de uma comunidade sino-africana com um futuro compartilhado.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-28/President-Xi-holds-talks-with-Equatorial-Guinean-president-in-Beijing-1tYnHwtroTm/p.html

FONTE CGTN