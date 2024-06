CGTN: "Para o bem do meu povo": a devoção de Xi Jinping para servir

PEQUIM, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Há cinquenta e cinco anos atrás, um Xi Jinping de 15 anos, como um "jovem instruído", foi para a vila de Liangjiahe no noroeste da China, na província de Shaanxi. Posteriormente, ele passou sete anos no campo trabalhando e vivendo com fazendeiros.

Esses anos cultivaram nele uma crença inabalável em fazer coisas práticas para as pessoas, recorda Xi.

Após ser eleito secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) em novembro de 2012, ele jurou que se dedicaria continuamente a servir o povo. "O desejo do povo por uma vida mais feliz é a nossa missão."

De secretário de um partido rural à secretaria geral do Comitê Central do PCC, o presidente chinês e da Comissão Militar Central, Xi Jinping sempre tem em mente o seu país e enxerga a si mesmo como o servidor do povo.

Homem do povo

Xi chegou a Liangjiahe como um adolescente um pouco confuso e saiu como um homem de 22 anos determinado a servir o povo.

Mais tarde ele foi à Zhengding, um condado pobre na província de Hebei, no norte da China. Li Yaping, uma funcionária do Condado de Zhengding naquela época, recorda que Xi disse que a China tinha muitas coisas esperando para serem feitas e precisava que algumas pessoas assumissem a responsabilidade.

Desde seus primeiros anos, Xi parecia desinteressado pela imponência dos cargos. Ele viajava por dias, às vezes até para montanhas, para conversar com o povo local, entender suas dificuldades e ajudar a resolver seus problemas.

Em Zhengding, Xi andou em uma velha bicicleta por todo o condado e observou que a cota anual de 38 milhões de quilos de aquisição de cereais exigida pelo estado deixou o povo faminto.

Ele escreveu ao Comitê Central do PCC, sugerindo que as dificuldades dos agricultores locais se deviam à alta cota de aquisição. Após a equipe de investigação se inteirar sobre a situação, eles reduziram a cota de 38 milhões para 24 milhões de quilos.

Cheng Baohuai, o então secretário do Comitê do PCC do Condado de Zhengding, recorda que o povo ficou agradecido pelo trabalho de Xi, dizendo que finalmente tinham comida o suficiente. Xi realmente se enraizou no povo e levou a sério as suas dificuldades, disse Cheng.

"Para o bem do meu povo"

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC em 2012, Xi realizou mais de 100 visitas ao nível mais popular, incluindo as áreas urbanas e rurais.

Ele expressou preocupações sobre a suficiência de oferta de feriados para os mercados de alimentos, o acesso dos moradores à planos de saúde e ao pagamento dos trabalhadores migrantes. Abordar as necessidades mais urgentes do povo está na agenda das autoridades centrais e se tornou a força motriz por trás das reformas.

"Estamos praticando agora uma filosofia de desenvolvimento centrado em pessoas", disse Xi durante um simpósio, em 23 de junho de 2017, sobre erradicar a pobreza extrema. "O desenvolvimento centrado em pessoas deve focar no que o povo mais precisa."

Sob a liderança de Xi, a China testemunhou mudanças históricas, com a pobreza absoluta erradicada e uma modesta prosperidade alcançada para o 1,4 bilhão de pessoas do país.

A renda per capta disponível da China em 2023, por exemplo, aumentou em 6,1% em termos anuais e a disparidade de renda entre habitantes das zonas urbana e rural continua a se estreitar. Os ganhos da eliminação da pobreza foram consolidados e ampliados, com a renda per capta em áreas rurais que foram tiradas da pobreza aumentando em 8,4% no último ano.

"A modernização chinesa visa garantir que o desenvolvimento é para o povo e pelo povo, o qual compartilha os seus frutos," disse Xi em um seminário em fevereiro de 2023.

Perguntado o que sente sobre ser eleito presidente da China durante uma visita à Itália, Xi reconheceu a grande responsabilidade e árdua tarefa em governar um país tão grande, mas expressou sua devoção ao desenvolvimento da China.

"Pelo bem do meu povo, colocarei de lado o meu próprio bem-estar," disse Xi.

