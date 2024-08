CGTN: China e Vietnã renovam o compromisso de construir uma comunidade com um futuro compartilhado

BEIJING, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Quando foi lançado em 2017, o serviço de trem de carga entre a China e o Vietnã, que parte da Região Autônoma de Zhuang Guangxi, no sul da China, contava com menos de cinco trens por mês. No entanto, apenas no mês passado, um recorde de 1.922 contêineres de vinte pés equivalentes, ou TEU, de mercadorias foram enviados pelos trens, superando o volume total de embarques do primeiro trimestre de 2024.

"Estou no ramo do comércio internacional ferroviário há cinco anos. Minha sensação é a de que os intercâmbios econômicos e comerciais entre a China e o Vietnã estão muito mais ativos este ano", disse Yang Bo, diretor de logística de uma empresa de transporte em Guangxi.

A China está pronta para trabalhar com o Vietnã para acelerar a "conectividade física" das infraestruturas ferroviária, rodoviária e portuária, melhorar a "conectividade digital" das alfândegas inteligentes e construir conjuntamente uma cadeia industrial e de suprimentos segura e estável, disse o presidente chinês Xi Jinping na segunda-feira.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), fez as declarações durante uma conversa com To Lam, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã (PCV) e presidente vietnamita, no Grande Salão do Povo em Pequim.

Na fase crítica de desenvolvimento e revitalização nacional, Xi enfatizou que China e Vietnã devem, sob a orientação da visão de construir uma comunidade com um futuro compartilhado, consolidar o padrão de desenvolvimento que abrange seis aspectos: maior confiança mútua política, cooperação em segurança mais sólida, cooperação prática mais profunda, maior apoio público, coordenação e cooperação multilateral mais estreitas, e melhor gerenciamento e resolução de diferenças.

Lam afirmou que seu partido e governo, de acordo com os seis objetivos principais, aprofundarão a parceria estratégica e cooperativa abrangente entre Vietnã e China e avançar na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado que tenha importância estratégica para os dois países.

China e Vietnã anunciaram a construção da comunidade em dezembro de 2023.

"Companheiros e irmãos"

Lam está realizando uma visita de estado de três dias à China, sua primeira viagem ao exterior após assumir o cargo de secretário-geral do Comitê Central do PCV no início deste mês.

Isso reflete totalmente a grande importância que Lam atribui às relações entre os dois partidos e os dois países, bem como ao alto nível e à natureza estratégica das relações entre a China e o Vietnã, disse Xi.

Ele elogiou a relação formada geração após geração entre os dois partidos como sendo tão profunda quanto a entre "companheiros e irmãos".

A China está pronta para manter uma comunicação estratégica próxima e intercâmbios de alto nível com o Vietnã, aderir firmemente ao apoio mútuo e explorar ativamente maneiras de expandir a sinergia entre a Iniciativa do Cinturão e Rota e a estratégia dos Dois Corredores e Um Círculo Econômico, disse Xi.

A China tem sido o principal parceiro comercial do Vietnã por muitos anos, e o Vietnã é o principal parceiro comercial da China na Associação das Nações do Sudeste Asiático e o quarto maior parceiro comercial global da China, como informou o Ministério do Comércio da China em novembro de 2023.

O comércio entre Vietnã e China teve um desempenho forte no primeiro semestre deste ano, registrando um volume de US$ 95 bilhões, disse a embaixada da China no Vietnã, citando a mídia local. Se essa tendência for mantida no segundo semestre do ano, o comércio bilateral pode atingir US$ 200 bilhões no total anual, afirmou.

Prioridade na diplomacia

Durante as conversas de segunda-feira, Xi disse a Lam que a China considera o Vietnã uma prioridade em sua diplomacia regional e apoia o Vietnã em manter a liderança do PCV, seguir o caminho socialista adequado às suas condições nacionais e avançar ainda mais na causa da reforma, abertura e modernização socialista.

Lam, por sua vez, afirmou que ter escolhido a China como o destino de sua primeira visita oficial como secretário-geral do Comitê Central do PCV e presidente do Vietnã demonstra que seu partido e governo sempre valorizaram o desenvolvimento das relações com a China, considerando a China como a escolha estratégica e a principal prioridade em sua política externa.

A relação entre a China e o Vietnã nas próximas décadas será um exemplo de um novo padrão de cooperação entre dois países socialistas que enfrentam desafios e tarefas de modernização baseados em uma trajetória histórica semelhante e um ambiente internacional comum, disseram Gao Lei e Xia Lu, comentaristas da CGTN, em um comentário.

Após as conversas, Xi e Lam testemunharam a assinatura de vários documentos de cooperação bilateral em áreas como escolas partidárias, conectividade, indústria, finanças, inspeção e quarentena alfandegária, meios de subsistência, saúde, agências de notícias e mídia, intercâmbios em níveis subnacionais e outros campos.

As duas partes também emitirão uma declaração conjunta sobre a promoção de sua parceria estratégica abrangente e a construção de uma comunidade entre a China e o Vietnã com um futuro compartilhado que possui significado estratégico durante a visita do principal líder vietnamita, que terminará na terça-feira.

A visita trará um novo impulso à cooperação entre o Vietnã e a China em áreas como política, segurança, economia, sociedade e intercâmbios entre as nações, disse Nguyen Van Tho, vice-presidente da Associação de Amizade entre o Vietnã e a China e ex-embaixador vietnamita na China, em uma entrevista ao China Media Group.

"Ao mesmo tempo, os dois países fortalecerão os intercâmbios e a cooperação em questões internacionais e regionais, o que desempenhará um papel ativo na manutenção da paz e estabilidade regional", disse Tho.

