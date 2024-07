CGTN: Novo motor, nova vitalidade: Wuxi, na China, avança no crescimento econômico e na herança cultural

PEQUIM, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Passeando pelas ruas da cidade de Wuxi, na província de Jiangsu, no leste da China, é possível encontrar micro-ônibus autônomos que podem acomodar de seis a oito pessoas e que não têm volante ou acelerador à vista.

Com sensores LiDAR (light detection and ranging) e câmeras instaladas, o micro-ônibus pode observar o fluxo de pessoas e o tráfego ao seu redor em um panorama de 360 graus, parar automaticamente em sinais vermelhos e identificar antecipadamente as condições da via.

Na base do micro-ônibus está a cadeia industrial completa da Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) de Wuxi, que abrange chips, sensores, conectividade, plataformas, aplicativos e segurança.

Situada às margens do Lago Taihu, Wuxi brilha como uma joia econômica do Delta do Rio Yangtze. Com um PIB per capita que está entre os mais altos da China, a cidade é uma base de manufatura próspera, fortalecida pela inovação tecnológica.

"Novo motor"

Nos últimos anos, Wuxi abriu continuamente novas áreas para o desenvolvimento, cujo foco foi cultivar novas forças produtivas de qualidade.

A cidade fez avanços significativos em áreas como sensores inteligentes, Internet dos Veículos e IoT Industrial. Em termos de escala de mercado, Wuxi é a sede de mais de 3.000 empresas de IoT, incluindo 82 empresas de capital aberto.

Em 1.º de abril, os distritos de Liangxi, Xinwu e Binhu de Wuxi lançaram rotas bilaterais de "logística de baixa altitude" para drones, ajudando a cidade a se tornar a primeira cidade de demonstração de entregas sem motorista no Delta do Rio Yangtze.

Além disso, a Wuxi lançou 55 cenários de aplicações econômicas de baixa altitude em sete categorias. Além da entrega sem motorista, foram anunciadas quatro rotas de viagem, incluindo a visualização de flores de cerejeira no ar.

Enquanto isso, a cidade tem mais de 500 drones para serviços públicos, que são usados em cenários como inspeções de tráfego, resgates de emergência e inspeções de energia.

De acordo com o governo local, Wuxi está se esforçando para criar sistematicamente um sistema de desenvolvimento "5+X" para setores do futuro, com inteligência artificial geral, tecnologia quântica, semicondutores de terceira geração, energia de hidrogênio e armazenamento de energia, bem como equipamentos de águas profundas como os cinco principais campos para o futuro desenvolvimento industrial.

"Nova vitalidade"

Wuxi também é uma joia cultural com um patrimônio histórico e abundantes legados artísticos, em harmonia com a civilização moderna.

O município de Yangshan, também conhecido como a "cidade natal da variedade de pêssegos honey peach", é um dos melhores destinos de Wuxi em termos de paisagem ecológica, patrimônio cultural e entretenimento.

Atualmente, o setor terciário está se desenvolvendo melhor do que nunca. De casas de fazenda e casas de família a salas de exposição e cafés com tema de pêssego, o município faz bom uso de seus recursos naturais e promove a integração da agricultura, da cultura e do turismo para promover a revitalização rural de maneira abrangente.

Em 2023, o valor da produção de pêssegos honey peach de Yangshan atingiu 900 milhões de yuans (cerca de US$ 124 milhões) e a renda disponível per capita dos agricultores de Yangshan chegou a 66.000 yuans. Enquanto isso, o município atraiu mais de 2 milhões de turistas em 2023, e a receita do turismo alcançou 1,58 bilhão de yuans.

O desenvolvimento econômico e social de Wuxi é inseparável do forte apoio à cultura.

O Grande Canal da China, uma vasta via fluvial que conecta as partes norte e sul da China, foi listado como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2014. O antigo canal de Wuxi, um segmento do Grande Canal, se estende por mais de 40 quilômetros, atravessando a extensão urbana de Wuxi.

Com foco na proteção, herança e utilização do patrimônio cultural do Grande Canal, Wuxi continua a promover a classificação, proteção, renovação e o desenvolvimento do patrimônio cultural.

Vários parques criativos construídos ao longo do canal nasceram do patrimônio industrial. Após a revitalização, eles foram transformados em atrações turísticas culturais e criativas com características distintas, mostrando a nova imagem da cidade como uma cidade repleta de riqueza cultural.

Até 2027, espera-se que a cidade construa nada menos que 15 parques característicos para futuros setores, construa oito plataformas de inovação, como centros de inovação tecnológica e centros de pesquisa de engenharia para futuros setores, e desenvolva 10 empresas líderes nas áreas.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-24/China-s-Wuxi-makes-headway-in-economic-growth-cultural-inheritance-1vtI8KpTEGs/p.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468469/image_5009787_57783081.jpg

FONTE CGTN