CGTN : Un nouveau moteur, une nouvelle vitalité : La ville chinoise de Wuxi progresse sur le plan de la croissance économique et de l'héritage culturel

BEIJING, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- En se promenant dans les rues de la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine, on peut trouver des minibus autoguidés pouvant accueillir six à huit personnes, sans volant ni accélérateur visibles.

Grâce aux capteurs LiDAR (light detection and ranging) et aux caméras installées, le minibus peut observer les flux de personnes et de circulation autour de lui dans un panorama à 360 degrés, s'arrêter automatiquement aux feux rouges et identifier à l'avance l'état de la route.

Derrière le minibus se trouve la chaîne industrielle complète de l'internet des objets (IdO) de Wuxi, qui couvre les puces, les capteurs, la connectivité, les plateformes, les applications et la sécurité.

Nichée sur les rives du lac Taihu, Wuxi brille comme un joyau économique du delta du fleuve Yangtze. Avec un PIB par habitant parmi les plus élevés de Chine, la ville est une base manufacturière prospère, stimulée par l'innovation technologique.

Nouveau moteur

Ces dernières années, Wuxi a continuellement ouvert de nouveaux domaines de développement en se concentrant sur la culture de nouvelles forces productives de qualité.

La ville a réalisé des avancées significatives dans des domaines tels que les capteurs intelligents, l'Internet des véhicules et l'IdO industriel. En termes de taille du marché, Wuxi abrite plus de 3 000 entreprises d'IdO, dont 82 sociétés cotées en bourse.

Le 1er avril, les districts de Liangxi, Xinwu et Binhu de Wuxi ont lancé des itinéraires bidirectionnels de « logistique à basse altitude » pour les drones, ce qui a permis à la ville de devenir la première ville de démonstration de livraison sans conducteur dans le delta du fleuve Yangtze.

En outre, Wuxi a lancé 55 scénarios d'application économique à basse altitude dans sept catégories. Outre les livraisons sans chauffeur, quatre itinéraires de voyage ont été annoncés, dont l'observation des cerisiers en fleurs dans les airs.

Par ailleurs, la ville dispose de plus de 500 drones pour le service public, qui sont utilisés pour des scénarios tels que les inspections de la circulation, les sauvetages d'urgence et les inspections électriques.

Selon le gouvernement local, Wuxi s'efforce de construire systématiquement un système de développement « 5+X » pour les industries du futur, avec l'intelligence artificielle générale, la technologie quantique, les semi-conducteurs de troisième génération, l'énergie hydrogène et le stockage de l'énergie, ainsi que l'équipement de haute mer comme les cinq principaux domaines du développement industriel futur.

Une « nouvelle vitalité »

Wuxi est également un joyau culturel doté d'un patrimoine historique et d'un héritage artistique abondant, en harmonie avec la civilisation moderne.

Le canton de Yangshan, également connu sous le nom de « ville natale des pêches de miel », est l'une des meilleures destinations de Wuxi en termes de paysages écologiques, d'héritage culturel et de divertissement.

À l'heure actuelle, l'industrie tertiaire se développe mieux que jamais. Qu'il s'agisse de fermes, de logements chez l'habitant, de salles d'exposition ou de cafés sur le thème de la pêche, la commune fait bon usage de ses ressources naturelles et encourage l'intégration de l'agriculture, de la culture et du tourisme pour faire progresser la revitalisation rurale de manière globale.

En 2023, la valeur de la production de pêches de miel de Yangshan atteindra 900 millions de yuans (environ 124 millions de dollars) et le revenu disponible par habitant des agriculteurs de Yangshan atteindra 66 000 yuans. Par ailleurs, la commune a attiré plus de 2 millions de touristes en 2023, avec des recettes touristiques atteignant 1,58 milliard de yuans.

Le développement économique et social de Wuxi est indissociable d'un soutien fort à la culture.

Le Grand Canal de Chine, une vaste voie navigable reliant le nord et le sud de la Chine, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. L'ancien canal de Wuxi, un segment du Grand Canal, s'étend sur plus de 40 kilomètres, serpentant à travers l'étendue urbaine de Wuxi.

En se concentrant sur la protection, l'héritage et l'utilisation du patrimoine culturel du Grand Canal, Wuxi continue à promouvoir le tri, la protection, la rénovation et le développement du patrimoine culturel.

Plusieurs parcs créatifs construits le long du canal sont nés du patrimoine industriel. Après leur revitalisation, ils ont été transformés en attractions touristiques culturelles et créatives dotées de caractéristiques distinctives, mettant en valeur la nouvelle image de la ville en tant que ville riche sur le plan culturel.

D'ici 2027, la ville devrait construire pas moins de 15 parcs caractéristiques pour les industries du futur, cultiver huit plateformes d'innovation telles que des centres d'innovation technologique et des centres de recherche en ingénierie pour les industries du futur, et développer 10 entreprises de premier plan dans ces domaines.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-24/China-s-Wuxi-makes-headway-in-economic-growth-cultural-inheritance-1vtI8KpTEGs/p.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2468469/image_5009787_57783081.jpg