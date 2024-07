CGTN: Como o aprofundamento da reforma acelera o impulso de modernização da China

BEIJING, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 1978, Xi Jinping, que à época estudava na Universidade de Tsinghua, visitou a cidade de Chuzhou, na província de Anhui, no leste da China, e participou de uma pesquisa no local sobre reformas rurais.

O vilarejo de Xiaogang, em Chuzhou, é considerado o berço das reformas rurais da China, pois foi lá que alguns moradores tiveram a ideia pioneira de contratar terras coletivas para famílias individuais.

Durante sua visita a Chuzhou, Xi escreveu um livro de anotações no qual relatou o que viu e ouviu na época. "Ainda tenho ele (o caderno). A experiência foi realmente impressionante, porque essa foi minha primeira aula sobre reforma em áreas rurais desde o início da reforma e abertura", comentou Xi.

Desde então, Xi Jinping se manteve comprometido com a reforma sempre e onde quer que trabalhasse. Em 1991, Xi, então chefe do partido da cidade de Fuzhou, no sudeste da China, propôs o espírito do "faça agora", que apresenta alta eficiência e resultados práticos no trabalho.

Em 2003, Xi, como então chefe do partido na província de Zhejiang, pediu à província do leste da China que tirasse proveito de sua força em oito aspectos, incluindo região, economia de mercado e ecologia, para alcançar um desenvolvimento proeminente, equilibrado e sustentável.

'Caminho certo'

Em sua primeira viagem de inspeção fora de Pequim depois de se tornar secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (CPC) em dezembro de 2012, Xi Jinping visitou a província de Guangdong, no sul da China. Durante a visita, ele disse: "A decisão de iniciar a reforma e a abertura foi acertada. Devemos nos ater a esse caminho certo".

Em novembro de 2013, a terceira sessão plenária do 18º Comitê Central do PCC aprovou uma decisão de aprofundar integralmente a reforma, visando aprimorar e desenvolver o sistema socialista com características chinesas e modernizar o sistema e a capacidade de governança da China.

Mais de um mês depois, a China anunciou a decisão de estabelecer o Grupo Central de Liderança para o Aprofundamento Integral da Reforma, liderado por Xi. Isso marcou a primeira vez na história do PCC em que foi estabelecido um órgão de liderança exclusivamente dedicado à reforma em nível central. Mais tarde, esse grupo evoluiu para a Comissão Central para o Aprofundamento Integral da Reforma, tendo Xi como seu diretor.

Desde então, a liderança da China realizou pelo menos 70 reuniões e apresentou a direção principal, o roteiro, as principais medidas e tarefas necessárias para o aprofundamento geral da reforma. Durante a última década, mais de 2.000 iniciativas de reforma foram implementadas, permitindo que o país eliminasse a pobreza extrema, promovesse o desenvolvimento urbano-rural de forma integrada, combatesse a corrupção, apoiasse as empresas, impulsionasse a inovação e promovesse uma "revolução ambiental".

Em fevereiro de 2021, a China anunciou o triunfo na erradicação da pobreza extrema, uma vez que quase 100 milhões de residentes rurais em 832 condados empobrecidos foram retirados da pobreza desde 2013.

A economia chinesa não apenas manteve um crescimento robusto, mas também mais do que dobrou desde 2012, consolidando o status global do país como um importante contribuinte para o crescimento.

Promovendo o avanço da modernização chinesa

Durante a jornada de promoção do avanço da modernização chinesa, a necessidade de aprofundar a reforma é ainda mais enfatizada. "A reforma é a força motriz do desenvolvimento", disse Xi em um simpósio com a participação de especialistas e empresários em maio, pedindo o aprofundamento da reforma em todas as áreas, concentrando esforços na promoção do avanço da modernização chinesa.

Xi também disse no simpósio que estava pensando em aprofundar ainda mais amplamente a reforma após o 20º Congresso Nacional do PCC. Observando que desde o início da reforma e da abertura, todas as terceiras sessões plenárias do Comitê Central do PCC se concentraram nessa reforma, ele afirmou que essa rodada de reformas será alinhada rigorosamente com o tema do avanço da modernização chinesa.

De 15 a 18 de julho, os políticos chineses estão se reunindo em Pequim para a terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do PCC. Está previsto que eles deliberem sobre um documento de política fundamental para o aprofundamento da reforma em todos os setores e para o avanço da modernização da China.

Acredita-se que os dividendos políticos da sessão plenária ajudem a China a enfrentar melhor as complexidades dos cenários globais, a promover a transformação e o crescimento de alta qualidade da economia e a aumentar a percepção de ganho das pessoas.

