CGTN: добросовестность и бережливость: познакомьтесь с семейными традициями Си Цзиньпина
May 13, 2024, 21:14 ET
ПЕКИН, 14 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Во второе воскресенье мая отмечается День матери — в этот день люди во всем мире выражают признательность и почтение матерям.
По мнению матери председателя КНР Си Цзиньпина Ци Синь, одной из самых насущных забот для любого родителя является рост своих детей. «Если с детьми что-то пойдет не так, родители несут неоспоримую ответственность», — сказала она однажды.
Однажды она полностью переписала девиз, передающийся от династии Мин до наших дней, приблизительно говорящий о том, что справедливость — это единственный способ отличить правильное от неправильного, а добросовестность — единственный способ установить свою власть.
Этот девиз стал учением Ци для ее сына.
Важность добросовестности
После того как г-н Си стал занимать руководящие должности, его мать однажды организовала семейную встречу, чтобы попросить других своих детей не заниматься предпринимательской деятельностью в районах, где работал г-н Си.
Под влиянием матери Си предупреждал своих друзей и родственников, чтобы они не занимались бизнесом в тех местах, где он работал, и не делали ничего, прикрываясь его именем.
Г-н Си включил эти убеждения в свой подход к управлению.
В январе Си Цзиньпин на третьем пленарном заседании Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины 20-го созыва призвал к укреплению семейных связей, ценностей и традиций, заявив, что высшие должностные лица должны сохранять добросовестность и устанавливать строгие правила для своих родственников и детей.
Он добавил, что инициативы по повышению осведомленности общественности для продвижения принципа добросовестности и соответствующие наглядные примеры также необходимы для повышения уважения общества к добросовестности и устойчивости к коррупции.
Добродетель бережливости
Прививание добродетели бережливости — еще одна важная семейная традиция Си, поскольку его мать всегда вела простой образ жизни.
Под влиянием семейных традиций г-н Си также живет простой жизнью и не придерживается высоких стандартов в одежде и питании.
Си Цзиньпин придает большое значение продовольственной безопасности, а также добродетели бережливости. Он неоднократно призывал к укреплению социальной нормы практиковать бережливость и избегать создания излишних отходов.
Называя проблему пищевых отходов шокирующей и тревожной, он подчеркивал необходимость решительно положить конец излишнему расходу продуктов питания и призывал к поощрению бережливости в 2020 году.
Чтобы обуздать вредную практику излишнего расхода пищевых продуктов, в последние годы в Китае была запущена всеобъемлющая кампания «Очисти свою тарелку», в рамках которой рестораны и столовые демонстрируют плакаты и баннеры против излишнего расхода продуктов питания, а средства массовой информации публикуют контент, пропагандирующий добродетель бережливости.
«Привычку к бережливости и умеренности следует сохранять; в моей семье по сей день из того, что подается в миске, не может быть потрачено впустую ни одного рисового зерна», — сказал он депутатам из провинции Шаньдун на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в 2018 году.
https://news.cgtn.com/news/2024-05-12/Integrity-and-thrift-Uncovering-Xi-Jinping-s-family-traditions-1txZov8OtSE/p.html
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