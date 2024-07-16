CGTN: Как углубление реформ подталкивает модернизацию Китая

ПЕКИН, 17 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- В 1978 году Си Цзиньпин, который тогда учился в Университете Цинхуа, посетил город Чучжоу в провинции Аньхой на востоке Китая и провел на месте исследование сельских реформ.

Деревня Сяоган в городском округе Чучжоу считается родиной сельских реформ в Китае, потому что именно здесь некоторые жители деревни впервые предложили идею передачи коллективных земель в пользование отдельным домохозяйствам.

Во время своего визита в Чучжоу Си Цзиньпин написал книгу заметок о том, что он видел и слышал в то время. «Я до сих пор храню его (этот блокнот). Опыт был действительно впечатляющий, потому что это был мой первый урок о реформах в сельских районах с начала реформ и политики открытости», — сказал Си Цзиньпин.

С тех пор Си Цзиньпин сохраняет приверженность реформам, где бы и когда бы он ни работал. В 1991 году Си Цзиньпин, тогда председатель парткома КПК города Фучжоу на юго-востоке Китая, предложил дух «сделай это сейчас», отличающийся высокой эффективностью и практическими результатами в работе.

В 2003 году Си Цзиньпин, находясь на посту председателя парткома КПК провинции Чжэцзян, призвал восточную провинцию Китая воспользоваться своими преимуществами в восьми аспектах, включая регион, рыночную экономику и экологию, для достижения ведущего, сбалансированного и устойчивого развития.

«Правильный путь»

Во время своей первой инспекционной командировки за пределы Пекина после того, как он стал генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) в декабре 2012 года, Си Цзиньпин посетил провинцию Гуандун на юге Китая. Во время этого визита он сказал: «Решение о начале реформ и политики открытости было верным. Нам следует придерживаться этого правильного пути».

В ноябре 2013 года на третьем пленарном заседании ЦК КПК 18-го созыва было одобрено решение о всестороннем углублении реформ с целью совершенствования и развития социалистической системы с китайской спецификой и модернизации системы государственного управления и потенциала Китая.

Более месяца спустя Китай объявил о решении учредить Центральную руководящую группу по всестороннему углублению реформ, которую возглавил Си Цзиньпин. Впервые в истории партии на уровне ЦК был создан руководящий орган, занимающийся исключительно реформами. Позже эта группа была преобразована в Центральную комиссию по всестороннему углублению реформ, руководителем которой стал Си Цзиньпин.

С тех пор руководство Китая провело не менее 70 собраний и определило основные направления, дорожную карту, основные меры и задачи по углублению общей реформы. За последнее десятилетие было реализовано более 2000 мер по реформированию, которые позволили стране искоренить крайнюю нищету, содействовать интегрированному развитию городов и сельских районов, бороться с коррупцией, поддерживать бизнес, стимулировать инновации и продвигать «зеленую революцию».

В феврале 2021 года Китай объявил о своей победе в искоренении крайней нищеты, поскольку с 2013 года почти 100 миллионов сельских жителей в 832 бедных округах были подняты из нищеты.

Более того, экономика Китая не только поддерживала устойчивый рост, но и выросла более чем вдвое с 2012 года, укрепив свой глобальный статус страны, являющейся одним из основных факторов роста.

Продвижение модернизации Китая

На пути продвижения модернизации Китая необходимость углубления реформ подчеркивается еще ярче. «Реформа является движущей силой развития, — сказал Си Цзиньпин в мае на симпозиуме, в котором приняли участие эксперты и предприниматели, призвав к углублению реформ по всем направлениям с усилиями, сосредоточенными на продвижении модернизации Китая.

Председатель Си также сказал на симпозиуме, что он думал о дальнейшем всестороннем углублении реформ после 20-го Всекитайского съезда КПК. Отметив, что все третьи пленарные заседания ЦК КПК с начала реформ и политики открытости были посвящены реформам, он сказал, что этот раунд реформ будет тесно скоординирован с темой продвижения модернизации Китая.

С 15 по 18 июля китайские политики соберутся в Пекине на знаковое третье пленарное заседание ЦК КПК 20-го Всекитайского съезда. Они обсудят ключевой программный документ, посвященный углублению реформ по всем направлениям и продвижению модернизации Китая.

Ожидается, что политические дивиденды пленарного заседания помогут Китаю лучше ориентироваться в сложных условиях глобальной среды, ускорить трансформацию и высококачественный рост экономики, а также повысить ощущение приобретаемой выгоды у людей.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-15/How-deepening-reform-pushes-China-s-modernization-drive-1vfI2UAO9I4/p.html