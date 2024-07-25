CGTN: новый двигатель, новая жизнь. Китайский Уси добился успехов в экономическом росте

ПЕКИН, 25 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Прогуливаясь по улицам города Уси в провинции Цзянсу на востоке Китая, можно найти самоходные микроавтобусы, способные вместить от шести до восьми человек и не имеющие руля или акселератора.

Благодаря установленным датчикам и камерам LiDAR (обнаружение света и определение расстояния) микроавтобус может наблюдать за потоком людей и движением вокруг него на 360 градусов, автоматически останавливаться на красных светофорах и заранее определять дорожные условия.

За микроавтобусом стоит полная промышленная цепочка Интернета вещей (IoT) города Уси, охватывающая чипы, датчики, подключения, платформы, приложения и безопасность.

Расположенный на берегу озера Тайху, город Уси блистает как экономическая жемчужина дельты реки Янцзы. С ВВП на душу населения, который является одним из самых высоких в Китае, город является процветающей производственной базой, основанной на технологических инновациях.

«Новый двигатель»

В последние годы Уси постоянно открывает новые области для развития, сосредотачиваясь на выращивании новых качественных производительных сил.

Город добился значительных прорывов в таких областях, как интеллектуальные датчики, Интернет транспортных средств и промышленный Интернет вещей. С точки зрения масштаба рынка, Уси является домом для более чем 3000 предприятий Интернета вещей, в том числе 82 зарегистрированных на бирже компаний.

1 апреля районы Уси Лянси, Синьу и Биньху запустили двусторонние маршруты «маловысотной логистики» для беспилотников, помогая городу стать первым демонстрационным городом без водителя в дельте реки Янцзы.

Кроме того, город Уси запустил 55 сценариев экономического применения на малых высотах в семи категориях. Помимо доставки без водителя, было объявлено о четырех маршрутах путешествий, включая просмотр цветения сакуры в воздухе.

Между тем, в городе насчитывается более 500 беспилотных летательных аппаратов для государственной службы, которые используются для таких сценариев, как дорожные инспекции, аварийно-спасательные работы и энергетические инспекции.

По данным местного правительства, Уси прилагает усилия для систематического создания системы развития «5+X» для отраслей будущего, с общим искусственным интеллектом, квантовыми технологиями, полупроводниками третьего поколения, водородной энергией и хранением энергии, а также глубоководным оборудованием в качестве пяти основных областей для будущего промышленного развития.

«Новая жизнь»

Уси также является культурной жемчужиной с легендарным наследием и богатой художественной историей, гармонирующей с современной цивилизацией.

Яншань, также известный как «родина медовых персиков», является одним из лучших мест, чтобы насладиться экологическими пейзажами, культурным наследием и развлечениями.

Сегодня сфера услуг развивается лучше, чем когда-либо. От фермерских домов и семей до выставочных залов и кафе с персиковой тематикой, городок эффективно использует свои природные ресурсы и способствует интеграции сельского хозяйства, культуры и туризма для всестороннего возрождения сельских районов.

В 2023 году объем производства медовых персиков в Яншане достиг 900 миллионов юаней (около 124 миллионов долларов США), а располагаемый доход на душу населения фермеров в Яншане достиг 66 000 юаней. Между тем, в 2023 году городок привлек более 2 миллионов туристов, а доходы от туризма достигли 1,58 миллиарда юаней.

Экономическое и социальное развитие Уси неотделимо от сильной поддержки культуры.

Великий канал Китая, обширный водный путь, соединяющий северную и южную части Китая, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. Древний канал Уси, часть Великого канала, простирается более чем на 40 километров, извиваясь по улочкам Уси.

Сосредоточив внимание на защите, сохранении и использовании культурного наследия Великого канала, Уси продолжает содействовать сортировке, защите, обновлению и развитию культурного наследия.

Несколько творческих парков, построенных вдоль канала, родились из индустриального наследия. После возрождения они превратились в культурные и творческие туристические достопримечательности с отличительными характеристиками, демонстрируя новый имидж города как культурно богатого города.

Ожидается, что к 2027 году город построит не менее 15 характерных парков для будущих отраслей, создаст восемь инновационных платформ, таких как технологические инновационные центры и инженерные исследовательские центры для будущих отраслей, а также разработает 10 ведущих предприятий в этих областях.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-24/China-s-Wuxi-makes-headway-in-economic-growth-cultural-inheritance-1vtI8KpTEGs/p.html

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