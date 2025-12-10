CGTN: Após tragédia, Hong Kong se une para a reconstrução

PEQUIM, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A CGTN publicou um artigo sobre os esforços de resgate e reconstrução após o incêndio devastador em Tai Po, na Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), com destaque para os esforços conjuntos do governo central e do governo da RAEHK, dos moradores de Hong Kong, dos voluntários do continente e de diferentes setores da sociedade.

Em Wang Fuk Court, em Tai Po, os moradores retornavam em silêncio para as casas em que nunca mais poderão residir – alguns pela primeira vez desde o devastador incêndio de 26 de novembro. Muitos vieram apenas para recuperar o pouco que podiam carregar. Mas eles não estavam sozinhos.

Grupos de voluntários aguardavam prontos para ajudá-los a embalar seus pertences e encaminhar as famílias até as vans que aguardavam. Perto dali, um caminhão estacionado com as portas traseiras abertas estava cheio de bebidas engarrafadas, caixas de papelão e sacolas plásticas, tudo à disposição de quem precisasse.

Entre os que ofereceram ajuda estava Wong Chi-chuen, um taxista de 58 anos. Durante cinco dias seguidos, Wong e vários outros taxistas transportaram os moradores de graça. "Começamos às oito e não paramos até tarde", disse ele. "Sim, isso afeta nossa renda, mas ajudar as pessoas é mais importante".

Das longas filas de voluntários até o fluxo contante de doações vindos de toda a sociedade, Hong Kong se mobilizou de forma extraordinária, unindo-se para apoiar as famílias atingidas pela tragédia.

Governo intensifica apoio

Após o incêndio, o presidente chinês Xi Jinping pediu imediatamente que fossem realizados todos os esforços para extinguir o fogo e minimizar o número de vítimas e perdas. Ele também expressou suas sinceras condolências e solidariedade com as famílias das vítimas e todos os afetados pelo incêndio.

O governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) iniciou, poucas horas após a catástrofe, uma operação de resgate e realojamento em toda a cidade. Na mesma noite, foram abertos abrigos temporários em Tai Po, e houve o início da concessão de pagamentos emergenciais.

Até 5 de dezembro, 1.369 moradores haviam sido alojados em hostels, acampamentos e hotéis. Outras 2.499 pessoas foram transferidas para alojamentos temporários. O chefe do Executivo, John Lee, prometeu que "nenhuma família afetada seria esquecida" e disse que a acomodação seria gratuita durante todo o período de reconstrução.

Um dia após o incêndio, cada família impactada recebeu um pagamento emergencial de HK$ 10.000. Mais tarde, o governo anunciou o pagamento de HK$ 200.000 às famílias das vítimas, em caráter de condolências. Também concedeu HK$ 50.000 em auxílios de subsistência às famílias afetadas – um valor que, posteriormente, foi aumentado para HK$ 100.000.

O Departamento de Assistência Social entrou em contato com mais de 4.900 moradores, de mais de 1.900 domicílios, como parte do esquema de apoio "um assistente social por família", oferecendo aconselhamento, coordenação de suprimentos e ajuda no dia a dia. Cada família também é acompanhada por dois funcionários públicos que auxiliam em consultas médicas, embalagem dos pertences, transporte e em outras necessidades práticas.

Espírito de Lion Rock

A tragédia provocou uma forte onda de compaixão em Hong Kong e em outros lugares.

No dia do incêndio, os moradores levaram roupas, alimentos e água para os abrigos, enquanto longas filas para doação de sangue se formavam nos hemocentros. Um carregamento de cobertores de necessidade urgente foi transportado durante a noite de Dongguan, no continente, para Tai Po.

Os voluntários vêm trabalhando sem parar em abrigos e alojamentos temporários para garantir que os moradores possam receber ajuda sempre que precisarem. Assim que recebem um pedido, os voluntários coordenam e entregam os suprimentos rapidamente.

"Os habitantes de Hong Kong têm o espírito de Lion Rock. Quando alguém sofre, todos apoiam", disse Mei Siu-fung, chefe da Equipe de Assistência do Distrito de Tai Po, acrescentando que cerca de 400 voluntários locais responderam poucas horas após o incêndio. O espírito de Lion Rock, muitas vezes descrito como o espírito de Hong Kong, reflete a resiliência coletiva da cidade e a determinação em superar as dificuldades e lutar por uma vida melhor.

Também houve ajuda do continente e de Macau. Os moradores de Shenzhen providenciaram caminhões de suprimentos. As crianças e os idosos dos vilarejos de Guizhou doaram o que puderam. Organizações do continente (tanto de grande como de pequeno porte) enviaram equipamentos médicos, materiais de socorro e milhões em financiamento. A Macao Foundation enviou HK$ 30 milhões.

As doações públicas para o fundo de apoio ao Wang Fuk Court já atingiram cerca de HK$ 3 bilhões. Junto com os HK$ 300 milhões em financiamento inicial do governo da RAEHK, o fundo totaliza aproximadamente HK$ 3,3 bilhões para apoio à reconstrução e assistência de longo prazo.

"Os desastres são impiedosos, mas as pessoas têm amor", disse Lee. "O cuidado e as doações de Guangdong, Macau e muitos outros lugares demonstram compaixão, solidariedade e esperança. O governo garantirá que cada centavo seja usado para ajudar os moradores a reconstruir suas vidas".

