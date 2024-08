CGTN: Čína a Vietnam obnovujú prísľub budovať komunitu so spoločnou budúcnosťou

PEKING, 21. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Keď bola v roku 2017 otvorená nákladná železničná doprava medzi Čínou a Vietnamom, ktorá odchádza z juhočínskej autonómnej oblasti Guangxi Zhuang, premávalo mesačne menej ako päť vlakov. Avšak len minulý mesiac bolo po železnici prepravených rekordných 1 922 nákladných kontajnerov v jednotkách TEU (ekvivalent dvadsaťstopových kontajnerov), čím bol prekonaný celkový objem prepravy za prvý štvrťrok 2024.

„V oblasti cezhraničného obchodu po železnici podnikám už päť rokov. Mám pocit, že ekonomické a obchodné transakcie medzi Čínou a Vietnamom sú tento rok oveľa aktívnejšie," povedal Yang Bo, riaditeľ logistiky nákladnej spoločnosti v Guangxi.

Čína je pripravená spolupracovať s Vietnamom na urýchlení „tvrdej konektivity" železničnej, diaľničnej a prístavnej infraštruktúry, posilnení „mäkkej konektivity" inteligentných colníc a spoločnom budovaní bezpečného a stabilného priemyselného a dodávateľského reťazca, povedal v pondelok čínsky prezident Xi Jinping.

Xi, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (CPC), to uviedol počas rozhovorov s To Lamom, generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu (CPV) a vietnamským prezidentom, vo Veľkej sále ľudu v Pekingu.

Ako zdôraznil Xi, v kritickej fáze národného rozvoja a oživenia by Čína a Vietnam mali pod vedením vízie budovania komunity so spoločnou budúcnosťou upevniť model rozvoja zahŕňajúci šesť aspektov: vyššiu politickú vzájomnú dôveru, pevnejšiu bezpečnostnú spoluprácu, hlbšiu praktickú spoluprácu, silnejšiu verejnú podporu, užšiu mnohostrannú koordináciu a spoluprácu a lepšie zvládanie a riešenie rozdielov.

Lam povedal, že jeho strana a vláda budú v súlade so šiestimi hlavnými cieľmi prehlbovať komplexné strategické partnerstvo medzi Vietnamom a Čínou a napredovať v budovaní spoločenstva so spoločnou budúcnosťou, ktoré má medzi oboma krajinami strategický význam.

Čína a Vietnam oznámili snahy o budovanie komunity v decembri 2023.

„Súdruhovia a bratia"

Lam pricestoval do Číny na trojdňovú štátnu návštevu. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu po nástupe do funkcie generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu začiatkom mesiaca.

Xi zdôraznil, že táto návšteva jasne odráža veľký význam, ktorý Lam prikladá vzťahom medzi oboma stranami a krajinami. Zároveň podčiarkuje vysokú úroveň a strategický charakter čínsko-vietnamských vzťahov.

Xi vyzdvihol vzťah medzi oboma stranami, ktorý sa budoval po generácie, prirovnávajúc ho k puto medzi „súdruhmi a bratmi".

Čína chce s Vietnamom udržiavať blízku strategickú komunikáciu a výmeny na vysokej úrovni. Xi vyjadril odhodlanie pevne sa pridržiavať vzájomnej podpory a aktívne hľadať spôsoby, ako rozšíriť spoluprácu medzi iniciatívou Belt and Road a stratégiou Two Corridors a One Economic Circle.

Čína je už dlhé roky najväčším obchodným partnerom Vietnamu. Vietnam je na oplátku pre Čínu najväčším obchodným partnerom v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie a štvrtým najväčším obchodným partnerom vo svete. Túto informáciu zverejnilo čínske Ministerstvo obchodu v novembri 2023.

Podľa údajov čínskeho veľvyslanectva vo Vietname s odvolaním na miestne médiá, dosiahol obchod medzi Vietnamom a Čínou v prvej polovici tohto roka objem 95 miliárd dolárov. Ak bude tento trend pokračovať, bilaterálny obchod by mohol do konca roka dosiahnuť až 200 miliárd dolárov.

Priorita v diplomacii

Počas pondelňajších rokovaní Xi zdôraznil Lamovi, že Čína považuje Vietnam za prioritu vo svojej susedskej diplomacii. Čína podporuje Vietnam v udržiavaní vedúcej úlohy Komunistickej strany Vietnamu, v napredovaní po socialistickej ceste zodpovedajúcej vietnamským podmienkam a v ďalšom rozvoji reforiem, otvárania sa a socialistickej modernizácie.

Lam reagoval vyhlásením, že výber Číny ako cieľa prvej zahraničnej cesty ako generálny tajomník Ústredného výboru CPV a vietnamský prezident dokazuje, že jeho strana a vláda vždy vysoko cenili rozvoj vzťahov s Čínou. Vietnam považuje Čínu za strategickú voľbu a najvyššiu prioritu vo svojej zahraničnej politike.

Gao Lei a Xia Lu, komentátori pre CGTN, vo svojej reportáži uviedli, že čínsko-vietnamský vzťah v nasledujúcich desaťročiach môže slúžiť ako príklad nového modelu spolupráce medzi dvoma socialistickými krajinami. Obe čelia výzvam a úlohám modernizácie na základe podobnej historickej trajektórie a spoločného medzinárodného prostredia.

Po rozhovoroch Xi a Lam spolu dosvedčili podpísanie niekoľkých bilaterálnych dokumentov o spolupráci. Tieto sa týkajú straníckych škôl, prepojenia, priemyslu, financií, colnej inšpekcie a karantény, životnej úrovne obyvateľstva, zdravotníctva, tlačových agentúr a médií, výmen medzi regiónmi a ďalších oblastí.

Obe strany tiež plánujú vydať spoločné vyhlásenie, ktoré sa bude týkať ďalšieho rozvoja ich komplexného strategického kooperatívneho partnerstva a podpory budovania čínsko-vietnamského spoločenstva so spoločnou budúcnosťou, ktoré má strategický význam. Vyhlásenie zverejnia počas návštevy najvyššieho vietnamského predstaviteľa, ktorá sa skončí v utorok.

Nguyen Van Tho, podpredseda Asociácie vietnamsko-čínskeho priateľstva a bývalý vietnamský veľvyslanec v Číne, v rozhovore pre China Media Group vyjadril presvedčenie, že táto návšteva prinesie nový impulz do spolupráce medzi Vietnamom a Čínou. Spolupráca sa týka oblastí ako politika, bezpečnosť, ekonomika, spoločnosť a medziľudské výmeny.

„Obe krajiny zároveň posilňujú výmeny a spoluprácu v medzinárodných a regionálnych otázkach. To bude zohrávať aktívnu úlohu pri udržiavaní regionálneho mieru a stability," dodal Tho.

