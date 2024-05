CGTN: Integridade e moderação: descobrindo as tradições familiares de Xi Jinping

PEQUIM, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O segundo domingo de maio marca o Dia das Mães, o dia em que as pessoas do mundo inteiro apreciam e homenageiam as mães.

A mãe do presidente chinês Xi Jinping, Qi Xin, acredita que uma das preocupações mais urgentes para qualquer pai é o crescimento dos filhos. "Se algo der errado com os filhos, os pais terão responsabilidades inegáveis", disse ela em determinada ocasião.

Certa vez, ela transcreveu integralmente um lema transmitido desde a Dinastia Ming até os dias atuais, que diz, aproximadamente, que a justiça é a única maneira de distinguir o certo do errado, e a integridade é a única maneira de estabelecer a autoridade de alguém.

O lema marcou os ensinamentos de Qi para seu filho.

Importância da integridade

Depois que Xi assumiu funções de liderança, a sua mãe certa vez organizou uma reunião familiar para pedir aos seus outros filhos que não se envolvessem em atividades de negócios nas áreas onde Xi trabalhava.

Influenciado pela mãe, Xi alertava amigos e parentes para não fazerem negócios nos locais onde trabalhava, nem fazerem nada em seu nome.

Xi incorporou estas crenças em suas práticas de governo.

Em janeiro, Xi apelou para a promoção de laços familiares, valores e tradições mais fortes, na terceira sessão plenária da 20° Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista da China, dizendo que os altos funcionários devem manter a integridade e estabelecer regras estritas para os seus familiares e filhos.

Iniciativas de sensibilização pública para promover o princípio da integridade e casos de modelos a este respeito também são necessários para incentivar o respeito público pela integridade e reforçar a resistência à corrupção, acrescentou.

Virtude da moderação

Promover a virtude da moderação é outra tradição familiar importante de Xi, já que sua mãe sempre manteve um estilo de vida simples.

Sob a influência das tradições familiares, Xi também vive uma vida simples e não mantém padrões elevados sobre o que veste ou come.

Xi atribuiu grande importância à segurança alimentar, bem como à virtude da moderação. Ele apelou repetidamente à promoção do costume social de se praticar a moderação e se opor ao desperdício.

Chamando a questão do desperdício de alimentos de chocante e angustiante, ele enfatizou a necessidade de resolutamente pôr um fim ao desperdício de alimentos e apelou à promoção da moderação em 2020.

Para conter as más práticas de desperdício de alimentos, a China lançou uma campanha abrangente "Limpe o Prato" nos últimos anos, com os restaurantes e cantinas exibindo cartazes e banners contra o desperdício de alimentos e a mídia publicando conteúdo que promove a virtude da moderação.

"O hábito da moderação e frugalidade deve ser preservado; na minha família, até hoje, para o que é servido na tigela, nem um único grão de arroz pode ser desperdiçado", disse ele aos deputados da província de Shandong na primeira sessão do 13° Congresso Nacional Popular em 2018.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-12/Integrity-and-thrift-Uncovering-Xi-Jinping-s-family-traditions-1txZov8OtSE/p.html

FONTE CGTN