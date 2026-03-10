Champanhe Piper-Heidsieck de Volta ao Oscar®, Celebração de um Legado Histórico no Cinema

HOLLYWOOD, Califórnia, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Piper-Heidsieck, a Maison de Champanhe Mais Premiada do Século*, volta à noite mais emblemática de Hollywood, servindo champanhe no Oscar®, no Baile dos Governadores e na Gala do Academy Museum em 15 de março de 2026. Entre 2015 e 2021, a Piper-Heidsieck foi o champanhe oficial do Oscar, consolidando seu lugar no palco mais prestigiado do cinema — refletindo uma aliança natural entre perícia, excelência artística e glamour.

98th Oscars Nominee Luncheon Mike Baker The Academy. ©Mike Baker_The Academy

Para ver a notícia em multimídia, clique em: https://www.multivu.com/piper-heidsieck/9387251-en-champagne-returns-oscars-celebrating-historic-legacy-cinema

Há mais de dois séculos, a Piper-Heidsieck tem se associado às personalidades mais brilhantes e aos palcos mais vibrantes, uma sucessão de momentos inesquecíveis que merecem ser celebrados. Em 2026, a Piper-Heidsieck continua este legado ao unir cinema, arte e glamour, sendo o champanhe servido no Oscar, no Baile dos Governadores e na Gala do Academy Museum, com sua presença se estendendo por todos os eventos da Academia em 2026 e 2027. No centro das festividades deste ano estará o Cuvée Brut de assinatura da Maison, uma expressão emblemática e vibrante de excelência e alegria, erguido em tributo aos contadores de histórias e visionários que definem sua era.

«Assistir ao Oscar é mais do que um momento — é um abraço ao glamour atemporal de Hollywood, onde cada gole de champanhe no tapete vermelho se torna parte do legado dourado do cinema.» afirmou Stéphane Decaux, CEO da Piper-Heidsieck. «Desde 1785, a Piper-Heidsieck tem sido guiada por uma visão ousada: transformar cada celebração em uma faísca de alegria, cada brinde em um legado.»

Um Legado Interligado com o Cinema

A relação da Piper-Heidsieck com o cinema se estende por quase um século. A Maison foi o primeiro Champanhe a aparecer em um filme em 1933 — 'Sons of the Desert', com Laurel e Hardy — estabelecendo seu lugar na história do cinema muito antes de os tapetes vermelhos se tornarem espetáculos globais.

Ao longo das décadas, a Piper-Heidsieck surgiu em mais de 300 filmes e séries de televisão em todo o mundo. Do Hollywood clássico ao cinema contemporâneo, a Maison se manteve um símbolo de celebração onde as histórias brilham com maior intensidade.

Homenagem a um Ícone Intemporal

A volta deste ano coincide também com o 100º aniversário do nascimento de Marilyn Monroe. A Maison compartilha uma ligação histórica com Monroe, que declarou famosamente: «A Piper, meu preferido.» Como parte desta celebração, a Piper-Heidsieck prestará homenagem a Monroe através de uma série de tributos globais.

Do Oscar ao ano do centenário de Marilyn Monroe, a Piper-Heidsieck estará no centro dos momentos mais inesquecíveis, combinando a perícia francesa com o glamour de Hollywood e continuando sua histórica relação com o cinema.

Media Contact: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929420/PIPER_HEIDSIECK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2929426/PIPER_HEIDSIECK_Logo.jpg

FONTE PIPER-HEIDSIECK