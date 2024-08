CGTN : la Chine et le Viêt Nam renouvellent leur engagement à construire une communauté à l'avenir commun

PÉKIN, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- Lorsqu'il a été lancé en 2017, le service de train de marchandises Chine-Viêt Nam au départ de la région autonome du Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine, voyait moins de cinq trains circuler par mois. Le mois dernier, un nombre record de 1 922 conteneurs de marchandises équivalents à vingt pieds (EVP) ont été expédiés par le rail, dépassant le volume total des expéditions pour le premier trimestre 2024.

« Cela fait cinq ans que je travaille dans le domaine du commerce transfrontalier par voie ferrée. J'ai le sentiment que les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Viêt Nam sont beaucoup plus actifs cette année », déclare Yang Bo, directeur logistique d'une entreprise de transport de marchandises dans le Guangxi.

La Chine est prête à travailler avec le Viêt Nam pour accélérer la « connectivité dure » des infrastructures ferroviaires, routières et portuaires, améliorer la « connectivité douce » des douanes intelligentes et construire conjointement une chaîne industrielle et d'approvisionnement sûre et stable, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping.

Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a fait ces remarques lors de ses entretiens avec To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV) et président vietnamien, au Grand Hall du Peuple à Pékin.

À l'étape critique du développement et de la revitalisation du pays, a souligné Xi, la Chine et le Viêt Nam devraient, sous la direction de la vision de la construction d'une communauté avec un avenir commun, consolider le modèle de développement comportant six aspects : une confiance mutuelle accrue sur le plan politique, une coopération plus solide en matière de sécurité, une coopération pratique plus approfondie, un soutien public plus fort, une coordination et une coopération multilatérales plus étroites, ainsi qu'une meilleure gestion et une meilleure résolution des différends.

Lam a déclaré que son parti et son gouvernement allaient, conformément aux six objectifs majeurs, approfondir le partenariat stratégique global de coopération entre le Viêt Nam et la Chine, et faire progresser la construction d'une communauté avec un avenir commun qui revêt une importance stratégique pour les deux pays.

La Chine et le Viêt Nam ont annoncé la construction de la communauté en décembre 2023.

« Camarades et frères »

Lam effectue une visite d'État de trois jours en Chine, son premier voyage à l'étranger depuis qu'il a pris ses fonctions de secrétaire général du comité central du PCV au début du mois.

Cela reflète pleinement la grande importance que Lam attache aux relations entre les deux parties et les deux pays, ainsi que le niveau élevé et la nature stratégique des relations Chine-Viêt Nam, a déclaré Xi.

Il a salué la relation qui s'est formée de génération en génération entre les deux parties comme étant aussi profonde que celle qui existe entre « camarades et frères ».

La Chine est prête à maintenir une communication stratégique étroite et des échanges de haut niveau avec le Viêt Nam, à adhérer fermement au soutien mutuel et à explorer activement les moyens d'élargir la synergie entre l'initiative « La Ceinture et la Route » et la stratégie « Deux corridors et un cercle économique », a déclaré Xi.

La Chine est restée le premier partenaire commercial du Viêt Nam pendant de nombreuses années, et le Viêt Nam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et le quatrième partenaire commercial de la Chine au niveau mondial, a déclaré le ministère chinois du commerce en novembre 2023.

Le commerce entre le Viêt Nam et la Chine a généré une forte performance au cours du premier semestre de cette année, enregistrant un volume de 95 milliards de dollars, a déclaré l'ambassade de Chine au Viêt Nam, citant les médias locaux. Si cette tendance se maintient au second semestre, le commerce bilatéral pourrait atteindre 200 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.

Priorité à la diplomatie

Au cours de l'entretien de lundi, Xi a déclaré à Lam que la Chine considère le Viêt Nam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage et qu'elle soutient le Viêt Nam dans le maintien du leadership du PCV, dans l'adoption de la voie socialiste adaptée à ses conditions nationales et dans l'avancement de la cause de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation du socialisme.

Lam, pour sa part, a déclaré que le choix de la Chine comme destination de sa première visite à l'étranger en tant que secrétaire général du Comité central du PCV et président du Viêt Nam démontrait que son parti et son gouvernement ont toujours valorisé le développement des relations avec la Chine, et ont fait de la Chine le choix stratégique et la priorité absolue de leur politique étrangère.

Les relations entre la Chine et le Viêt Nam au cours des deux prochaines décennies seront un exemple d'un nouveau modèle de coopération entre deux pays socialistes confrontés aux défis et aux tâches de la modernisation sur la base d'une trajectoire historique similaire et d'un environnement international commun, ont déclaré Gao Lei et Xia Lu, commentateurs pour CGTN.

À l'issue de leur entretien, Xi et Lam ont assisté à la signature de documents de coopération bilatérale sur les écoles du parti, la connectivité, l'industrie, la finance, l'inspection douanière et la quarantaine, les moyens de subsistance de la population, la santé, les agences de presse et les médias, les échanges infranationaux, et d'autres domaines.

Les deux parties publieront également une déclaration commune sur le renforcement de leur partenariat stratégique global de coopération et la promotion de la construction d'une communauté Chine-Viêt Nam avec un avenir commun qui revêt une importance stratégique au cours de la visite du haut dirigeant vietnamien, qui s'achèvera mardi.

Cette visite donnera un nouvel élan à la coopération entre le Viêt Nam et la Chine dans des domaines tels que la politique, la sécurité, l'économie, la société et les échanges entre les peuples, a déclaré Nguyen Van Tho, vice-président de la Vietnam-China Friendship Association et ancien ambassadeur du Viêt Nam en Chine, lors d'une interview accordée au China Media Group.

« Parallèlement, les deux pays renforcent les échanges et la coopération sur les questions internationales et régionales, ce qui jouera un rôle actif dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales », a déclaré Tho.

https://news.cgtn.com/news/2024-08-19/China-and-Viêt Nam-renew-vows-to-build-a-community-with-a-shared-future-1wcmMF8rFAs/p.html