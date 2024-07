CGTN: Jak prohlubující se reformy posouvají modernizaci Číny

PEKING, 16. července 2024 /PRNewswire/ -- V roce 1978 Si Ťin-pching, který v té době studoval na univerzitě Čching-chua, navštívil město Čchu-čou ve východočínské provincii An-chuej a na místě provedl výzkum venkovských reforem.

Vesnice Siao-gang v Čchu-čou je považována za místo, kde se zrodily čínské venkovské reformy, protože právě zde někteří vesničané jako první přišli s myšlenkou uzavírání smluv o kolektivní půdě s jednotlivými domácnostmi.

Během své návštěvy Čchu-čou Si sepsal knihu poznámek o tom, co tehdy viděl a slyšel. "Stále si ji (zápisník) ponechávám. Zážitek to byl opravdu působivý, protože to byla moje první lekce o reformě ve venkovských oblastech od té doby, co začaly reformy a otevírání se," řekl Si.

Od té doby se Si Ťin-pching dále věnoval reformám, ať už pracoval kdekoli a kdykoli. V roce 1991 Si, tehdejší stranický šéf jihovýchodního čínského města Fu-čou, navrhl přístup "udělej to hned", který se vyznačuje vysokou efektivitou a praktickými výsledky v práci.

V roce 2003 Si, jako tehdejší šéf strany provincie Če-ťiang, východočínskou provincii vyzval, aby využila výhod své síly v osmi aspektech, včetně regionu, tržního hospodářství a ekologie k dosažení vedoucího, vyváženého a trvalého rozvoje.

"Správná cesta

Na své první inspekční cestě mimo Peking poté, co se v prosinci 2012 stal generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Číny (KSČ), navštívil Si Ťin-pching jihočínskou provincii Kuang-tung. Během návštěvy prohlásil: "Rozhodnutí zahájit reformu a otevřít se bylo správné. Musíme se této správné cesty držet."

V listopadu 2013 schválilo třetí plenární zasedání 18. ústředního výboru KSČ rozhodnutí o komplexním prohloubení reformy s cílem zlepšit a rozvíjet socialistický systém s čínskými rysy a modernizovat čínský systém řízení a kapacity.

O více než měsíc později Čína oznámila rozhodnutí zřídit Ústřední vedoucí skupinu pro komplexní prohlubování reforem, v jejímž čele stál Si. Bylo to poprvé v historii KSČ, kdy byl na ústřední úrovni zřízen vedoucí orgán zaměřený výhradně na reformy. Později se tato skupina vyvinula v Ústřední komisi pro komplexní prohlubování reforem, jejímž ředitelem se stal Si.

Od té doby uspořádalo vedení Číny nejméně 70 zasedání a navrhlo hlavní směr, plán, hlavní opatření a úkoly pro prohloubení celkové reformy. Za posledních deset let bylo zavedeno více než 2000 reformních opatření, která umožnila zemi odstranit extrémní chudobu, podpořit integrovaný rozvoj měst a venkova, bojovat proti korupci, podpořit podnikání, podpořit inovace a prosadit "zelenou revoluci".

V únoru 2021 Čína oznámila své vítězství v oblasti vymýcení extrémní chudoby, neboť od roku 2013 se z chudoby vymanilo téměř 100 milionů venkovských obyvatel v 832 chudých okresech.

Čínská ekonomika si navíc nejen udržela silný růst, ale od roku 2012 se také více než zdvojnásobila, což upevnilo postavení země jako významného přispěvatele k celosvětovému růstu.

Pokrok v modernizaci Číny

Na cestě pokroku v modernizaci Číny se dále zdůrazňuje nutnost prohloubení reforem. „Reforma je hnací silou rozvoje," řekl Si na květnovém sympoziu, kterého se zúčastnili odborníci a podnikatelé, a vyzval k prohloubení reforem ve všech oblastech s úsilím zaměřeným na pokrok v modernizaci Číny.

Si na sympoziu také řekl, že po 20. národním kongresu KSČ přemýšlel o dalším komplexním prohloubení reforem. Poznamenal, že všechna třetí plenární zasedání Ústředního výboru KSČ se od zahájení reformy a otevírání se zaměřila na reformy, a uvedl, že toto kolo reforem bude úzce odpovídat tématu pokroku v modernizaci Číny.

Od 15. do 18. července se čínští politici scházejí v Pekingu na přelomovém třetím plenárním zasedání 20. ústředního výboru KSČ. Mají projednat klíčový politický dokument o prohloubení celoplošných reforem a pokroku v modernizaci Číny.

Předpokládá se, že politické dividendy z plenárního zasedání pomohou Číně lépe se orientovat ve složitých globálních podmínkách, urychlit transformaci a kvalitní růst ekonomiky a u lidí posílit pocit prospěchu.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-15/How-deepening-reform-pushes-China-s-modernization-drive-1vfI2UAO9I4/p.html