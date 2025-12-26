CGTN: Por que a campanha anticorrupção da China nunca para

CGTN publicou um artigo sobre a campanha anticorrupção em curso na China. O artigo explica como a abordagem da China difere dos modelos ocidentais, destaca a estrita autogovernança do Partido e enfatiza que os esforços anticorrupção, em última análise, servem ao povo.

PEQUIM, 26 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) se reuniu na quinta-feira para revisar o trabalho de inspeção disciplinar e definir as prioridades para 2026, sinalizando, mais uma vez, que a luta da China contra a corrupção não vai parar nem recuar.

O presidente chinês Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidiu a reunião. Este ano, ao participar de importantes reuniões e realizar visitas de inspeção, Xi Jinping enfatizou repetidamente que aprimorar o estilo de trabalho do Partido, fortalecer a governança íntegra e combater a corrupção é uma jornada sem fim.

Autogoverno partidário com padrões mais elevados

A reunião sublinhou a sua posição intransigente, reiterando o seu compromisso de envidar esforços incessantes para promover uma autogovernança partidária plena e rigorosa, com padrões mais elevados e medidas mais eficazes, de forma a proporcionar uma forte garantia para o desenvolvimento económico e social durante o período do 15.º Plano Quinquenal (2026–2030).

Essa estrutura está no cerne do pensamento de Xi sobre o exercício da estrita autogovernança do Partido e reflete um princípio mais amplo que ele reiterou: "O sucesso da China depende do Partido; portanto, devemos garantir que o Partido pratique a estrita autogovernança em todos os aspectos."

Disciplina até nos mínimos detalhes

A reunião reafirmou a necessidade de consolidar a implementação da "decisão de oito pontos" do PCCh, que visa à melhoria da conduta do Partido e do governo, tornando o comportamento oficial mais padronizado e institucionalizado.

A "decisão de oito pontos" é um conjunto de regras adotadas pela liderança do Partido em dezembro de 2012 para lidar com problemas burocráticos crônicos, incluindo privilégios oficiais e banquetes extravagantes. Ela estabeleceu regras precisas para viagens de pesquisa, reuniões, documentação oficial e outras obrigações, que foram ampliadas para disciplinar todos os membros do Partido a fim de melhorar sistematicamente a conduta.

Essa abordagem contrasta com os modelos de governança ocidentais. Como observou John Ross, pesquisador sênior do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin da China: "A regulamentação demonstra claramente a diferença entre a abordagem da China no combate à corrupção e a ausência de tais mecanismos no sistema ocidental. Basta observar como as regras da China se estendem desde questões importantes até detalhes, como refeições oficiais e viagens de negócios, para perceber a diferença completa de abordagem."

O próprio Xi Jinping deu o exemplo. Durante as mais de 100 inspeções domésticas que realizou desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, ele tem consistentemente evitado acordos especiais, optando por seguir os costumes locais e minimizar o transtorno aos moradores.

Três dias após a divulgação da "decisão de oito pontos", Xi Jinping visitou a província de Guangdong, no sul da China. Ele recusou a opção de se hospedar em uma suíte presidencial e optou por uma suíte padrão em um hotel. No hotel, Xi optou por um buffet simples e terminou sua refeição em menos de 20 minutos.

Política anticorrupção para o povo

Xi Jinping enfatizou que "quando as pessoas comuns avaliam a conduta do Partido, elas não se baseiam principalmente em quantas reuniões foram realizadas, quantos discursos foram proferidos ou quantos documentos foram emitidos, mas sim em quais problemas foram resolvidos".

Para o presidente chinês, a campanha anticorrupção garante que o poder confiado ao Partido seja usado para servir o povo.

A reunião de quinta-feira pediu a continuidade dos esforços para combater a má conduta e a corrupção que afetam diretamente a vida das pessoas, alcançando resultados tangíveis e sentidos pelo público.

Resultados concretos reforçam esse compromisso. Na província de Heilongjiang, no nordeste da China, um modelo de supervisão baseado em dados revelou o desvio de subsídios destinados à formação profissional. No município de Chongqing, no sudoeste da China, a supervisão reforçada agora protege a segurança alimentar e a gestão de recursos nas escolas primárias e secundárias. Em todo o país, reformas estão aprimorando a supervisão dos recursos destinados ao cuidado de idosos e à assistência médica, garantindo que os fundos públicos cheguem a quem mais precisa.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-25/Why-China-s-anti-corruption-drive-never-stops-1JoDug14mVG/p.html

FONTE CGTN