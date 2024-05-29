CGTN: Китай и Экваториальная Гвинея расширят обмены и сотрудничество для оживления связей

ПЕКИН, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) на встрече в Пекине объявили о повышении уровня двусторонних связей до всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества.

Приветствуя дружбу между двумя странами, Си Цзиньпин сказал, что Китай готов воспользоваться возможностью повышения уровня двусторонних связей для дальнейшего углубления дружественных обменов с Экваториальной Гвинеей и обмена опытом в области реформ, развития и борьбы с бедностью, чтобы придать долгосрочный импульс традиционной дружбе двух стран.

Подкрепляя взаимное уважение и поддержку, обе страны активно согласовывают свои стратегии развития и расширяют двусторонние отношения в новой эпохе.

Взаимная выгода

В Экваториальной Гвинее Китай часто помогает развивать и строит различные типы инфраструктуры, включая дороги, мосты, порты, аэропорты, электростанции и телекоммуникационные сети. С 1971 года Китай направил 33 медицинские бригады, насчитывающие более 600 специалистов, для оказания медицинской помощи в Экваториальной Гвинее, которые предоставили лечение более чем миллиону пациентов.

Построенная при поддержке китайских предприятий Джиблохская гидроэлектростанция является крупнейшей в своем роде в Экваториальной Гвинее и с 2011 года удовлетворяет около 90 процентов потребностей в электроэнергии континентальной части страны. Она известна в Экваториальной Гвинее как «Проект трех ущелий».

А Экваториальная Гвинея в то же время предоставила помощь Китаю. Во время своего визита в Китай в апреле 2015 года г-н Обианг объявил о пожертвовании уезду Цзиньпин в юго-западной китайской провинции Юньнань для начальной школы, открытой в честь дружбы Китая и Экваториальной Гвинеи. За последние девять лет школу окончили более 2000 детей.

«Китай и Экваториальная Гвинея являются добрыми друзьями и хорошими партнерами, которые искренне относятся друг к другу», — сказал председатель Си господину Обиангу, добавив, что Китай поддерживает экономическое и социальное развитие Экваториальной Гвинеи, а также ее усилия по диверсификации экономики и индустриализации.

Си Цзиньпин призвал к углублению обменов и сотрудничества в таких областях, как медицина, здравоохранение, образование и культура, чтобы продолжить традиционную дружбу двух стран и принести еще больше пользы двум народам.

Подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами всегда основывалось на равенстве и взаимном уважении, г-н Обианг сказал, что его страна готова открыть свои двери для Китая и пригласить китайские компании для инвестиций и сотрудничества в Экваториальной Гвинее, чтобы помочь его стране достичь долгосрочного и устойчивого развития.

Новая глава в строительстве китайско-африканского сообщества с общим будущим

В рамках инициативы «Пояс и путь» и Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC) Китай и Экваториальная Гвинея достигли ряда результатов своего сотрудничества.

Больница, посвященная дружбе Китая и Экваториальной Гвинеи, которая начала работу в 2023 году, еще больше расширила возможности медицинского обслуживания и системы здравоохранения Экваториальной Гвинеи.

Новый терминал международного аэропорта Малабо стал новым заметным объектом, значительно способствующим региональному и субрегиональному сообщению.

В августе 2023 года Китай начал реализацию Инициативы по поддержке индустриализации Африки, Плана Китая по поддержке модернизации сельского хозяйства в Африке и Плана китайско-африканского сотрудничества в области развития талантов, поддерживая интеграцию и модернизацию Африки.

«Я высоко ценю инициативу председателя Си по предоставлению помощи странам Африки. Я считаю, что для Африки это самый эффективный способ преодоления трудностей, с которыми она сталкивается сегодня, чего нам не помогли достичь страны, которые нас колонизировали», — сказал г-н Обианг в интервью агентству Xinhua.

Отметив, что развивающимся странам необходимо укреплять солидарность и сотрудничество как никогда раньше, председатель Си сказал, что Китай готов работать с Африкой для проведения нового раунда форума FOCAC и совместно обсудить планы будущего развития и сотрудничества, чтобы открыть новую главу в строительстве китайско-африканского сообщества с общим будущим.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-28/President-Xi-holds-talks-with-Equatorial-Guinean-president-in-Beijing-1tYnHwtroTm/p.html