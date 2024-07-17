CGTN: كيف يحفز الإصلاح الشامل حملة التجديد في الصين

بكين، 17 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في عام 1978، زار Xi Jinping، الذي كان يدرس في جامعة Tsinghua في ذلك الوقت، مدينة شوزو، الواقعة في مقاطعة أنهوى شرق الصين، وأجرى بحثًا ميدانيًا حول الإصلاحات الريفية.

تعتبر قرية Xiaogang في شوزو مهد الإصلاحات الريفية في الصين، حيث كان بعض القرويين رواد في فكرة التعاقد على الأراضي الجماعية للأسر الفردية.

خلال زيارته إلى شوزو، كتب Xi كتابًا من الملاحظات حول ما رآه وسمعه في ذلك الوقت. "ما زلت أحتفظ به (دفتر الملاحظات). كانت التجربة مثيرة للإعجاب حقًا، حيث كان ذلك أول درس لي حول الإصلاح في المناطق الريفية منذ بدء الإصلاح والانفتاح" كانت تلك كلمات Xi.

منذ ذلك الحين، ظل Xi Jinping ملتزمًا بالإصلاح في أي وقت وفي كل الأماكن التي عمل بها. في عام 1991، اقترح Xi، رئيس الحزب آنذاك في مدينة فوزهو جنوب شرق الصين، فكرة "التنفيذ في الحال"، التي تتميز بالكفاءة العالية والنتائج العملية في العمل.

في عام 2003، قام Xi، بصفته رئيسًا للحزب آنذاك في مقاطعة تشجيانغ، بدعوة المقاطعة الصينية الشرقية إلى الاستفادة من قوتها في ثمانية جوانب، من بينها قوتها في المنطقة، واقتصاد السوق والبيئة، وذلك لتحقيق تنمية رائدة ومتوازنة ومستدامة.

"الطريق الصحيح"

في أول جولة تفقدية له خارج بكين بعد أن أصبح الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر 2012، زار Xi Jinping مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين. وقال خلال الزيارة إن: "قرار إطلاق الإصلاح والانفتاح كان صائبًا. وعلينا أن نحافظ على هذا المسار الصحيح".

في نوفمبر 2013، وافقت الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني على قرار بتعميق الإصلاح بشكل شامل، بهدف تحسين وتطوير النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وتحديث نظام وقدرات الحوكمة في الصين.

بعد أكثر من شهر، أعلنت الصين عن قرار إنشاء المجموعة الرائدة المركزية لتعميق الإصلاح بشكل شامل، والتي ترأسها Xi. كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني التي يتم فيها إنشاء هيئة قيادية مكرسة حصريا للإصلاح على المستوى المركزي. تطورت هذه المجموعة لاحقًا لتصبح اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح بشكل شامل، وكان Xi مديرًا لها.

ومنذ ذلك الحين، عقدت القيادة الصينية ما لا يقل عن 70 اجتماعاً وطرحت الاتجاه الرئيسي وخريطة الطريق والتدابير والمهام الرئيسية لتعميق الإصلاح الشامل. على مدى العقد الماضي، تم تنفيذ أكثر من 2000 إجراء إصلاحي، مما مكّن البلاد من القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز التنمية الحضرية الريفية المتكاملة، ومكافحة الفساد، ودعم الشركات، وتعزيز الابتكار ودفع "الثورة الخضراء" قُدُمًا.

في فبراير 2021، أعلنت الصين عن انتصارها في القضاء على الفقر المدقع، حيث تم انتشال ما يقرب من 100 مليون من سكان الريف في 832 مقاطعة فقيرة من الفقر منذ عام 2013.

علاوة على ذلك، لم يحافظ الاقتصاد الصيني على نمو قوي فحسب، بل تضاعف أيضًا منذ عام 2012، مما عزز مكانة البلاد العالمية باعتبارها مساهم رئيسي في النمو.

تعزيز التجديد الصيني

في رحلة التقدم في التجديد الصيني، يتم التأكيد بشكل أكبر على الحاجة إلى تعميق الإصلاح. قال Xi في ندوة حضرها خبراء ورجال أعمال في مايو: "الإصلاح هو القوة الدافعة للتنمية"، داعياً إلى تعميق الإصلاح في جميع المجالات مع تركيز الجهود على النهوض بالتجديد الصيني.

وقال Xi أيضًا في الندوة إنه كان يفكر في مواصلة التعميق الشامل للإصلاح بعد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني. وأشار إلى أن جميع الجلسات العامة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ركزت على الإصلاح منذ بدء الإصلاح والانفتاح، وقال إن هذه الجولة من الإصلاح ستتماشى بشكل وثيق مع موضوع النهوض بالتجديد الصيني.

في الفترة من 15 إلى 18 يوليو، يجتمع صناع السياسة الصينيون في بكين لحضور الجلسة العامة الثالثة شديدة الأهمية للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني. ومن المقرر أن يناقشوا وثيقة سياسة رئيسية بشأن تعميق الإصلاح على نطاق واسع وتعزيز التجديد الصيني.

ويعتقد أن مكاسب السياسة من الجلسة العامة ستساعد الصين على التعامل بشكل أفضل مع التعقيدات في المشهد العالمي، وتعزيز التحول والنمو عالي الجودة للاقتصاد، وتعزيز شعور الشعب بالمكاسب.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-15/How-deepening-reform-pushes-China-s-modernization-drive-1vfI2UAO9I4/p.html