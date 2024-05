CGTN : Intégrité et économie : à la découverte des traditions familiales de Xi Jinping

PÉKIN, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le deuxième dimanche de mai marque la fête des mères, une journée au cours de laquelle les peuples du monde entier rendent hommage à leurs mères.

La mère du président chinois Xi Jinping, Qi Xin, estime que l'une des préoccupations les plus pressantes de tout parent est la croissance de ses enfants. « Si quelque chose ne va pas avec les enfants, les parents portent une responsabilité indéniable », a-t-elle déclaré un jour.

Elle a un jour retranscrit intégralement une devise transmise de la dynastie Ming à nos jours, qui dit essentiellement que la justice est le seul moyen de distinguer le bien du mal, et que l'intégrité est le seul moyen d'asseoir son autorité.

Cette devise a marqué l'enseignement de Mme Qi à son fils.

L'importance de l'intégrité

Après que Xi Jinping a assumé des fonctions de direction, sa mère a organisé une réunion de famille pour demander à ses autres enfants de ne pas s'engager dans des activités commerciales dans les zones où il travaillait.

Influencé par sa mère, il avertissait ses amis et sa famille de ne pas faire d'affaires dans les endroits où il travaillait, ni de faire quoi que ce soit sous son nom.

Xi Jinping a intégré ces convictions dans ses pratiques de gouvernance.

En janvier, lors de la troisième session plénière de la 20e commission centrale d'inspection de la discipline du parti communiste chinois, il a appelé à renforcer les liens familiaux, les valeurs et les traditions, affirmant que les hauts fonctionnaires devaient faire preuve d'intégrité et fixer des règles strictes pour leurs proches et leurs enfants.

Des initiatives de sensibilisation du public visant à promouvoir le principe d'intégrité et des exemples de modèles à cet égard sont également nécessaires pour encourager le respect de l'intégrité par le public et renforcer la résistance à la corruption, a-t-il ajouté.

La vertu de l'économie

La promotion de la vertu de l'économie est une autre tradition familiale importante de Xi Jinping, car sa mère a toujours maintenu un style de vie simple.

Sous l'influence des traditions familiales, il mène également une vie simple et n'est pas très exigeant sur ce qu'il porte ou mange.

Le président chinois attache une grande importance à la sécurité alimentaire et à la vertu de l'économie. Il a appelé à plusieurs reprises à promouvoir la coutume sociale d'économiser et de s'opposer au gaspillage.

Qualifiant le problème du gaspillage alimentaire de choquant et d'affligeant, il a souligné la nécessité de mettre résolument fin au gaspillage alimentaire et a appelé à la promotion de l'économie en 2020.

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la Chine a lancé ces dernières années une vaste campagne intitulée « Finissez votre assiette », dans le cadre de laquelle les restaurants et les cantines affichent des posters et des bannières contre le gaspillage alimentaire et les médias publient des contenus promouvant la vertu de la frugalité.

« L'habitude de l'économie et de la frugalité doit être préservée ; dans ma famille, jusqu'à aujourd'hui, pas un seul grain de riz versé dans un bol ne peut être gaspillé », a-t-il déclaré aux députés de la province de Shandong lors de la première session de la 13e Assemblée populaire nationale en 2018.