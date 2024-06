CGTN : « Pour le bien de mon peuple » : Le dévouement de Xi Jinping au service

PÉKIN, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Il y a 55 ans, Xi Jinping, alors âgé de 15 ans, s'est rendu dans le village de Liangjiahe, dans la province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, en tant que « jeune instruit ». Il a ensuite passé sept ans à la campagne, travaillant et vivant aux côtés des agriculteurs.

Ces années ont contribué à renforcer sa conviction inébranlable de faire des choses pratiques pour le peuple, s'est rappelé le président chinois.

Après avoir été élu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en novembre 2012, il s'est engagé à continuer à servir le peuple. « Le souhait du peuple d'avoir une vie heureuse est notre mission. »

De secrétaire de section rurale du parti à secrétaire général du comité central du PCC, en passant par président de la Chine et président de la commission militaire centrale, Xi Jinping a toujours gardé son pays à l'esprit et se considère comme le serviteur du peuple.

Homme du peuple

À son arrivée à Liangjiahe, Xi Jinping n'était qu'un adolescent un peu perdu et il en est revenu un jeune homme de 22 ans déterminé à servir le peuple.

Il s'est ensuite rendu à Zhengding, un comté pauvre de la province du Hebei, dans le nord de la Chine. Li Yaping, alors fonctionnaire du comté de Zhengding, se souvient que M. Xi a déclaré que la Chine avait beaucoup de choses à faire et qu'elle avait besoin de personnes pour en assumer la responsabilité.

Dès ses premières années, Xi Jinping ne semblait pas intéressé par les apparats des bureaux. Il pouvait voyager pendant des jours, parfois dans les montagnes, pour parler avec les gens de la base, apprendre leurs difficultés et les aider à résoudre leurs problèmes.

À Zhengding, Xi a parcouru le comté sur une vieille bicyclette et a remarqué que le quota annuel d'achat de céréales de 38 millions de kilogrammes par l'État avait laissé la population locale affamée.

Il a écrit au Comité central du PCC, suggérant que les difficultés des agriculteurs locaux étaient dues à l'importance des quotas d'achat. Après avoir pris connaissance de la situation, l'équipe d'enquête a réduit le quota de 38 millions de kilogrammes à 24 millions de kilogrammes.

Cheng Baohuai, alors secrétaire du comité du PCC du comté de Zhengding, a rappelé que les gens appréciaient le travail de M. Xi, déclarant qu'ils avaient enfin assez à manger. « M. Xi s'est réellement ancré dans la population et a pris à cœur les difficultés des gens », a déclaré M. Cheng.

« Pour le bien de mon peuple » :

Depuis le 18e congrès national du PCC en 2012, Xi Jinping a effectué plus de 100 visites au niveau local, notamment dans les zones urbaines et rurales.

Il s'est préoccupé de l'approvisionnement suffisant des marchés alimentaires pendant les vacances, de l'accès des habitants aux soins médicaux et de la rémunération des travailleurs migrants. Répondre aux besoins urgents de la population est à l'ordre du jour des autorités centrales et est devenu le moteur des réformes.

« Nous pratiquons désormais une philosophie de développement centrée sur le peuple, a déclaré Xi Jinping lors d'un colloque sur l'éradication de l'extrême pauvreté le 23 juin 2017. Le développement centré sur le peuple doit se concentrer sur ce dont le peuple a le plus besoin. »

Sous la direction de M. Xi, la Chine a connu des changements historiques, avec l'éradication de la pauvreté absolue et l'atteinte d'une prospérité modérée pour les 1,4 milliard d'habitants du pays.

Le revenu disponible par habitant en Chine en 2023, par exemple, a augmenté de 6,1 % en glissement annuel, et l'écart de revenu entre les résidents urbains et ruraux a continué à se réduire. Les progrès réalisés dans l'élimination de la pauvreté ont été consolidés et étendus, le revenu par habitant dans les zones rurales qui sont sorties de la pauvreté ayant augmenté de 8,4 % l'année dernière.

« La modernisation chinoise vise à garantir que le développement se fasse pour le peuple et par le peuple et que ses fruits soient partagés par le peuple », a déclaré Xi Jinping lors d'un séminaire en février 2023.

Interrogé sur ses sentiments à l'égard de son élection à la présidence de la Chine lors d'une visite en Italie, le président chinois a reconnu l'énorme responsabilité et la tâche ardue que représente le fait de gouverner un pays aussi grand, mais il a exprimé son dévouement au développement de la Chine.

« Pour le bien de mon peuple, je mettrai de côté mon propre bien-être », a déclaré Xi Jinping.

