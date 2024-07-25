CGTN: новый двигатель, новая жизнь. Китайский Уси добился успехов в экономическом росте

News provided by

CGTN

Jul 25, 2024, 11:13 ET

ПЕКИН, 25 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Прогуливаясь по улицам города Уси в провинции Цзянсу на востоке Китая, можно найти самоходные микроавтобусы, способные вместить от шести до восьми человек и не имеющие руля или акселератора.

Благодаря установленным датчикам и камерам LiDAR (обнаружение света и определение расстояния) микроавтобус может наблюдать за потоком людей и движением вокруг него на 360 градусов, автоматически останавливаться на красных светофорах и заранее определять дорожные условия.

Continue Reading
image_5009787_57783081
image_5009787_57783081

За микроавтобусом стоит полная промышленная цепочка Интернета вещей (IoT) города Уси, охватывающая чипы, датчики, подключения, платформы, приложения и безопасность.

Расположенный на берегу озера Тайху, город Уси блистает как экономическая жемчужина дельты реки Янцзы. С ВВП на душу населения, который является одним из самых высоких в Китае, город является процветающей производственной базой, основанной на технологических инновациях.

«Новый двигатель»

В последние годы Уси постоянно открывает новые области для развития, сосредотачиваясь на выращивании новых качественных производительных сил.

Город добился значительных прорывов в таких областях, как интеллектуальные датчики, Интернет транспортных средств и промышленный Интернет вещей. С точки зрения масштаба рынка, Уси является домом для более чем 3000 предприятий Интернета вещей, в том числе 82 зарегистрированных на бирже компаний.

1 апреля районы Уси Лянси, Синьу и Биньху запустили двусторонние маршруты «маловысотной логистики» для беспилотников, помогая городу стать первым демонстрационным городом без водителя в дельте реки Янцзы.

Кроме того, город Уси запустил 55 сценариев экономического применения на малых высотах в семи категориях. Помимо доставки без водителя, было объявлено о четырех маршрутах путешествий, включая просмотр цветения сакуры в воздухе.

Между тем, в городе насчитывается более 500 беспилотных летательных аппаратов для государственной службы, которые используются для таких сценариев, как дорожные инспекции, аварийно-спасательные работы и энергетические инспекции.

По данным местного правительства, Уси прилагает усилия для систематического создания системы развития «5+X» для отраслей будущего, с общим искусственным интеллектом, квантовыми технологиями, полупроводниками третьего поколения, водородной энергией и хранением энергии, а также глубоководным оборудованием в качестве пяти основных областей для будущего промышленного развития.

«Новая жизнь»

Уси также является культурной жемчужиной с легендарным наследием и богатой художественной историей, гармонирующей с современной цивилизацией.

Яншань, также известный как «родина медовых персиков», является одним из лучших мест, чтобы насладиться экологическими пейзажами, культурным наследием и развлечениями.

Сегодня сфера услуг развивается лучше, чем когда-либо. От фермерских домов и семей до выставочных залов и кафе с персиковой тематикой, городок эффективно использует свои природные ресурсы и способствует интеграции сельского хозяйства, культуры и туризма для всестороннего возрождения сельских районов.

В 2023 году объем производства медовых персиков в Яншане достиг 900 миллионов юаней (около 124 миллионов долларов США), а располагаемый доход на душу населения фермеров в Яншане достиг 66 000 юаней. Между тем, в 2023 году городок привлек более 2 миллионов туристов, а доходы от туризма достигли 1,58 миллиарда юаней.

Экономическое и социальное развитие Уси неотделимо от сильной поддержки культуры.

Великий канал Китая, обширный водный путь, соединяющий северную и южную части Китая, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. Древний канал Уси, часть Великого канала, простирается более чем на 40 километров, извиваясь по улочкам Уси.

Сосредоточив внимание на защите, сохранении и использовании культурного наследия Великого канала, Уси продолжает содействовать сортировке, защите, обновлению и развитию культурного наследия.

Несколько творческих парков, построенных вдоль канала, родились из индустриального наследия. После возрождения они превратились в культурные и творческие туристические достопримечательности с отличительными характеристиками, демонстрируя новый имидж города как культурно богатого города.

Ожидается, что к 2027 году город построит не менее 15 характерных парков для будущих отраслей, создаст восемь инновационных платформ, таких как технологические инновационные центры и инженерные исследовательские центры для будущих отраслей, а также разработает 10 ведущих предприятий в этих областях.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-24/China-s-Wuxi-makes-headway-in-economic-growth-cultural-inheritance-1vtI8KpTEGs/p.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2468469/image_5009787_57783081.jpg

Also from this source

CGTN: Nový motor, nová vitalita: Čínske mesto Wuxi robí pokroky v ekonomickom raste aj kultúrnom dedičstve

CGTN: Nový motor, nová vitalita: Čínske mesto Wuxi robí pokroky v ekonomickom raste aj kultúrnom dedičstve

PEKING, 25. júla 2024 /PRNewswire/ – Keď sa prechádzate po uliciach mesta Wuxi v provincii Jiangsu vo východnej Číne, stretnete autonómne mikrobusy,...
CGTN : Un nouveau moteur, une nouvelle vitalité : La ville chinoise de Wuxi progresse sur le plan de la croissance économique et de l'héritage culturel

CGTN : Un nouveau moteur, une nouvelle vitalité : La ville chinoise de Wuxi progresse sur le plan de la croissance économique et de l'héritage culturel

En se promenant dans les rues de la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine, on peut trouver des minibus autoguidés pouvant...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Publishing & Information Services

Image1

Computer & Electronics

Image1

Multimedia & Internet

Image1

Travel

News Releases in Similar Topics